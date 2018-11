Suomen ja Ruotsin suosituimpia pelejä: Keno, tulokset ratkaisevat

Keno-peli lyhyesti: Keno numerot, arvonta ja tulokset

Keno on peli jossa on Suomessa yhteensä 70 numeroa väliltä 1 – 70. Keno numerot arvotaan samalla tavalla kuin lotossa. Eli 70 numeroa on kirjoitettu palloihin, jotka sitten arvonnassa pompsahtavat koneesta ulos. Keno arvonnassa arvotaan Suomessa aina 20 numeroa.

Ennen arvontaa pelaajan voi valita yhdelle kenoriville numeroista 2 – 10. Näistä käytetään nimitystä Kenotaso, ja eri kenotasoilla on erilaiset voittokertoimet. Jos valitset Keno-rivillesi kaksi numeroa pelaat Keno 2:sta, jos valitse 5 niin pelaat Keno 5:sta ja niin edelleen aina Keno 10:iin asti, jossa päävoitto minimipanoksella on 100.000 € ja maksimipanoksella (10€) 2 miljoonaa euroa. Lisämaksusta voi pelata myös KunkkuKertoimia, jolla voi tuplata mahdolliset voitot.

Keno tulokset arvotaan Suomessa kolmesti päivässä, ja tulokset voi tarkistaa seuraavasti:

päiväarvonnassa viralliset tulokset julkaistaan veikkauksen sivuilla

Ilta-arvonta näkyy televisiosta Nelonen-kanavalta joka päivä klo 20:58

Myöhäisilta-arvonnan tulokset julkaistaan veikkauksen sivuilla, ja ne löytyvät myös Teksti-TV:stä jonne päivittyvät kaikki muutkin tulokset

Googlesta löytyy myös kätevästi sivustoja jotka listaavat Keno-tuloksia. Esimerkiksi täältä sivustolta löytyi erittäin nopeasti päivittyvät Keno tulokset.

Keno on erittäin suosittu peli

Tiesitkö että Keno ei ole pelkästään yksi Suomen pelatuimmista rahapeleistä? Sitä nimittäin pelataan Ruotsissa melkoisen paljon. Muissa Skandinavian maissa kuten Norjassa ja Tanskassa sitä pelataan hieman vähemmän.

FAKTA: Keno on Veikkauksen toiseksi suosituin rahapeli vuonna 2017. Se tuotti Veikkaukselle tulosta 338.5 miljoonaa euroa, kun perinteinen Loton tulos oli 344.8 miljoonaa tuottoa.

Tämä fakta varmasti lyö ällikällä monia meistä, sillä Keno on suhteellisen tuore peli verrattuna esimerkiksi Lottoon jonka ensimmäinen arvonta oli Suomessa oli tammikuussa 1971. Keno tuli nykyisessä muodossaan Veikkaukselle vasta vuonna 2002, ja on sen jälkeen saanut yllättävän suuren pelaajakunnan. Jos Kenon suosion kasvu jatkuu, se saattaa kasvaa jopa perinteisen Loton ohi Suomen suosituimmaksi rahapeliksi.

Lottoa pelaa viikoittain noin 40% suomalaisista ja silloin tällöin 70%, joten Kenon pelaajamäärät täytyy olla melko samaa luokkaa kuin Loton.

Ruotsi on myös Keno-kansaa

Kun tarkastellaan rahapelien tuottoa, niin Ruotsissa Keno on valtion monopoli Svenska Spelin neljänneksi pelatuin rahapeli 550 miljoonan kruunun tuloksella eli tuotolla. Kenoa edellä ovat Triss-raaputusarpa (1.634 miljardia kruunua), Lotto (1.445 miljardia kruunua) ja Pitkäveto (837 miljoonaa kruunua).

Ruotsissa Kenoa on pelattu jo vuodesta 1990 asti eli reilu kymmenen vuotta pidempään kuin Suomessa. Suomessa Keno kuitenkin tuottaa lähes 6 kertaa enemmän rahaa Veikkauksen kassaan. Iso syy miksi Suomalaiset pelaavat Kenoa paljon enemmän kuin Ruotsalaiset on todennäköisimmin siinä, että Suomessa Keno-arvontoja on päivässä kolme kappaletta: päivä-, ilta- ja myöhäisilta-arvonta. Ruotsissa Keno tulokset arvotaan vain kerran päivässä.

Norjassa notkahdus Kenon suosiossa

Norjassa Kenoa on pelattu vasta vuodesta 2007 alkaen. Norjan valtion monopolin Norsk Tipping:in 2017 vuosiraportista ei löytynyt erittelyä Kenon rahallisesta tuloksesta valtiolle, joten epäilemme, että se ei ole aivan kärkikahinoissa Norjassa. Alhainen suosio on todennäköisesti myös syy sille että Kenon TV-lähetykset lopetettiin Norjassa tammikuussa 2011. Kuten Ruotsissa, myös Norjassa Keno numerot arvotaan ja Keno-kuponkia pääsee tarkastamaan vain kerran päivässä.

Tanskan valtion Danske Spil ei myöskään eritellyt Kenoa tulosraporteissaan, joten emme osaa sanoa Kenon suosiosta kovin paljoa Tanskan osalta.

Loppukevennys – Muista tarkistaa Keno tulokset

Suomessa nimittäin on käynyt niinkin hullusti Ylen:n mukaan, että joltain on jäänyt Keno-tulokset tarkistamatta, ja häneltä on jäänyt 200.000 euron voitto lunastamatta. Veikkauksella voittojen lunastaminen pitää tehdä vuoden sisällä, ja joka vuonna lunastamattomia voittoja on jopa kymmenen miljoonan euron edestä.

Muista siis tarkistaa aina kuponkisi!