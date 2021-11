Mitkä kasinobonukset pelaajan kannattaa oikeasti hyödyntää?

Rahapelien pelaaminen netissä on yhä suositumpaa ja kasinovaihtoehtoja on suomalaispelaajille valtava määrä. Omalla rahalla pelaamisen lisäksi slottien ja pöytäpelien huumasta on mahdollista nauttia myös erilaisilla kasinobonuksilla, joita nettikasinot avokätisesti tarjoavat etenkin uusille rekisteröityjille.

Tyypillisimpiä nettikasinoiden tervetulobonuksia ovat ilmainen peliraha, talletusbonukset sekä ilmaiskierrokset. Näitä etuja hyödyntämällä oma pelikassa on mahdollista moninkertaistaa ja toisinaan pelaaminen onnistuu jopa täysin ilmaiseksi.

Voit vertailla valikoimaa netistä joltain tervetulobonuksia listaavalta sivustolta. Tällaiset sivustot ovat ilmainen ja oiva tapa tehdä bonusvertailua myös ilmaiskierrosten osalta. Ilman kolmatta osapuolta olisi työlästä itse selvittää, mitä bonuksia ja millä ehdoilla kasinot tarjoavat.

Kierrätysvaatimus on olennainen tekijä

Kasinobonuksia vertailtaessa on syytä kiinnittää niille asetettuihin kierrätysvaatimuksiin. Vain hyvin harvat kasinobonukset ovat puhdasta käteistä rahaa. Tyypillisesti kasinobonuksella on panostettava määrätyn summan edestä kasinon peleihin, ennen kuin rahan kotiuttaminen omalle pankkitilille on mahdollista.

Kierrätysvaatimus pitkälti määrittää, kuinka käyttökelpoinen bonus on kyseessä. Mitä suurempi kierrätysvaatimus bonukselle on asetettu, sitä vaikeampi bonusrahaa on muuttaa kotiuttamiskelpoiseksi käteiseksi.

Varsinaisten kasinobonusten lisäksi tavallisesti myös ilmaiskierrosten voitoille on asetettu jonkinlainen kierrätysvaatimus. Mitä enemmän voittoja ilmaiskierroksilta saa, sitä enemmän on euroissa mitattuna panostettava kasinon peleihin kierrätysvaatimuksen täyttämiseksi.

Suurten bonussummien sijaan on siis suositeltavaa ennemmin kiinnittää huomiota kohtuullisiin kierrätysvaatimuksiin.

Non-sticky bonus on suositeltava vaihtoehto

Talletusbonuksia on olemassa kahta eri tyyppiä. Non-sticky bonukset ovat irrallaan tehdystä talletuksesta, ja sticky-bonukset ovat sidottuja tehtyyn talletukseen. Tällä on merkittävä ero kierrätysvaatimuksen täyttämisen suhteen.

Kun kyseessä on non-sticky bonus, on kierrätysvaatimus asetettu koskemaan ainoastaan myönnettyä bonusta. Tällöin voittojen kotiuttaminen on mahdollista ennen kierrätysvaatimuksen täyttämistä, mikäli ne onnistutaan saavuttamaan käteisellä rahalla pelattaessa.

Sticky bonuksessa puolestaan talletettu käteinen ja sille myönnetty bonusraha ovat sidottuina toisiinsa. Tässä tapauksessa kierrätysvaatimus koskee tätä koko summaa, eikä pelitililtä ole mahdollista kotiuttaa mitään voittoja, ennen kuin kierrätysvaatimus on kokonaisuudessaan täytetty.

Nykypäivänä selvä enemmistö nettikasinoiden tarjoamista tervetulobonuksista on non-sticky bonuksia, mikä on pelaajan kannalta positiivinen asia.

Ilmaiselle pelirahalle voi olla tiettyjä reunaehtoja

Muutamilta nettikasinoilta pelaajat voivat saada pelirahaa tai ilmaiskierroksia jopa kokonaan ilman talletusta. Näitä etuja on tarjolla etenkin uusille pelaajille kiitoksena pelitilin rekisteröimisestä.

Ilmaisbonukset voivat olla erinomainen keino tutustua kasinon pelivalikoimaan ilman minkäänlaista riskiä, mutta niille asetettuihin reunaehtoihin on syytä kiinnittää huomiota. Monesti ehdot näissä bonuksissa ovat tiukemmat kuin talletuksen yhteydessä tarjottaville bonuksille.

Ilmaisbonusten voitot saattavat olla rajattu tiettyyn summaan, jolloin voittoja ei ole mahdollista kotiuttaa tiettyä euromäärää enempää. Tämä on harmillista etenkin siinä tapauksessa, jos ilmaisbonuksella pelatessa kohdalle osuu paljon hyviä voittoja.

Ehtojen puolesta on suositeltavaa keskittyä hyödyntämään talletusten ohessa maksettavia bonuksia, sillä toisinaan nämä edut ovat saatavilla jopa kokonaan ilman kierrätysvaatimusta.

Bonusehtojen noudattaminen on tärkeää

Tervetulobonusten säännöt ja ehdot voivat tuntua pelaajasta ikäviltä, mutta niiden noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Mikäli ehtoja ei noudateta, on kasinolla useimmiten oikeus mitätöidä tarjotut bonukset sekä niille saavutetut voitot. Tämä jos jokin harmittaa varmasti!

Suomalaisilla nettikasinoilla ehdot ovat lähtökohtaisesti kuitenkin mukavan reiluja ja helposti luettavassa muodossa. Ennen talletuksen tekemistä kannattaa aina ottaa pikainen katsaus kyseisen bonuksen ehtoihin ja aloittaa pelaaminen vasta tämän jälkeen.

Kannattaa myös huomioida, että yhden ja saman kasinon bonusehdoissa voi olla tarjouskohtaisesti merkittäviäkin eroja. Tästä syystä ei kannata ikinä olettaa, vaan jokaisen tarjouksen omat säännöt on syytä tarkistaa tapauskohtaisesti.