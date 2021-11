Top 6 videopelit, joissa on tunnettu pelihahmo

Videopelien myyntiä pönkitetään usein hankkimalla sen keulakuvaksi ja pelihahmoksi jokin tai joku, joka on jo entuudestaan ihmisille tuttu. Tämä ei ole markkinoinnin saralla mikään uusi kikka, jo vuosikymmeniä on myyty saippuaista makkaroihin ja autoihin tunnettujen henkilöiden naamalla. Tätä tehdään siis myös pelialalla ja syy on selvä – sillä tavoin peli saa lisää näkyvyyttä ja myyntiä. Toisaalta joskus käy myös päinvastoin, hahmo ei ole ennen pelin julkaisua tunnettu, mutta pelin tultua suosituksi, myös pelihahmosta tulee suosittu. Käydään seuraavaksi läpi tunnettuja pelihahmoja videopeleissä.

Super Mario

Listan ykkönen, Super Mario, ei ole mikään yllätys. Mario-videopelisarja on Nintendon historian menestynein. Mario Bros, sarjan ensimmäinen osa, julkaistiin pelihalleissa vuonna 1983, mutta päähenkilö Mario oli esiintynyt jo vuonna 1980 pelissä nimeltä Donkey Kong. Guinnessin ennätystenkirjan mukaan Super Mario Bros. on kaikkien aikojen myydyin videopeli, jota on myyty maailmanlaajuisesti 184 miljoonaa kappaletta. Mario, sarjan päähenkilö, on myös Nintendon virallinen maskotti.

Pelisarja alkoi tasohyppelypelisarjana, mutta sittemmin se on laajentunut useisiin alasarjoihin, kuten roolipeleihin, urheilupeleihin, juhlimispeleihin.

Mario on esiintynyt monissa eri peleissä, kuten edellä mainituissa. Mario Golf on esimerkiksi Camelot Software Planningin vuonna 1995 julkaisema golfpeli. Muita merkittäviä pelejä ovat:

Mario Kart (mukaan lukien viimeisimmät osat),

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars,

Super Paper Mario,

muut pelit, kuten Mario Tennis ja Mario Party.

Mario on vain yksi lukuisista hahmoista, jotka esiintyvät koko Mario-sarjassa. Prinsessa Peach ja Bowser ovat usein sarjan avainhahmoja. Mario joutuu yleensä pelastamaan prinsessa Peachin Bowserin kynsistä tasohyppelypeleissä. Luigin, Marion veljen, ja Yoshin, hirmuliskon, on nähty seikkailevan myös useissa peleissä.

Viikingit seikkailevat videopeleissä ja nettikasinoilla

Suomalaisittain mielenkiintoisia pelihahmoja niin videopeleissä kuin nettikasinoiden peleissä on viikingit. Viikingit olivat skandinaavisia merisotureita, jotka elivät ja vaikuttivat noin vuosina 700–1000. Nämä miehet ja kaukomatkustajat lähtivät Norjasta, Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta etsimään arvokkaita metalleja ja uusia alueita. He ryöstivät Eurooppaa, orjuuttivat ihmisiä ja kulkivat jopa Irakiin ja Yhdysvaltoihin asti. Viikingit olivat pahamaineisia ja voimakkaita hahmoja, joten ei mikään ihme, että heitä käytetään monissa kasino- ja videopeleissä.

Viikingit eivät kuitenkaan olleet vain raivokkaita barbaareja vaan myös taitavia kauppiaita, rohkeita merimiehiä sekä monitaitoisia käsityöläisiä ja laivanrakentajia. Viikingeillä oli myös pitkä tarinankerronnan historia. Esimerkiksi casino online tarjoaa viikinkiaiheisia kasinopelejä valikoimassaan. Suosittu Vikings go Berzerk on näyttävä viikinkiaiheinen kolikkopeli.

Legendaarinen Pac-Man

Pac-Man on Namcon tuottama ja julkaisema videokolikkopeli vuodelta 1980. Tōru Iwatani loi pelin ja sen samannimisen päähenkilön. Pelistä tuli nopeasti menestys heti julkaisun jälkeen.

