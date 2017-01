Mustasch on Tour!

Mustasch are starting their European tour this wednesday at Bastard Club in Osnabrück followed by many big summer festivals as Nordic Noise Festival (DK), Peace & Love (Swe) and Jurassic Rock (FI).

Upcoming Tour Dates:

04-May-2016 Wed Osnabrück (DE) Bastard Club

05-May-2016 Thu Karlsruhe (DE) Substage

06-May-2016 Fri Dresden (DE) Beatpol

07-May-2016 Sat Frankfurt (DE) Das Bett

09-May-2016 Mon Hannover (DE) Faust

10-May-2016 Tue Wien (AT) Chelsea

11-May-2016 Wed Dornbirn (AT)

12-May-2016 Thu Dortmund (DE) FZW Club

13-May-2016 Fri Kiel (DE) Die Pumpe

14-May-2016 Sat Copenhagen (DK) Nordic Noise Festival

21-May-2016 Sat Finland Helsinki (FI) Radio Rock Risteily XIX

10-11 Jun-2016 Fri Germany Loreley, St. Goarshausen (DE) RockFels Festival

07-Jul-2016 Thu Sweden Borås (SE) Sommartorsdagarna

07-09 Jul-2016 Fri Sweden Borlänge (SE) Peace & Love

16-Jul-2016 Sat Estonia Haapsalu (EE) American Beauty Car Show

22-Jul-2016 Fri Sweden Stockholm (SE) Kungsträdgården, Putte i Parken

05-Aug-2016 Fri Sweden Rejmyre (SE) Skogsröjet

06-Aug-2016 Sat Finland Mikkeli (FI) Jurassic Rock

with more to be added…