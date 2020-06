5 hyvää vinkkiä pokerin pelaamiseen

Pokerin pelaaminen on helppoa, mutta pokerin pelaaminen mestarillisesti on vaikeaa. Pelin hallitsemiseen tarvitaan ainakin psykologiaa, matematiikkaa ja intuitiota. Pokeri on myös nyt suosittu verkossa, Olybet in kaltaiset sivustot tarjoavat online-pokeria. On kuitenkin muutamia universaaleja asioita, jotka pitää olla kunnossa voittavaan peliin pääsemiseksi. Tässä artikkelissa esittelemme viisi hyvää vinkkiä pokeriin, jotka opettelemalla pokeritilastosi parantuvat huomattavasti.

Potin säätely

Yksi tärkeimmistä asioista pokerissa on potin oikeanlainen säätely. Silloin kun sinulla on vahva käsi, niin haluat potin olevan iso ja silloin, kun kätesi on keskinkertainen tai vasta toivot sen parantuvan, on hyvä pitää potti pienenä. Voitettujen ja hävittyjen välisten käsien suhde ei ole tärkeä tilasto. Voitettujen rahojen ja hävittyjen rahojen välinen suhde on. Hyvällä kädellä ei pidä pelätä vastustajalla mahdollisesti olevaa vielä parempaa kättä vaan yrittää saada potti isoksi. Se ei saa vaikuttaa, jos joskus harvoin törmää vielä parempaan käteen, sillä todennäköisyys sille on yksittäisessä tilanteessa pieni.

Älä pelaa liikaa käsiä. Positiolla on suuri merkitys

Moni pelaaja on kärsimätön, kun hyviä pelikäsiä ei tule pitkään aikaan ja ryhtyy sen vuoksi pelaamaan heikoilla lähtökäsillä. On hyvin tärkeää, että et pelaa huonoilla lähtökäsillä varsinkaan silloin, kun istut pöydässä aikaisessa positiossa. Myöhäisestä positiosta, CO:sta tai buttonilta, voi pelata hieman spekulatiivisemmillakin käsillä. Muista, että säästetty panos on yhtä arvokas, kuin voitettukin panos. Se, että kädessäsi jaossa ollut 85 samaa maata olisikin muodostunut flopilta väriksi tai suoraksi ei saa vaikuttaa jatkossakaan päätöksiisi.

Varo muodostamasta suosikkikäsiä. Monesti pelaajat kertovat pelaavansa “aina” suosikkikätensä kuten 86 samaa maata tai QJ eri maata. Älä sitoudu tällaisiin asioihin vaan pelaa aina parhaan taitosi mukaan. Sentimentaalisuudelle ei ole pokerissa sijaa.

Pysy rauhallisena, älä tilttaa.

Usein kuulee pelaajan kuvailevan itseään hyväksi pelaajaksi, kunhan ei ole tiltissä. Pokerissa yksittäinen käsi perustuu erittäin paljon myös onneen ja vaikka pelaisit jaon kuinka hyvin, niin välillä häviät sen, kun vastustajan epätoivoinen veto tai vaikka täysin typerä all-in tuokin voiton sinun huippukättäsi vastaan. Kun näitä kasaantuu lyhyelle ajalle useampia, on tiltin vaara suuri. Tiltissä oleva pelaaja ei pelaa rationaalisesti vaan alkaa pelaamaan huonommilla käsillä, panostamaan liian isosti, bluffaamaan väärissä kohdissa jne. Pelistrategia siis leviää täysin käsiin. Sinun pitää ymmärtää, että välillä onni potkii ja välillä ei ja pitäytyä hyväksi havaitussa pelistrategiassa riippumatta siitä, onko onni koetellut edellisissä jaoissa.

Opi luopumaan käsistä.

Muista, että voittava pokeri perustuu logiikkaan ja matematiikkaan, ei mutu-periaatteeseen. Jos esimerkiksi riverillä tarvitset yhden padan lisää saadaksesi värin, niin todennäköisyys sen saamiselle on 9/46, eli noin 20 %. Päistä avoin suora taas toteutuu todennäköisyydellä 8/46, eli noin kerran kuudesta. Sinun pitää olla valmis luopumaan kädestä, jos joku muu panostaa niin paljon, että todennäköisyydet ovat sinua vastaan, vaikka kuinka houkuttaisi nähdä toteutuuko huippukäsi. Vastaavasti mikäli harvoissa jaoissa mukana oleva pelaaja innostuu yhtäkkiä panostamaan, niin hänellä on todennäköisesti erittäin hyvä käsi. Valmistaudu luopumaan kärkiparista tai yliparista siinä vaiheessa, vaikka olisit alunperin ollut kuinka innoissasi “taskuässistä”.

Älä ylipiilota käsiäsi

Silloin, kun sinulla on hyvä käsi, on paras paikka voittaa isoja potteja. Monet pelaajat kuitenkin piilottelevat huippukäsiään aina riverille asti, jolloin potti pysyy pienenä ja heidän riverin iso panostuksensa saa vastauksia vain, jos vastustajallakin on hyvä käsi. On paljon järkevämpää panostaa hyvillä käsillä jo alusta asti. Toki joissakin tapauksissa vastustajat luopuvat jaosta jo aikaisessa vaiheessa, mutta flopin jälkeen on paljon helpompi saada maksuja keskinkertaisilta tai jopa heikoilta käsiltä, kuin riverillä. Tämän lisäksi potti kasvaa koko ajan ja nämä aiemmin mainitut hyvät, mutta sinua heikommat, kädet maksavatkin pelkän riverin sijaan myös flopilta ja turnilta jolloin kokonaispotti on suurempi. Käden piilottelulle on paikkansa, mutta yleensä kannattaa pelata vahvat kädet vahvasti.