Nettikasinolle vai kivijalkakasinolle: Millaisia etuja casino netissä tarjoaa?

Nettikasinot ja fyysiset kasinot tarjoavat erilaisia pelikokemuksia, ja niiden välillä valinta riippuu pitkälti pelaajan henkilökohtaisista mieltymyksistä ja tarpeista. Suomessa maailmanluokan kasinoita on vain kaksi; Casino Helsinki ja Casino Tampere. Myös pienempiin pelisaleihin on usein paljon matkaa, koska Suomi on asukaslukuunsa nähden harvaan asuttu maa. Moni valitseekin nykyisin pelaamisen netissä, mutta millaisia etuja nettikasinoilla on fyysisiin kasinoihin verrattuna?

Hetkessä pelaamaan

Nettikasinot tuovat pelaamisen suoraan kotiin tai minne tahansa, missä on internet-yhteys. Casino netissä mahdollistaa pelaamisen aloittamisen kenelle tahansa aikuiselle vaivatta hetkessä. Kasinolle liittyminen on tehty helpoksi karsimalla rekisteröitymisestä turhia vaiheita.

Nettikasinot tarjoavat tyypillisesti myös laajemman valikoiman pelejä kuin fyysiset kasinot, koska ne eivät ole rajoittuneet fyysiseen tilaan. Palvelinkapasiteettia on mahdollista kasvattaa edullisesti aina tarvittaessa. Fyysisen kasinon on sen sijaan usein vaikeaa kasvattaa pelisalin kokoa asiakasmäärän kasvaessa. Esimerkiksi Casino Tampere sijaitsee Nokia Arenassa, eikä hallia voi pitkään muokata kasinon ehdoilla.

Bonuksia ja etuja

Casino netissä tarjoaa usein monia bonuksia ja kampanjoita, jotka voivat tehdä pelaamisesta netissä entistä kannattavampaa. Esimerkiksi uusille pelaajille on usein tarjolla tervetuliaiskampanja, jonka myötä pääsee tuplaamaan oman pelikassansa. Bonusten avulla pelaajilla on paremmat mahdollisuudet voittaa ja/tai voittaa suurempia potteja.

Nykyisin suomalaisilla nettikasinoilla on usein tarjolla talletusbonusta ja ilmaiskierroksia. Niiden avulla pelaaja voi pelata pidempään tai suuremmilla panoksilla kuin mitä oma pelikassa normaalisti sallisi. Viime aikoina on yleistynyt myös cashback, mikä tarkoittaa, että pelaaja voi saada osan häviämistään pelirahoista takaisin pelattavaksi. Cashback kuuluu monen kasinon kanta-asiakasohjelmaan.

Muutakin kuin pelaamista

Fyysisillä kasinoilla pelaaminen sen sijaan tarjoaa sosiaalisen kokemuksen, jota nettikasinot eivät pysty täysin tarjoamaan. Fyysisissä kasinoissa voit kokea jännityksen ja tunnelman paikan päällä, keskustella muiden pelaajien kanssa silmästä silmään ja nauttia kasinon tarjoamista lisäpalveluista, kuten ravintoloista, baareista ja viihde-esityksistä. Voitot voi myös lunastaa välittömästi, toisin kuin nettikasinoilla, joissa nostoprosessi voi kestää parikin päivää.

Fyysisten kasinoiden käyttö voi toisaalta vaatia matkustamista ja niiden aukioloajat voivat olla rajoitettuja, kun taas nettikasinot ovat käytettävissä ympäri vuorokauden (live-kasinoilla voi olla kuitenkin rajoituksia). Myös pelaaminen fyysisissä kasinoissa voi tuntua joillekin ihmisille stressaavammalta, koska muut pelaajat voivat seurata heidän pelaamistaan.

Jokaiselle jotakin

Valinta nettikasinoiden ja fyysisten kasinoiden välillä riippuu siitä, mitä arvostaa pelaamiskokemuksessa. Molemmissa on omat etunsa ja haittansa, ja ne voivat tarjota erilaisia elämyksiä. Moni pelaakin molemmissa. Esimerkiksi viikonloppuisin veri voi vetää ihmisten ilmoille pelaamaan ja näkemään muita ihmisiä, kun taas arkisin netissä pelaamisen helppoutta ja vaivattomuutta ei voita mikään.

Yksi huomioon otettava seikka on myös talon edussa ja palautusprosentissa. Netissä kun palautusprosentit voivat olla huomattavasti suuremmat. Mitä suurempi palautusprosentti, sitä todennäköisemmin pelaaja voi voittaa. Voittojaan optimoivan pelaajan voikin olla viisasta valita pelipaikakseen nettikasinon. Ei ole harvinaista, että nettikasinon pelissä palautusprosentti on jopa 97 %.

Kun huomioidaan suurempi palautusprosentti ja pelaajan saamat bonukset ja muut edut, casino netissä on monen pelaajan mielestä fyysisiä kasinoita parempi vaihtoehto. Todennäköisesti tulevaisuudessa fyysisten kasinoiden ja nettikasinoiden eroavaisuudet pienenevät, kun perinteiset kasinot digitalisoivat palvelujaan ja nettikasinot tekevät pelaamisesta sosiaalisempaa.