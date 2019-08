Suosituimmat kasinopelityypit – mikä on sinun suosikkisi?

Nettikasinoilta löytyy nykyään satoja tai jopa tuhansia erilaisia pelejä. Tarjolla on käytännössä kaikkea perinteisistä peliautomaateista ja klassisista pöytäpeleistä mitä futuristisimpiin videokolikkopeleihin. Käytännössä jokainen pelaaja voi löytää omaan makuunsa soveltuvia pelejä, mutta minkä tyyppisiä pelejä netissä voi ylipäätään pelata?

Erityisesti uusilla pelaajilla voi tulla eteen valinnanvaikeus, joten eri pelityyppeihin tutustuminen on varmasti kannattavaa ennen rahasta pelaamisen aloittamista. Kun tiedät, mitä kukin pelityyppi tarjoaa, on omien mieltymysten mukaisen pelin löytäminen entistä helpompaa.

Kolikkopelit ovat nettikasinoiden suosituimpia pelejä

Käytännössä kaikilta nettikasinoilta löytyy nykyään valtava määrä erilaisia kolikkopelejä ja peliautomaatteja. Pelien teemat vaihtelevat hurjasti, ja itse asiassa nykyään voikin toisinaan tuntua siltä, että kaikesta on jo olemassa kolikkopeli.

Esimerkiksi muinainen Egypti on ollut todella suosittu teema. Play `n Gon Book of Dead -peli on yksi pelaajien kestosuosikeista, ja se on myös todella suosittu ilmaiskierrospeli.

Myös sadut ovat todella suosittu modernien kolikkopelien teema. Lisäksi monilta suosituimmilta kasinoilta löytyy paljon erilaisia elokuviin ja suosittuihin TV-sarjoihin perustuvia pelejä.

Vaikka teemat ja pelien ulkoasu vaihtelevat, on kolikkopeleillä usein kuitenkin myös paljon yhteistä. Useimmissa kolikkopeleissä on esimerkiksi erilaisia bonuspelejä ja ilmaiskierrostoimintoja, joiden avulla on mahdollista jahdata entistä suurempia voittoja.

Jättipottipelit voivat tuoda jopa kymmenien miljoonien potin

Jättipottipelien suosion syytä ei tarvitse kovin kauaa miettiä, sillä niiden voitot lasketaan usein miljoonissa euroissa, eivätkä kymmenienkään miljoonien potit ole mahdottomia.

Monet suomalaiset pelaajat suosivat edelleen perinteistä lottoa, kenoa ja esimerkiksi Eurojackpotia, mutta jättipottikolikkopeleissä on useita hyviä puolia perinteisiin arvontapeleihin verrattuna.

Jättipottikolikkopeleistä on nimittäin mahdollista voittaa myös paljon muuta, kuin se kaikkein suurin potti. Monen pelaajan mieltä varmasti lämmittävät esimerkiksi tuhansien tai kymmenien tuhansien eurojen voitot.

Onni on suosinut myös suomalaisia jättipottipelien pelaajia, sillä Suomeen on vuosien varrella osunut useampiakin miljoonavoittoja. Tunnetuin näistä poteista lienee helsinkiläismiehen vuonna 2013 nappaama, lähes 18 miljoonan euron voitto.

Pöytäpelit ovat ajattomia klassikoita

Pöytäpelit ovat kasinoiden tunnetuimpia pelejä, sillä jokainen on varmasti kuullut ruletista, blackjackista ja baccaratista. Nettikasinot ovat monipuolistaneet valikoimaa entisestään, sillä monista tutuista peleistä on julkaistu lukuisia erikoisversioita.

Näiden pelien suosio ei varmasti ole hiipumassa, itse asiassa päinvastoin. Yksi syy tälle ovat livekasinot. Livekasinoilla pelaajat voivat pelata oikean jakajan kanssa netissä, seuraten pelin kulkua videon välityksellä.

Vaikka pöytäpelien määrä ei sinänsä ole kovin suuri esimerkiksi kolikkopeleihin verrattuna, tarjoavat ne uskomattoman määrän vaihtelua erilaisten peliversioidensa ansiosta.