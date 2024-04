Tartto – Viron kulttuuri ja historia lautasellasi

Viron kulttuurin helmi on Tartto, sisarmaamme eteläosassa sijaitseva kaunis kaupunki. Se perustettiin Emajoen varrelle jo vuonna 1030 eli on Tallinnaakin vanhempi. Historiallista antia on sitä janoaville luvassa mahan täydeltä. Suuntaa ensi kerralla Viron puolelle auto mukanasi tai vuokraa allesi edullisesti Boltin auto heti Tallinnaan päästyäsi, jolloin 186 kilometrin matka Tarttoon sujuu mukavasti ja helposti. Jos joku muu ajaa, voit matkan aikana vaikkapa pelata kasinopelejä, jota viihdyttävä casino tarjoaa!

Vajaan 100 000 asukkaan Tartto on silmää hivelevän kaunis kaupunki, ja vaikka se sijaitsee Viron eteläosassa, maaseudun ympäröimänä, se sykkii elämää ja nuorekasta tunnelmaa. Tartto on nimittäin jo vuosisatojen ajan – aina vuodesta 1632 – ollut tunnettu yliopistokaupunki, onhan Tarton yliopisto yksi koko Euroopan vanhimmista. Kurkataanpa yhdessä muutamaan Tarton parhaaseen kulttuuria ja historiaa huokuvaan kohteeseen.

Tarton vanhakaupunki ja yliopistoalue

Leuat loksahtamaan saavan uljas yliopistorakennus sijaitsee aivan vanhankaupungin sydämessä. Mukulakivikadut ja alueen keskiaikaiset rakennukset ovat elävä todistus kaupungin mahdista ja merkityksestä. Raatihuone ja yliopiston kirjasto ovat nekin vierailemisen arvoisia ja loistavia kuvauskohteita. Vanhankaupungin kapeat kadut kutsuvat sinua käyskentelemään kivillään ja istuskelemaan varrellaan olevissa viihtyisissä kahviloissa ja ravintoloissa. Paikallisia makunautintoja ja perinteisiä tuotteita voit ostaa mukaasi sievistä putiikeista – maista ainakin karaskia ja kamaa, ja haali ostoskoriisi vaikkapa keramiikkaa ja lasiesineitä. Pistäydy myös Tarton tuomiokirkossa, joka voi ylpeillä olevansa Baltian keskiaikaisten suurkirkkojen eliittiä.

Viron kansallismuseo

Viron kansallismuseossa pääset uppoutumaan Viron historian pyörteisiin, ja ihastumaan sen kulttuurin helmiin ja persoonan saloihin. Vuonna 1909 Toonemäen alueelle rakennettu museo kattaa Viron vaiheet aina esihistorialliselta ajalta nykyaikaan. Valmistaudu tutustumaan sen taide-esineisiin, valokuviin, maalauksiin, käsitöihin ja Viron merkittävimpiin henkilöihin. Päänäyttelyitä on kaksi, Viron omaa historiikkia esittelevä Kohtaamisia ja suomalais-ugrilaisten vaiheisiin keskittyvä Uralin kaiku. Lisäksi museossa järjestetään usein erilaisia työpajoja ja erikoisnäyttelyitä, joten pidä silmällä käyntipäiväsi antia. Museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10–18 (museoravintolalla on samat aukioloajat) ja aikuisen normaalilippu maksaa 15 euroa.

Tarton taidemuseo Tartmus

Eteläisen Viron suurin taidemuseo odottaa sekin Tartossa. Vuonna 1940 ovensa avannut museo on tänään viralliselta nimeltään Tartmus. Se esittelee lähinnä jollain lailla Viroon liittyvää taidetta, jota virolaiset ja muunmaalaiset taiteilijat ovat luoneet 1700-luvun puolivälistä nykypäivään. Kokoelmassa on reilut 23 00 esinettä eli ihasteltavaa riittää. Taidemuseo on erikoinen jo kadulta katsoessa, sillä Raatihuoneen torin laidalla seisova rakennus on selkeästi vino – se tunnetaankin lempinimellä Vino talo tai Barclay de Tolly (rakennuksen omistaneen aatelisperheen mukaan). Taideyhdistys Pallas oli vastuussa taidemuseon perustamisesta ja sodan aikana museo siirsi sijaintiaan useaankin kertaan.

Ylösalainen talo ja Tiedekeskus AHHAA:

Luit oikein, Tartossa sinulla on mahdollisuus vierailla talossa, jo on rakennettu ylösalaisin! Etenkin lapset hurmaantuvat ja hullaantuvat päästessään vierailemaan veikeässä keltaisessa puutalossa, jossa maailma tuntuu muuttaneen suuntaa. Jopa kaikki huonekalut ja kodinkoneet ovat aivan vastakkaisessa suunnassa kuin mistä niitä etsit – sohva ja jääkaappi löytyvät katosta, kattovalaisin lattiasta. Toinen koko perheelle oiva kohde on Baltian maiden suurin tiedekeskus AHHAA. Tarton yliopiston vuonna 1997 perustaman keskuksen futuristinen rakennus nököttää aivan Tarton keskustassa. Tieteellisten illuusioiden, teknologisten ihmeiden ja näyttelyiden lisukkeena keskuksessa on planetaario, 4D-elokuvateatteri, luontosali ja kahvila. Ahaa-elämykset odottavat sinuakin.

Tere Tulemast Tartusse!

Joko vakuutuit, että Tarttoon kannattaa suunnata kokemaan tämän ihastuttavasti vanhaa ja uutta yhdistävän joenvarsikaupungin tunnelmaa ja antia? Tartto on paljon muutakin kuin vain tuhannen vuoden takaista tunnelmaa, keskiaikaista arkkitehtuuria ja kaunista miljöötä – se pursuaa kulttuuria, perinteitä ja modernin tieteen huippusaavutuksia!

Kirjailijan elämäkerta

Otto Aleski, suomalaisen uutismedian Trending.fi:n perustaja.