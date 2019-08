7 Uudenlaista Shakkipeliä Netissä

Shakki on viihdyttänyt pelaajiaan jo vuosia ja nykyisin tarjolla on monenlaisia shakkipelejä netissä. Tavallinen shakkikerää edelleen ylivoimaisesti eniten pelaajia, mutta mikäli olet kiinnostunut tutustumaan muihin potentiaalisiin pelivariaatioihin – tämä artikkeli on sinulle!

Tämä artikkeli käy hyvin lyhyesti läpi muutamia uusia shakkipelejä, joita voit tänä päivänä pelata ja niiden erikoisominaisuuksia. Shakkipelin variaatiot tunnetaan paremmin niiden englannin kielisillä nimillä, joten niitä käytetään myös tässä artikkelissa.

Bughouse chess

Tässä variaatiossa, joka myös siamilaisena shakkina tunnetaan, pelilauta on samantyylinen kuin tavallisessa shakissa. Kuitenkin suurena erona on se, että peliä pelaa neljä pelaajaa kerralla – kaksi vastaan kaksi.

Tiimitoverit istuvat pelissä vierekkäin ja pelaajat erivärisillä nappuloilla. Peliä pelataan yleensä aikaa vastaan niin, että kello asetetaan alussa viiteen minuuttiin. Mikäli tiimiltä loppuu aika, he häviävät automaattisesti.

Blindfold chess

Tätä versiota pelataan normaalilla shakkilaudalla. Blindfold chess tunnetaan myös sans voir –nimellä ja myös se löytyy netistä pelattavaksi. Tässä variaatiossa pelaajat eivät näe nappuloiden positioita eivätkä he myöskään voi koskea niihin. Tämä variaatio pakottaa pelaajansa ehdottomaan keskittymiseen pelin alusta asti.

Blitz chess

Myös Blitziä pelataan tavallisella shakkialustalla. Blitzissä pelaajille annetaan tietty määrä minuutteja jokaisen siirron suorittamiseen koko pelin aikana. Maksimissaan yleisesti kuitenkin pelaaja voi saada vain 15 minuuttia, jotta kaksinpelissä pelin kesto voi olla puoli tuntia. Tässä variaatiossa on siis erityisen tärkeää tehdä nopeita päätöksiä.

Armageddon

Tämä variaatio on melko mielenkiintoinen ja siten myös aika koukuttava. Tässä variaatiossa tasapeliä ei ole olemassa ja molemmat värit saavat pienen edun väristä riippuen. Mustilla pelaavilla pieni etu on se, että he voittavat pattitilanteessa. Valkoisilla pelaavat saavat vastaavasti hieman enemmän peliaikaa mustiin verrattuna, yleensä kuitenkin vain noin minuutin.

Wild chess

Tämä on nimensä mukaan melko villi variaatio shakista. Tässä variaatiossa valkoiset nappulat eivät aloita tavallisilta paikoilta vain villisti pelilaudalla. Mustat nappulat ovatkin kuitenkin tavallisilla paikoillaan. Tätä variaatiota ei pelata aikaa vastaan.

Fast chess

Pikashakki on hieman tunnetumpi shakkivariaatio. Pikashakissa pelaajat yksinkertaisesti saavat tietyn määrän aikaa suorittaa kaikki liikkeensä. Säännöt vaihtelevat hieman pelinjärjestäjästä riippuen, mutta yleensä aika on maksimissaan kuusi minuuttia. Shakkipelin läpäiseminen kuudessa minuutissa ei todellakaan ole helppoa edes aloittelevaa pelaajaa vastaan!

Four player chess

Tätä variaatiota nimensä mukaisesti pelataan neljällä pelaajalla. Kuitenkin Bughouse shakista poiketen, pelilauta on hyvin erilainen. Pelilauta on hieman hankala avata tekstinä, joten siitä löytyy alta kuva.

Peliä varten tarvitaan neljät erilaiset shakkinappulat, jokainen eri väriä. Yllättävää kyllä, mutta neljän pelaajan shakkipeliä voi pelata aivan samoilla säännöillä kuin tavallista shakkia. Sääntövariaatioita pelistä kuitenkin löytää netin syövereistä pientä tutkimustyötä tekemällä.