Siirtyvätkö nettikasinot virtuaalitodellisuuteen?

Nettikasinoala on kovaa vauhtia uudistuva ala, joka on aina ollut trendeissä mukana. Viime vuosina on nähty esimerkiksi uusi rekisteröitymisvapaiden nettikasinoiden trendi, ja aiemmin nettikasinot ovat olleet nopeasti mukana esimerkiksi mobiilivallankumouksessa.

Virtuaalitodellisuus on seuraava trendi, joka voi vallata myös nettikasinoalan. Erilaisia VR-laitteita ja -videopelejä on nähty jo useamman vuoden ajan, mutta kehitys saattaa tulevaisuudessa kiihtyä entisestään.

Nettikasinoiden ja rahapelien siirtymisestä virtuaalitodellisuuteen mukaan on nähty jo joitain konkreettisiakin esimerkkejä. NetEnt oli aikoinaan ensimmäinen pelikehittäjä, joka lähti trendiin mukaan julkaisten Gonzo’s Quest -hittipelistään virtuaalitodellisuuteen sopivan erikoisversion. Myöhemmin myös samaan pelisarjaan kuuluvasta Gonzo’s Treasure Hunt livestä julkaistiin oma VR-versionsa.

Merkkejä virtuaalitodellisuudesta nettikasinoalalla on siis jo olemassa, mutta miltä tulevaisuus näyttää? Hypätään tarkemmin virtuaalitodellisuuden ja nettikasinoalan mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Virtuaalitodellisuus – mistä oikein on kyse?

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan erilaisin teknisin laittein tuotettavaa keinotekoista ympäristöä. Käytännössä VR-ympäristö voidaan tällä hetkellä luoda tarkoitukseen suunniteltujen VR-lasien sekä kuulokkeiden avulla. Kokemusta on mahdollista tehostaa myös fyysisin elementein.

Käytännössä VR-laseilla luodaan ympäristö, jossa käyttäjä näkee silmillä olevalta näytöltä aidon oloisen kolmiulotteisen ympäristön. VR-laseissa on erilaisia antureita, joilla voidaan mitata käyttäjän liikkeitä. Jos käyttäjä siirtää siis päätään vasemmalle, myös virtuaalitodellisuus liikkuu vastaamaan sitä.

Virtuaalitodellisuuden luovista laitteista on olemassa nykyään monenlaisia versioita. Kuluttajille myytävät VR-lasit ovat parantuneet, ja nykyään sellaisia on saatavilla jo paljon laajemmin kuin aiemmin. Yleensä lasit liitetään esimerkiksi pelikonsoliin tai tietokoneeseen, jotta VR-kokemus voidaan simuloida helposti.

Virtuaalimaailmaa on mahdollista hallita esimerkiksi pään liikkeillä, käsissä olevilla ohjaimilla tai vaikka pelikonsolin ohjaimella. Yleinen vaihtoehto on käsissä olevat liiketunnistimin varustetut ohjaimet, joiden avulla on helppo simuloida myös käsien liikkeitä virtuaalimaailmaan.

Virtuaalitodellisuudella voidaan luoda uudenlaisia kasinopelikokemuksia

VR-lasit ja virtuaalitodellisuus luovat mahdollisuuksia myös kasinopeleille. Videopelisektori on jo hyödyntänyt virtuaalitodellisuutta erilaisissa peleissä luoden hyvin aitoja kokemuksia. Alalla on nähty esimerkiksi erilaisten kauhupelien VR-versioita sekä monipuolisia seikkailupelejä.

Kasinopelit eivät vielä tänä päivänä ole virtuaalitodellisuudessa yleisiä. Muutamat pelikehittäjät ovat julkaisseet omia VR-pelejään, joissa tapahtumia pääsee seuraamaan aidommassa ympäristössä. Pelit ovat kuitenkin pääosin olleet vielä tavallisten kasinopelien VR-versioita, eivätkä varta vasten virtuaalitodellisuuteen luotuja pelejä.

Tulevaisuuden virtuaalitodellisuuteen rakennetut kasinopelit saattavat tarjota täysin ennennäkemättömän kokemuksen. Jos kasinopelissä ei tapahdukaan pelkästään pelaajan edessä, vaan myös takana ja sivuilla, voidaan kokemuksesta luoda ennennäkemättömän mukaansatempaava ja jännittävä.

Virtuaalitodellisuudessa myös pelin musiikit, äänitehosteet ja grafiikat voidaan luoda entistä paremmiksi. Erilaiset brändätyt kolikkopelit saattavat tulevaisuudessa viedä pelaajan todella ainutlaatuiselle seikkailulle.

