Suomi tarjoaa paljon erilaisten pelien ystäville

Monet ihmiset eivät tiedä kuinka paljon erilaisia hienoja kohteita kotimaamme tarjoaakaan. Varsinkin erilaisten pelien ystäville ja harrastajille on runsaasti mahdollisuuksia käydä tutustumassa erilaisiin kohteisiin sekä harrastaa asioita paikan päällä. Suomessa harrastetaan yllättävän paljon erilaisia urheilulajeja ja pelejä.

Iso osa suomalaisista pelaa tai seuraa jotain peliä tai urheilulajia, ja pelit yhdistävätkin ihmisiä iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Suomessa lähestulkoon jokaisella on mahdollisuus harrastaa jotain urheilulajia ja helppous onkin yksi syy suosiolle. Lapset ja nuoret pitävät ”cooleista” urheilulajeista ja heitä myös kannustetaan urheilemaan liikunnan tuomien terveyshyötyjen ja yhteisöllisyyden takia. Tämä on iso syy miksi eri urheilulajit ovat suosittuja kaikissa ikäluokissa. Suomalaisten sanotaankin olevan ”urheiluhullua kansaa” ja se näkyy ja kuuluu. Urheilu ja erilaiset pelit yhdistävät ihmisiä ja kotimaassamme on helppoa päästä mukaan erilaisiin tapahtumiin ja niiden tunnelmaan mukaan.

Jääkiekko on kansallislaji

Suomi on jääkiekon luvattu maa. Lähes jokaisessa vähänkään isommassa kaupungissa on jäähalli ja pienemmilläkin paikkakunnilla vähintään jääkiekkokaukalo, jossa talvella säiden salliessa kävijöitä riittää välillä tungokseksi asti. Hyvät puitteet, suosio ja pelaajien runsas määrä on mahdollistanut jääkiekon muodostumisen kansallislajiksi, jossa käytännössä jokaisella on taustasta riippumatta mahdollisuus kohota ammattilaissarjaan.

Jääkiekon ison roolin ansiosta Suomessa pelataan monia eri sarjoja, kisoja ja turnauksia. Aina paikallisista sarjoista Maailmanmestaruuskisoihin asti. Ammattilaistason areenat mahdollistavat suurempien kisojen järjestämisen ja jääkiekosta pitävät saavatkin helposti nautittua intohimon kohteestaan. Suomi onkin kokoonsa nähden merkittävässä roolissa maailman jääkiekko-organisaatioissa.

Oman kotikaukalon tai jäähallin lisäksi harrastuksen seuraamista on helppoa laajentaa muihin kaupunkeihin, selkeän ja hyvin organisoidun lajitoiminnan ansiosta. Lippuja on helppo hankkia ja kulkuyhteydet on helppo järjestää, jotta muualta tulevat fanit voivat tulla seuraamaan mahdollisimman monia eri otteluita.

Maailman kuudesta jääkiekkoon ja sen historiaan erikoistuneesta museosta yksi sijaitsee Suomessa, Tampereella, museokeskus Vapriikissa. Museo itsessään on perustettu vuonna 1979 Hakametsän jäähallin yhteyteen, mutta vuonna 2000 se siirtyi nykyiseen sijaintiinsa. Jääkiekon ystäville ja harrastajille kohde onkin varsin houkutteleva ja tarjoaa paljon nähtävää ja koettavaa kaikille ikäryhmille.

Kasinopelit

Rahapelien ystäville saattaa tulla yllätyksenä, että yksi Euroopan moderneimmista kasinoista löytyy Suomesta, Helsingistä. Casino Helsinki on tällä hetkellä ainoa varsinainen kasino Suomessa. Näillä näkymin loppuvuodesta 2021 Tampereelle aukeaa kuitenkin toinen kasino. Varsinaisten kasinoiden lisäksi pienempiä pelisaleja löytyy useampia, isoimmista kaupungeista ja suosituimmista kauppakeskuksista.

Casino Helsinki sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, Päärautatieaseman lähistöllä. Casino Helsinki on moderni ja mielenkiintoinen kohde, joka tarjoaa suuren valikoiman pelejä ja laadukkaat puutteet pelaamiselle. Kasinon kokonaispinta-ala on 2600 neliömetriä ja siellä on yhteensä 32 pelipöytää ja 300 peliautomaattia. Pelitarjonta pitää sisällään muun muassa Rulettia, Blackjackia ja Punto Bancoa. Kasinolla on myös pelattavissa viisi erilaista vaihtoehtoa Pokeria, kuten Oasis, Omaha, viisi korttia, seitsemän korttia ja Texas Hold’em. Tästä huolimatta luotettavat nettikasinot tarjoavat yleensä vielä tätäkin suuremman pelivalikoiman, sillä nettikasinoiden on helpompaa tarjota laajempi pelivalikoima netissä.

Casino Helsinki tarjoaa myös vaikuttavat puitteet erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Casinolla on aika ajoin komediailtoja, juhlia ja esimerkiksi artistien albumin julkistus tilaisuuksia. Monipuolinen tarjonta ja erilaiset esiintyjät takaavatkin sen, että Casino tulee pysymään mielenkiintoisena ja ajankohtaisena paikkana kaupunkilaisten, sekä turistien keskuudessa. Casino Helsinki tiedottaa sivuillaan ajantasaisesti tarjonnastaan ja hyviä ja kiinnostavia tapahtumia varten kannattaa paikalle matkustaa pidemmänkin matkan päästä.

Videopelit ovat koko kansan modernia viihdettä

Nykyään lähes kaikki pelaavat jotain videopelejä ja ne ovatkin hyvää viihdettä. Käytännössä jokaiselle löytyy suosikkipeli tai kategoria. Suomi onkin ollut yksi videopeliteollisuuden kärkimaita ja tämän vuoksi erilaisia peleihin liittyviä paikkoja ja tapahtumia on tarjolla runsaasti. Suomessa järjestetään paljon erilaisia pelialan tapahtumia kautta maan, niin tapaamisia, seminaareja, messuja ja turnauksia.

Uusimpana pelaamisen alueena esports, eli elektroninen urheilu on kasvattanut suosiotaan valtavasti. Suomessa ja maailmalla järjestetään kokonaisia turnauksia eri peleistä, joissa joukkueet kilpailevat toisiaan vastaan. Turnauksia järjestetään ympäri Suomea, eikä niihin osallistuakseen tarvitse itse olla pelaaja, vaan iso osa tapahtuman tunnelmasta syntyy katsojien läsnäolosta ja reaktioista, joten katsojat ovatkin isossa roolissa koko elektronisen urheilun kategoriassa.

Tammikuussa 2017 Tampereelle avattu Suomen Pelimuseo on koonnut kokoelmiinsa valtavan määrän erilaisia pelejä ja pelivälineitä vuosikymmenien ajalta. Museon yhteydessä olevassa pelihallissa onkin kokeiltavana mekaanisia pelikoneita joka 1970-luvulta asti. Museon kokoelmien lisäksi Pelimuseo toimii peleistä kiinnostuneiden ja alan harrastajien kohtaamispaikkana. Museon tiloissa on mahdollista järjestää erilaisia tapahtumia, esports-turnauksia, seminaareja ja tapaamisia. Museo tarjoaakin hyvän katsauksen pelien maailmaan nykyisyyden ja menneisyyden välillä.