Näin varmistat netissä maksamisen turvallisuuden

Tavarat ja palvelut vaihtavat verkossa omistajaa alituiseen, ja verkko-ostokset alkavatkin olla monen kohdalla jo arkipäivää. Esimerkiksi matkojen ostaminen tapahtuu tätä nykyä lähes yksinomaan netissä, mutta yhä useammat tilaavat paljon muutakin verkosta aina vaatteista ja leffalipuista sisustustavaroihin ja kirjoihin.

Shoppailutottumuksemme elävät ja muuttavat kuitenkin jatkuvasti muotoaan teknologian kehittyessä. Kynnys tehdä ostoksia netissä on madaltunut viime vuosina huomattavasti, johon yhtenä merkittävänä tekijänä voidaan pitää maksumenetelmien kirjon monipuolistumista. Tällä hetkellä perinteisen luottokortilla maksamisen rinnalla maksutapahtumissa kiinnostavat muutkin vaihtoehdot, kuten PayPal, Trustly, Zimpler, MobilePay ja muut vastaavat maksumenetelmät.

Vinkit turvallisiin verkkomaksuihin

Usein kuulee varoitettavan netissä liikkuvista huijauksista ja tietosuojaan liittyvistä riskeistä, eivätkä tällaiset varoitukset ole mitenkään tuulesta temmattuja. Nettishoppailua ja ylipäätään verkossa maksamista ei kuitenkaan ole syytä vältellä, kunhan muistaa pitää mielessä tietyt pelisäännöt oman turvallisuutensa ja selustansa varmistamiseksi. Mikäli ei ole aivan varma siitä, mitä kaikkea on syytä ottaa huomioon verkko-ostoksia tehdessä, löytyy tältä sivulta muutava hyödyllinen vinkki turvalliseen maksamiseen.

Varmista kauppiaan luotettavuus

Nettishoppailussa kaiken a ja o on varmistaa, että sivustolla tuotteita tai palveluita myyvä taho on luotettava ja hyvämaineinen. Internetin syövereistä löytyy valitettavasti paljon epämääräisiä sivustoja, joilla ostosten tekeminen on suuri riski maksutavasta riippumatta. Vaikka suuret ja tunnetut toimijat kuten Amazon, Zalando ja Ebookers herättävät automaattisesti enemmän luottamusta, eivät pienetkään kauppiaat välttämättä ole sen epäilyttävämpiä. Ensimmäistä kertaa ostavan kannattaa kuitenkin perehtyä sivustoon ja sen taustalla olevaan yritykseen ja tarkistaa esimerkiksi se, löytyykö sieltä tietoa yrityksen fyysisestä osoitteesta tai yhteystietoja ylipäätään.

Vertaile maksumenetelmiä eri kanteilta

Rahansiirtomenetelmien runsauden äärellä pää menee herkästi pyörälle. Verkossa maksamiseen jo tottuneelle maksumenetelmästä toiseen vaihtaminen ja uusien maksumenetelmien käyttöönotto hoituvat ilman sen kummempaa päänvaivaa. Joillain sivustoilla on saatettu kuitenkin karsia tarjottavien maksumenetelmien määrää, jolloin valintaa ei erikseen tarvitse tehdä. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Griffoncasino, joka tarjoaa pelaajille talletuksia ja kotiutuksia varten maksupalvelu Trustlyn, joka on herättänyt asiakkaissa ihastusta mutkattomuudellaan ja turvallisuuden tunnetta herättävällä, verkkopankin kautta suoritettavalla tunnistamisprosessillaan.

Kuluttajat arvostavat nykyään yhä enemmän esimerkiksi maksamisen nopeutta ja mobiilimaksujen mahdollisuutta, jonka myös eri maksupalveluntarjoajat tiedostavat. Juurikin maksamisen helppouteen onkin panostettu paljon viime aikoina, mutta eri maksumenetelmät eroavat toisistaan yhä pienissä yksityiskohdissa. Ensimmäistä kertaa uutta maksumenetelmää käyttävän on suositeltavaa lukea läpi palvelun käyttöehdot ja selvittää omat oikeutensa maksuihin liittyen kyseisen palvelun kohdalla.

Tarkista verkkoyhteys

Eräs ehdoton nyrkkisääntö on huomioida myös se, minkä verkkoyhteyden välityksellä maksunsa suorittaa. Useimmiten kaikkein turvallisin vaihtoehto on käyttää oman mobiililaitteensa verkkoyhteyttä tai vaihtoehtoisesti oman kodin tai muun tutun paikan langatonta yhteyttä. Nettishoppailun yhteydessä luotettavakin maksutapa voi nopeasti osoittautua riskialttiiksi, mikäli arkaluonteisia tietojaan syöttää esimerkiksi julkisen verkkoyhteyden tai jonkin tuntemattoman verkkoyhteyden kautta.

Käytä maalaisjärkeä

Nettishoppailu ja ylipäätään maksujen suorittaminen verkossa on vääjäämättä yhä suuremmassa roolissa meidän kaikkien elämässä. Rahansiirtoja verkossa ei tarvitse pelätä, mutta tietynlainen valppaus on aina paikallaan. Kaikkein parhaiten meitä kuluttajia suojaa verkossa ostoksia tehdessä ja rahaa siirrettäessä puhdas maalaisjärki. Jos hälytyskellot alkavat soimaan tai jokin tuntuu muuten hieman erikoiselta sillä hetkellä kuin on aika suorittaa maksu jollain verkkosivustolla, osuu intuitio todennäköisesti oikeaan. Tällöin voi ensin yrittää esimerkiksi ottaa yhteyttä sivustoon, kysyä jonkin ystävän tai perheenjäsenen mielipidettä asiasta tai vaikkapa pohtia, millä muulla tavoin voisi itse varmistua maksamisen turvallisuudesta.

Vaikka ensimmäistä kertaa maksettaessa voikin esiintyä haparointia, hoituu se seuraavalla kerralla jo huomattavasti varmemmin sen jälkeen kun maksutapahtumasta jää itselle ensimmäisen kerran jälkeen hyvä kokemus. Tästäkin huolimatta on fiksua joka maksun yhteydessä aina tarkistaa, ettei mitään epäilyttävää tai poikkeuksellista ole meneillään.