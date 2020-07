Suomalaiset voivat pelata vapaasti netin nettikasinoilla

Suomessa on käytössä jokseenkin poikkeuksellinen rahapelijärjestelmä moneen muuhun maahan verrattuna. Muualla maailmassa rahapelimarkkinoita on avattu enemmän, mistä esimerkkinä on esimerkiksi Ruotsin siirtyminen yksinoikeusjärjestelmästä lisenssijärjestelmään.

Suomi on pitänyt sitkeästi kiinni valtion monopolistaan, Veikkauksesta. Internetin kautta on mahdollista kuitenkin pelata lukuisilla eri nettikasinoilla. Nettikasino on netissä toimiva kasino, joka tarjoaa yleensä erittäin laajan valikoiman esimerkiksi kolikkopelejä sekä pöytäpelejä.

Netissä kasinotoimintaa pyörittävät lukuisat eri toimijat. Pelaajille on tarjolla monia eri vaihtoehtoja, ja moni sivustoista toimii suomeksi.

Malta on pelialan tukikohta

EU-maa Malta on pelialan kannalta yksi tärkeimmistä paikoista. Malta sääntelee nettikasinotoimintaa ahkerasti, ja se myöntää toimijoille pelilisenssejä. Maltan pelilisenssi nähdään alalla yleisesti yhtenä luotettavimmista, ja moni toimija hakeekin lisenssiä sitä kautta.

Pelilisenssin ehtoina kasinoiden on mm. valvottava rahanpesun ehkäisyä sekä tarjottava vastuullisen pelaamisen työkaluja. Samankaltaiset vaatimukset koskevat myös Veikkausta Suomessa. Tietyiltä osin sääntely on jopa tarkempaa, mutta toisaalta toimijoilla on vapauksia esimerkiksi tarjousten suhteen.

Nettikasinoista on tullut iso osa Maltan toimintaa. Suomalaiset kasinoalan osaajat ovatkin monet lähteneet Maltalle töihin esimerkiksi asiakaspalvelu- tai asiantuntijatehtäviin. Monen kansainvälisen nettikasinon palveluksessa on nykyisin myös suomalaisosaamista.

Yhä useampi kansainvälinen nettikasino toimii nykyisin suomen kielellä. Pelit, tarjoukset ja asiakaspalvelu toimivat usein englannin lisäksi myös monilla mulla kielillä, suomi mukaan lukien.

Netissä riittää valinnanvaraa

Suomalaisille rahapelit ovat varsin arkipäiväinen näky. Monesta muusta maasta poiketen rahapeliautomaatteihin törmää niin kaupoissa kuin kioskeissakin. Kaupoissa pääsee myös lyömään vetoa tai laittamaan lottokuponkeja vetämään.

Netissä ovet kuitenkin avautuvat entisestään, ja vaihtoehtojen määrä suorastaan räjähtää. Jos tyypillisessä Veikkauksen peliautomaatissa on tarjolla noin 10 peliä, niin netissä tämä luku kerrotaan monesti usealla kymmenellä. Isoimmilla nettikasinoilla pelejä saattaa olla jopa useampi tuhat.

Iso osa peleistä on kolikkopelejä, joissa mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Pelejä tehtailevat kasinomaailman pelintarjoajat, ja eri nettikasinot ottavat pelejä käyttöönsä erilaisin sopimuksin. Pelintarjoaja ottaa usein tietyn prosenttiosuuden pelien kautta tehdyistä tuotoista.

Myös eri pelikategorioita on tarjolla lukuisia. Pelkästään kolikkopelien sisällä nähdään useita eri alakategorioita, kuten jättipottipelejä, brändättyjä pelejä ja lukuisia eri teemoja. Monista kolikkopeleistä löytyy samantyyppisiä ominaisuuksia, ja nettikasinoilla pelaajille tulevat nopeasti tutuksi erilaiset kasinotermit.

Uusia pelaajia houkutellaan aggressiivisesti

Nettikasinot etsivät kuumeisesti uusia pelaajia, ja tämä näkyy kasinoiden käymässä tarjouskilvassa, joka kohdistuu nimenomaan uusiin pelaajiin. Jos pelaajalle ei vielä satu olemaan tiliä jollekin kasinolle, tarjolla on yleensä bonusrahaa talletusta vastaan tai vähintäänkin ilmaisia pelikierroksia.

Tarjouskilpa on sen verran kiihkeää, että kasinot erottautuvat toisistaan myös tarjouksiin liittyvien ehtojen osalta. Bonusrahaan liittyvät kierrätysvaatimukset määrittelevät monesti tarjouksen laadun, ja monissa paikoissa kierrätysvaatimuksia onkin ryhdytty laskemaan kilpailun koventuessa.

Veikkaus ei tarjoa pelaajilleen vastaavia tervetuliaisetuja, mutta uniikin tilanteen takia kansainväliset toimijat voivat sellaisia suomalaisille tarjota. Kansainväliset nettikasinot toimivat aina lisensoijan asettamien säädösten ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti, ja samaa lainsäädäntöä noudatetaan myös suomalaisten kohdalla.

Nähtäväksi jää, harkitaanko Suomessakin jossain vaiheessa Ruotsin ja monen muun maan valitsemaa lisenssijärjestelmää, jossa kansainvälistenkin toimijoiden olisi hankittava Suomesta pelilisenssi pelien tarjoamiseksi suomalaisille. Jos lisenssijärjestelmään päädyttäisi, lisenssittömät nettikasinot todennäköisesti suljettaisiin pois suomalaisten kasinopelaajien käytöstä.

Tällä hetkellä pelaajan kannalta tilanne on vapaa. Sopivan kasinon voi valita lukemattomien joukosta, ja EU:n sisällä pelatessa voitoista ei tarvitse myöskään maksaa veroja. Toisaalta pelaajan on kuitenkin oltava erittäin tarkkana siitä, että pelaa vain luotettavilla ja lisensoiduilla kasinoilla.