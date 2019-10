Kalaöljyssä sekä runsasrasvaisissa kaloissa on paljon omega-3-rasvahappoja. Ne ovat pehmeää rasvaa, joka toisin kuin kova rasva, on erittäin hyödyllistä ihmiselle. Omega-3-rasvahapot auttavat hallitsemaan sekä veren rasva-arvoja että verenpainetta. Tämän lisäksi kalaöljyllä voi vähentää sydämen rytmihäiriötaipumuksia.

Kalaöljyn positiiviset vaikutukset terveyteen

Kalaöljy vaikuttaa jokaiseen ihmiseen hyvin yksilöllisesti. Vielä tutkimuksissa ei ole saatu selville, miksi kalaöljyn vaikutukset vaihtelevat ihmisestä toiseen. Yksi syy voi olla esimerkiksi perintötekijät. Kalaöljyjen vaikutusta sepelvaltimotautipotilaille on tutkittu ja havaittu, että heillä kalaöljyt vaikuttavat positiivisesti sydämen rytmiin ja vaikuttavat valtimon ahtaumiin tehden niistä vakaampia. Ahtaumat eivät suonissa repeydy niin helposti kuin sellaisilla henkilöillä, jotka eivät käytä kalaöljyä. Muilla potilasryhmillä on saatu ristiriitaisia tuloksia, joten sen takia kalaöljyä ei ole aktiivisesti suositeltu muille kuin sepelvaltimotautipotilaille.

Myös tuoreemmissa tutkimuksissa kalaöljyn hyvät vaikutukset on todistettu. Niiden mukaan kalaöljy ehkäisee sydäntapahtumia. Vuoden 2019 tutkimuksessa oli mukana yli kahdeksantuhatta keski-iältään 64 vuotiasta potilasta, jolla oli joko sepelvaltimotauti tai valtimotautien vaaratekijäkertymä. Osalle annettiin lumelääkettä ja osalle EPA-valmistetta. EPA-ryhmässä vähenivät sydän- ja verisuonitapahtumat jopa 25 % ja siinä oli vähemmän mm. sydän- ja aivoinfarkteja. Myös äkkikuolemat vähenivät merkittävästi. Kalaöljyllä todettiin olevan myös hyvä vaikutus sydänpotilaiden endoteelin toimintaan, solukalvoihin sekä hyytymisjärjestelmään.

Mikä on parasta kalaöljyä?

Kalaöljyssä kannattaa kiinnittää huomiota myös laatuun. Puhtainta kalaöljyä valmistetaan sardelleista. Ne ovat pieniä kaloja ja ravintoketjunalapäässä, joten niihin ei kerry paljoa epäpuhtauksia ja raskasmetalleja. Niissä on paljon EPA:ta ja DHA:ta, toisin kuin esimerkiksi kasvatetussa lohessa. Sardelleja saadaan Etelä-Tyynenmeren saastumattomilta vesiltä.

Monet miettivät, tuleeko kalaöljyä syödä joka päivä esimerkiksi kapseleina. Tästä asiasta on monta mielipidettä. THL:n ravitsemusasiantuntijan mukaan tervekuntoisen aikuisen ei tarvitse syödä kalaöljyä kapseleina, vaan tärkeitä rasvahappoja tulee riittävästi, jos syö kalaa 2-3 kertaa viikossa. Kaikki eivät kuitenkaan syö näin paljon kalaa, jolloin kapselit voivat olla hyvä vaihtoehto. Täytyy myös muistaa, että kaikessa kalassa rasvahappoja ei ole kovinkaan paljon ja esimerkiksi monen suosikkiruoka kalapuikot eivät ole mikään omega-3-rasvahappojen lähde. Jotta kalassa olisi paljon hyvää omega-3-rasvahappoa, sen tulee olla runsasrasvaista. Tällainen kala on esimerkiksi lohi. Muita vaihtoehtoja omega-3-rasvahappojen saamiseen ovat mm. rypsiöljyt, pellavansiemenöljyt, pellavansiemenet sekä saksanpähkinät.

Jotta rasvahaposta olisi hyötyä, päivittäisen annoksen tulee täyttyä. Jos puhutaan ihan perusterveestä aikuisesta, omega-3-rasvahappojen tarve on 2-3 grammaa päivässä. Jos annoksen haluaa syödä ihan kalana, se tarkoittaa yhtä lohiannosta. Jos haluaa korvata kalaöljyn tai oikean kalan rypsiöljyllä, se tarkoittaa kaksi ruokalusikkalista rypsiöljyä.

Entä voiko kalaöljyä saada jopa liikaa? Jos omega-3-rasvahappojen lähteenä käytetään oikeaa kalaa, käytännössä on mahdotonta saada niitä liikaa. Kalaöljykapseleissa on kuitenkin vaarana, että jos niitä nautitaan liikaa, voi seurauksena olla kohonnut verenvuotoriski. Tämän vuoksi kalaöljykapseleiden käyttö kannattaa ottaa esiin lääkärikäynnillä, jos edessä on esimerkiksi leikkaus tai sinulla on verenvuototauti.