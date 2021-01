Kasinot ilman rekisteröitymistä tarjoavat nopeat kotiutukset

Nettipelaajien keskuudessa hurjaan suosioon nousseet nettikasinot ilman rekisteröitymistä ovat tulleet pysyäkseen. Lyhkäisyydessään tällaisilla casinoilla pelaat ikäänkuin ilman tiliä, sillä erillistä rekisteröintiä et näille pelisivustoille tarvitse. Tässä käymme läpi miten nämä sivustot toimivat ja kerromme miten tunnistat parhaat.

Mikä on nettikasino ilman rekisteröitymistä?

Netissä toimivat kasinot ovat melkein jokaiselle meille jossain muodossa tuttuja. Suomessa valtion peliyhtiöllä on tunnetusti monopoli-asema pelitoiminnan harjoittamisessa. Tämän takia ulkomaalaiset pelisivustot, jotka palvelevat myös suomalaisia pelaajia ovat usein ylittäneet uutiskynnyksen. Ulkomailla toimivat casinot ovat kuitenkin täysin laillisia jos he toimivat jossain toisessa EU maassa. He eivät vaan saa markkinoida itseään Suomen rajojen sisäpuolella. Tästä syystä muun muassa monelta suomalaisjulkkikselta ja somevaikuttajalta on pyydetty selvitystä heidän some-mainostuksestaan.

Aikasemmin sinun oli aina pakko luoda itsellesi pelitili ennen kuin pystyit tallettamaan rahaa ja aloittaa pelaaminen. Vaikka nykyään et vieläkään pelaa ilman tiliä, voit aloittaa pelaamisen ilman rekisteröitymistä. Tänäpäivänä monet suomalaisille suunnatut uhkapelisivustot toimivat pelkillä verkkopankkitunnuksillasi. Voit siis suoraan tallettaa rahaa tilisiirtona ja sen jälkeen kaikki muu hoituu automaattisesti.

Parhaat nettikasinot ilman rekisteröitymistä ovat turvallisia

Suurin osa netissä olevista kasinoista toimivat Maltalta käsin. Tämä johtuu siitä että Maltalla on oma peliviranomainen joka myöntää lisenssejä pelisivustoille ja ne myös samalla valvovat niiden toimintaa. Tämän EU valtion myöntämä pelilisenssi on peliyhtiöiden ja pelaajien keskuudessa erittäin arvostettu. MGAn lisenssi on näin ollen ikään kuin laatumerkintä siitä että kyseessä on luotettava uhkapelisivusto. Suurin osa rekisteröitymisvapaista kasinoista toimivat Maltan peliviranomaisten valvonnan alla.

Se mikä tekee näistä pikakasinoista vielä turvallisempia on se että rahasi ovat pankkitunnuksien takana. Eli kukaan muu ei pääse käsiksi voittoihisi. Sinun täytyy aina käyttää henkilökohtaisia pankkitunnuksia kirjautuaksesi pelitilillesi. Jos haluat pelata turvallisesti, katso parhaat kasinot ilman rekisteröitymistä täältä.

Nopeat voittojen kotiutukset suoraan pankkitilillesi muutamassa minuutissa

Kaikki mitä tarvitset aloittaaksesi pelaamisen on jonkun suomalaisen pankin myöntämät verkkopankkitunnukset. Hoidat kaikki raha-asiat pankkitilisi kautta. Lisäät siis varoja pelitilillesi suoraan pankistasi. Rahat ja kaikki muut tiedot välittyvät salatusti pankistasi nettikasinolle.

Verottomat voittosi nostat niin ikään suoraan pankkitilillesi. Mitä parasta, rahat ovat tililläsi vain minuuteissa. Parhaassa tapauksessa vain viidessä minuutissa. Eli enää sinun ei tarvitse odottaa monta päivää ennen kuin voit nauttia voitoistasi. Nopeat kotiutukset ovat yksi syy siihen minkä takia nämä kasinot ovat niin suosittuja Suomessa.

Vanhanaikaisilla casinoilla sinun täytyy yleensä varmentaa pelitilisi ennen kuin voit kotiuttaa varsinkin suurempia voittoja. Tällainen toimintatapa on poistunut kokonaan pikakasinoilta. Pankkisi varmentaa kaikki tietosi jo ensimmäisen talletuksen yhteydessä, joten sinun ei itse tarvitse lähettää mitään asiakirjoja verifiointia varten.

Kasino ilman tiliä hieman harhaanjohtava termi

Niin kuin suomalainen sanonta kuuluu; rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasinot ilman tiliä ovat yksi pikakasinoiden monesta synonyymistä. Tämä on kuitenkin erittäin harhaanjohtava termi. Niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsimme, et missään vaiheessa pelaa ilman tiliä. Anonyymisti pelaaminen ei onnistu millään suomalaisella nettikasinolla. Se olisi lainvastaista ja antaisi liian hienot puitteet rikollisille pestä rahaa.

Tuo termi kuitenkin kertoo paljon näiden pelisivustojen helppoudesta. Kaikki hoituu nopeasti ja automatisoidusti. Asiakkaana sinun ei enää tarvitse saada harmaita hiuksia kaiken maailman henkilökohtaisten tietojen täyttämisestä. Palvelu on niin ensiluokkaista että kaikki hoidetaan sinun puolestasi.

Pelivalikoima pysyy samana

Tässä vaiheessa monet varmasti miettivät että jotain miinuksia tällaisilla nopeilla kasinoilla täytyy olla. Voiko esimerkiksi pelivalikoima olla huonompi? Vastaus tuohon kysymykseen on ei. Pelitarjonta on sama. Eli voit pelata kaikkia suosikki-pelejäsi myös rekisteröitymisvapailla casinoilla.

Joidenkin mielestä maksuvaihtoehtojen niukkuus voi kuitenkin olla huono asia. Voit siis pelkästään käyttää pankkitiliäsi rahojen siirtoon. Luottokortit ja muut maksutavat eivät ole mahdollisia.