Pac-Man, josta on tullut yksi historian tunnetuimmista videopeleistä, on pulmapeli, jossa keltainen pallo nimeltä Pac-Man ahmii pisteitä ja erilaisia palkintoja. Kun kaikki pisteet on kulutettu, kenttä on valmis. Pelaajaa jahtaa neljä aavetta (Blinky, Pinky, Inky ja Clyde), mikä nostaa pelin vaikeusasetetta.

Kukin kenttä alkaa siitä, että kummitukset ovat lokeroissaan, ja Pac-Man on sokkelossa aivan niiden alapuolella. Pelissä on lisäksi 4 pistettä, joiden syöminen tarjoaa Pac-Manille mahdollisuuden syödä haamuja. Syödyistä haamuista jää vain silmät tähteeksi. Silmät palaavat hetkeksi lokeroihinsa, ennen kuin ne muuttuvat taas takaisin täydellisiksi haamuiksi. Haamujen haavoittuvuuden kesto vaihtelee kenttäkohtaisesti, mutta yleensä se vähenee pelin edetessä. Pelin edetessä haamuja ei voi joka tilanteessa syödä, vaikka onnistuisitkin saamaan energiapillerin poskeesi.

King Kong

King Kong on keksitty gorilla, joka on näytellyt useissa elokuvissa. Vuonna 1933 julkaistiin King Kong, joka oli ensimmäinen siitä kertova elokuva. Nintendo julkaisi Donkey Kong -kolikkopelin vuonna 1981. Pelissä viiksekäs sankari taistelee pelastaakseen tyttöystävänsä häneen ihastuneen gorillan kynsistä. Moni muistaa Donkey Kongin siitä, että siinä oli ensimmäistä kertaa molemmat Nintendon superhahmot, eli Mario sekä Donkey Kong.

Peli julkaistiin myöhemmin 8-bittiselle Nintendo Entertainment System -videopelijärjestelmälle sen menestyksen kunniaksi. Sen jälkeen King Kong -hahmo on seikkaillut erittäin monissa videopeleissä sekä kasinopeleissä. Monesti elokuvien suosittuja hahmoja lainataankin peleihin, koska tuttujen hahmojen avulla peleille saadaan lisää näkyvyyttä, mikä auttaa markkinoinnissa.

Indiana Jones

Indiana Jones on Steven Spielbergin ja George Lucasin luoma hahmo Indiana Jones -sarjassa. Harrison Ford on näytellyt Indiana Jonesia neljässä elokuvassa, ja hahmon suosio on johtanut siihen, että hänestä on tehty sarjakuvia, romaaneja sekä pelejä. Raiders of the Lost Ark oli ensimmäinen Indiana Jones -videopeli, jonka teki Atari ja joka perustui löyhästi elokuvan tarinaan.

Ajan saatossa on lisäksi on tehty Indiana Jones -pelejä, jotka eivät kuitenkaan perustu suoraan yksittäiseen Indiana Jones -elokuvaan. Mindscapen luoma Indiana Jones in the Lost Kingdom oli näistä ensimmäinen. LucasArtsin luoma Indiana Jones and the Fate of Atlantis oli ensimmäinen PC:lle julkaistu graafinen peli. Myös nettikasinoilla on useita pelejä, jotka linkittyvät joko vahvasti tai löyhästi Indiana Jones -elokuviin.

Kreikan mytologian jumalat

Kreikan mytologian jumalat seikkailevat lukemattoman monissa videopeleissä. Yksi heistä on tuulen, taivaan, sateen, pilvien ja ukkosen jumala Zeus. Zeus syntyi Kronoksen ja Rhean lapsena. Zeuksen isovanhemmat olivat Gaia (maa) sekä Uranos (taivas). Zeus syntyi ja kasvoi Kreetan saarella. Saatuaan tietää, että hänen lapsensa aikoivat syrjäyttää hänet, Kronos söi kaikki muut paitsi nuoren Zeuksen.

Zeuksen sijasta Rhea antoi Kronokselle kiven ja piilotti pojan sen sijaan luolaan. Vapautettuaan veljensä ja sisarensa ja kukistettuaan Kronoksen ja tämän tukijat, titaanit, kymmenvuotisessa sodassa hänestä tuli Olympos-vuoren kiistaton hallitsija. Tämä tarina on niin kiinnostava, että se kehittyi jännittäviin videopeleihin. Melkein jokaisen pelivalmistajan tarjonnasta löytyy Kreikan mytologiaan pohjaisia kolikkopelejä.