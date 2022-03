Millaisilla julisteilla oma koti kannattaa koristella? – Parhaat vinkit sisustusjulisteiden teemoihin

Julisteet ovat upeita yhden sivun ihmeitä, joiden pyrkimyksenä on vangita ihmisen huomio ja samalla mahdollisesti tarjota tietoa tai herättää tunteita. Julisteita löytyy tänä päivänä kaikkialta ja niiden eri teemoja ja ulkoasuja löytyy lukemattomia.

Vaikka julisteisiin törmää paljon kotoa poistuessa, niin ne sopivat erinomaisesti myös oman kodin sisustamiseen. Kodin siisustuksen voi viedä ihan uudelle tasolle, kunhan vain muistaa valita kylkeen oikeanlaiset kehykset.

Mikäli ne menevät pieleen, niin koko julisteen tavoite voi kaatua. Niihin keskitytään kuitenkin myöhemmin lisää ja nyt olisikin tarkoitus käydä läpi, millaiset sisustusjulisteet ja teemat sopisivat parhaiten sisustukseen.

Top 5 parhaat sisustusjulisteiden aiheet

Matkustaminen

Matkustusjulisteet innostavat katsojia maailman näkemiseen ja ne ovat erityisiä, koska ne voivat ilmentää ajattomuutta ja olla samalla moderneja. Niillä voi inspiroida niin itseään kuin omia vieraitakin, ja mahdollisesti matkustusaiheisten taulujen avulla voi palata itselle parhaimpien matkakohteiden rakkaiden muistojen pariin.

Matkajulisteisiin voidaan nimittäin vangita kaikkein relevantimmat ja kauneimmat hetket jokaisesta maasta.

Luonto

Luonto on hyvin lähellä monen ihmisen sydäntä ja sen ympärille rakennetut julisteet voivat mukavasti elävöittää, rauhoittaa tai raikastaa kodin sisutusta ja ulkonäköä. Luontoon on mukava lähteä kävelemään rauhoittavuuden vuoksi ja siksi olisikin loistava idea tuoda luonto omaan kotiin.

Luontojuliste voi olla esimerkiksi itselle tärkeästä paikasta tai upeasta kohteesta.

Tapahtuma

Tapahtumajulisteet ovat tarkoitettu tietoisuuden lisäämiseksi joistakin tietyistä tapahtumista, ja niissä voi myös olla pientä infoa kyseiseen tapahtumaan liittyen. Ne kertovat nopeasti, mitä kyseiseltä tapahtumalta voi odottaa, ja niihin on vielä yhdistetty teema ja tunnelma erinomaisesti.

Jos siis jokin tapahtuma on itselle erityisen tärkeä, niin siitä tehty juliste voi olla hyvä vaihtoehto oman kodin seinälle.

Motivaatio

Motivaatiojulisteiden tehtävänä on innostaa ja motivoida niiden katsojia. Ne sisältävät yleensä motivoivia lainauksia tai fiksuja fraaseja, jotka on kirjoitettu rohkealla fontilla, ja ne on vielä asetettu inspiroivien taustakuvien päälle.

Näillä voidaan saada itselle hyvä mieli ja ne voivat tuoda runsaasti motivaatioa kiireiseen ja hektiseen arkeen. Motivaatiojulisteet ovat nimenomaan positiivisia ja voimaannuttavia tunteita varten.

Informatiivisuus

Informatiiviset julisteet ovat juuri sellaisia, kuten nimestäkin voi päätellä. Niiden tehtävänä on ensisijaisesti informoida katselijoita. Niihin voi sisältyä runsaastikin faktatietoa, jonka tarkoitus on kouluttaa lukijaa hyvillä faktoilla.

Nämä julisteet eivät välttämättä ole niin visuaalisesti näyttäviä, mutta ne kiinnittävät esimerkiksi kodin vieraiden huomion pidemmäksi aikaa. Niiden avulla voidaan enemmänkin kouluttaa maallikoita ja ne voivat olla myös hieman hauskempia kuin tutkimusaiheiset julisteet.

Miten koristella oma koti julisteiden avulla? – 3 hyödyllistä ohjetta

Nyt voitaisiin katsoa vielä lyhyesti läpi, miten näitä julisteita voi käyttää parhaiten hyödyksi omassa sisustamisessa. Kannattaa muistaa, että kotia ei sisusteta naapureita tai ystäviä varten, vaan sen täytyy sopia parhaiten juuri omiin mieltymyksiin.

Tässä parhaat vinkit julisteilla koristelemiseen: