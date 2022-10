Olit sitten suunnittelemassa lyhyttä viikonloppulomaa tai pidempää matkaa, Lontoo on erinomainen kohde jokaiselle. Se on todella suosittu kohde turisteille ympäri maailmaa ja suomalaiset pitävät tästä kaupungista myöskin.

Parhaita puolia Lontoossa ovat sen upeat nähtävyydet ja se, ettei tekeminen lopu kesken pidemmälläkään lomalla. Kaupungin keskustassa on kaikki, mitä viikonloppulomallasi tarvitset. Hotelleja on suuri valikoima, nähtävyyksien luokse helpot kulkureitit ja ostokset saat tehtyä mukavasti siinä samalla.

Hyvä tietää ennen matkan varaamista

Lontoo on Suomesta matkustaessa mukava kohde, sillä suora lento kestää ainoastaan kolmen tunnin verran. Reittilento ei kuitenkaan ole yhtään huonompi vaihtoehto, sillä matkaan ei montaa lisätuntia tule. Sinun ei siis tarvitse käyttää lomaasi vain lentokoneessa istumiseen, vaan pääset nopealla aikataululla viettämään aikaa kaupungissa. Juuri siksi viikonloppuloma äkkilähtönä on hyvä toteuttaa Lontoossa.

Kun suunnittelen matkaa Lontooseen, Tjäreborg tarjoaa hyviä vaihtoehtoja sekä lennolle että hotellille. Voit valita kymmenien hotellien joukosta isellesi mieluisan vaihtoehdon joko hinnan, tason tai sijainnin mukaan. Seuraavaksi katsomme minkälaisia ovat lontoo matkat ja vinkit kiinnostavaan lomaan.

Paljon nähtävää ja koettavaa

Lontoon sää on hieman samanlainen, kuin Suomen, mutta yleensä lämpimämpi. Maa on kuitenkin yleisesti tunnettu sateistaan. Se ei siis ole paras kohde, jos haluat nauttia lämmöstä. Kaupunkilomalle tämä kohde on kuitenkin mainio, sillä nähtävyyksiä voi ihastella sisältä.

Lontoossa on monia museoita, joissa jokaisen kannattaa matkan aikana vierailla. Esimerkiksi British Museum on paikka, jota et halua jättää välistä reissun aikana. Jos matkalle sattuu hyvä ja lämmin sää, Lontoossa on puistoja, jotka ovat monien matkaoppaiden listoilla. Hyde Park on loistava kohde, kun haluat pysytellä keskustan läheisyydessä, mutta haluat hetkeksi pois kaupungin vilkkeestä.

Sinun ei myöskään tarvitse viettää yhdessä kohteessa koko päivää, vaan ehdit näkemään ja kokemaan useamman nähtävyyden. Kulkeminen keskustassa on helppoa julkisen liikenteen avulla ja takseja löytyy varmasti jokaiseen kohteeseen.

Käveleminen tekee tietysti välillä hyvää ja sitä saat Lontoossa myös harrastaa lomasi aikana. Jos haluat kulkea bussilla ja metrolla ympäri kaupunkia, Travel Card on erinomainen ostos, sillä sen avulla molemmat vaihtoehdot ovat käytettävissäsi. Saat siis rauhassa kulkea omien suunnitelmiesi mukaan ja oikea lippu on koko ajan taskussasi.

Muista myös nämä asiat matkan aikana

Ruokailu on tietysti aina osana jokaista matkaa ja Lontoo tarjoaakin siihen hyvät mahdollisuudet. Uusimmat ruokatrendit ovat varmasti saapuneet ensimmäisenä tähän kaupunkiin, joten voit päästä kokemaan elämyksiä niiden kautta.

Perinteistä englantilaista ruokaa löytyy monista paikoista tietysti myös ja voit päätyä jopa tilanteeseen, jossa valinnanvaraa on aivan liikaa. Tässä tilanteessa kannattaa mennä sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa eniten. Kaikkea ei tarvitse kokea yhden matkan aikana, vaan on hyvä todeta, että jotkin paikat voivat odottaa seuraavaan lomaan.

Ruokailun lomassa katse saattaa suunnata ostosten pariin, sillä ostoskeskuksia Lontoossa riittää. Niiden koko on myös Suomen keskuksiin verrattuna päätä huimaava, sillä yksi niistä pitää sisällään jopa 300 eri liikettä. Ostoksille pääsee siis isompikin porukka ja jokainen löytää varmasti sopivan liikkeen itselleen. Jos ostosten tekoon haluaa hieman vaihtelua, Lontoossa järjestetään monia markkinoita, joihin voi päästä vierailemaan ympäri vuoden.

Ennen matkaa kannattaa siis selvittää, onko kaupungissa tapahtumia, jotka kiinnostavat ja joihin voisi olla mahdollista päästä. Jokainen lomamatka kannattaa aina suunnitella sen mukaan, mikä on itselle tärkeintä. Toiset haluavat nähdä suosituimmat palatsit ja sillat, kun taas toiset etsivät juuri parasta paikkaa tehdä ostoksia. Olit sitten minkä tahansa syyn takia menossa matkalle, Lontoo antaa jokaiselle vierailijalle elämyksiä.