Tulevaisuuden VR-kolikkopelit voivat:

Tarjota äärimmäisen mukaansatempaavan pelikokemuksen

Luoda täysin uudenlaisia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia peleihin

Luoda kivijalkakasinoa muistuttavan ympäristön

Tulevaisuuden kasinot virtuaalitodellisuudessa

Myös itse nettikasinosivustoilla on mahdollisuus luoda täysin uudenlaisia kokemuksia. Virtuaalitodellisuudessa toimiva nettikasino voi tarjota todella mukaansatempaavan pelikokemuksen, joka muistuttaa entistä enemmän aitoa kivijalkakasinoa.

Virtuaalitodellisuudessa toimivat nettikasinot voivat esimerkiksi tarjota todella aidon peliaulakokemuksen. Jos nettikasinon aulaan yhdistetään vielä äänimaailma ja haetaan inspiraatioita maailman isoimmilta kivijalkakasinoilta, voi tulevaisuuden nettikasinokokemus olla hyvin erilainen kuin tällä hetkellä.

Casinogorilla.comin mukaan virtuaalitodellisuutta tukeva nettikasino voi tarjota sekä varta vasten VR:ään luotuja kasinopelejä että perinteisiä kasinopelejä. Perinteiset kasinopelit voidaan esittää esimerkiksi peliautomaatissa ja varsinaisilla VR-peleillä voidaan luoda täysin optimoidun kokemuksen.

Nettikasinoala seuraa erilaisissa trendeissä muita aloja

Nettikasinoaula seuraa vahvasti videopelialaa ja muita aloja. Samat trendit, joita videopeleissä on nähty, ovat monelta osin siirtyneet myös nettikasinoalalle. Esimerkkinä voidaan mainita pelaamisen siirtyminen yhä enenevissä määrin mobiiliin. Mobiilipelaamisen räjähdysmäinen suosio pakotti myös nettikasinot tarjoamaan yhä parempia mobiilikokemuksia.

Nettikasinoalalla on viime aikoina yleistynyt myös yhteisölliset vaihtoehdot. Joillain kasinoilla pelejä pääsee pelaamaan yhdessä kaveriporukan kanssa. Tämäkin trendi on vahvasti peräisin videopelimaailmasta, jossa usean pelaajan pelit ovat olleet jo vuosien ajan yksi suosituimmista pelityypeistä.

Jos virtuaalitodellisuus ja VR-pelit kasvattavat suosiotaan entisestään, myös nettikasinoala seuraa todennäköisesti perässä.

Milloin VR-nettikasinoita nähdään markkinoilla?

Toistaiseksi varsinaisia virtuaalitodellisuutta tukevia nettikasinoita ei ole juuri nähty. Joillain kasinoilla on kyllä mahdollista pelata esimerkiksi Evolution Gamingin Gonzo’s Treasure Hunt Liveä myös virtuaalitodellisuudessa, mutta täysin VR:ää tukevia kasinosivustoja ei juuri ole.

On vaikea sanoa mitään tarkkaa aika-arviota, milloin virtuaalitodellisuutta tukevia nettikasinoita nähtäisiin enemmän. Asiaan vaikuttaa niin moni nettikasinoihin liittymätön asia, kuten koko VR-konseptin suosion, virtuaalitodellisuuslaitteiden hinta- ja saatavuuskysymykset sekä esimerkiksi videopelialan kehitys.

Jotta virtuaalitodellisuutta tukevien nettikasinoiden suosio kasvaisi, vaadittaisiin yksi iso toimija, joka onnistuisi voittamaan pelaajien suosion puolelle. Nettikasinoalalla nähdään paljon uudenlaisia konsepteja vuodesta toiseen, joten ei ole mitenkään mahdoton ajatus, että joku uusi toimija päättäisi panostaa nimenomaan virtuaalitodellisuuteen.

Pelaajat ovat lopulta se taho, jotka päättävät virtuaalitodellisuuden kohtalon. Jos pelaajat innostuvat ajatuksesta, nähdään varmasti ensimmäisen VR-kasinon jälkeen myös paljon uusia tulokkaita.

Virtuaalitodellisuuteen liittyy yhä kuitenkin haasteita. Laitteet eivät vielä ole kaikkien saatavilla – ja ei ole varmaa, innostuvatko pelaajat lopulta ajatuksesta. Onko kuitenkin vain helpompaa avata kasinopeli puhelimella ja nauttia peleistä suoraan siitä? Aika näyttää, tuleeko virtuaalitodellisuudesta todellinen hitti nettikasinoiden kohdalla, vai jääkö se vain marginaaliseksi harrastelijoiden teknologiaksi.