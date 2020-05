Kuinka pitää huolta terveydestään kotona?

Terveys on kaikki kaikessa. Ilman terveyttä emme voi hyvin, emmekä voi tehdä haluamiamme asioita täysillä. Nykypäivänä tarjolla on niin paljon epäterveellisiä vaihtoehtoja ja tekemistä, että omasta terveydestään voi olla vaikeaa pitää huolta kotioloissa pysyessään.

Omilla valinnoilla on suuri vaikutus hyvinvointiin, ja pienetkin hyvät valinnat voivat parantaa terveyttä ja hyvää oloa. Pienistä puroista kasvaa nopeasti suuri joki, ja omien päätöstensä vaikutuksen terveyteen voi nähdä jo nopeasti. Monet hakevat apua myös terveyttä edistävistä lisäravinteista, kuten vitamiineista ja kannabisöljy.

Esimerkiksi lomakauden saapuessa saatamme viettää paljon aikaa kotona tai vaikka mökillä ja tällöin terveellisten vaihtoehtojen löytäminen voi tuntua vaikeammalta. Aikaa on paljon, ja sen käyttää helposti sohvalla löhöilyyn ja naposteluun. Stressi alkaa painamaan nopeasti, jos hommat kasautuvat ja omien ajatusten purkaminen ja jäsentäminen voi olla vaikeaa.

Arjen pienet valinnat vaikuttavat kuitenkin nopeasti. Tässä artikkelissa esittelemme muutamia keinoja, joilla voit nopeasti kohentaa omaa hyvinvointiasi kotikonstein.

Liikunnan merkitys on valtava

Liikunta on yksi tärkeimmistä asioista, mitä tulee hyvinvointiin ja terveyteen. Arkiliikunta jää kuitenkin helposti väliin, jos ei tee tavanomaisia viikkoaskareitaan – esimerkiksi pyöräile töihin tai kävele portaita edes takaisin. Korvaavia vaihtoehtoja on kuitenkin paljon, ja nopeallakin kotiliikunnalla on mahdollista saada suuria tuloksia aikaiseksi. Aina ei tarvita tunnin intensiivistä kuntosalitreeniä, vaan hyvän olon saavuttamiseen voi riittää 10 tai 20 minuutin venyttelykin.

Kun puhutaan liikunnasta, aletaan turhan usein heti miettimään intensiivisiä kuntosalitreenejä tai tehokkaita rasvanpolttotreenejä. Onkin totta, että jos halutaan kasvattaa lihaksia tai polttaa ylimääräistä rasvaa, on usein järkevin keino turvautua raskaisiin treeneihin. Ylläpitävän ja terveydelle hyödyllisen liikunnan ei kuitenkaan välttämättä ole pakko olla hammas irvessä harrastettua hikiliikuntaa. Puolen tunnin kävelylenkki raikkaassa ulkoilmassa tai kahdenkymmenen minuutin jooga olohuoneessa ennen nukkumaanmenoa nostavat jo hyvän olon tasoa merkittävästi.

Liikunta on kenties kaikkein tärkein ja monipuolisin vaihtoehto, kun halutaan pitää terveydestä huolta. Pienikin liikunnan lisäys näkyy nopeasti. Vaikutukset stressin lievitykseen ja yleiseen hyvän olon tunteeseen tuntuvat monesti jo heti treenin jälkeen. Itsenäisesti suoritettu liikunta tarjoaa myös jokaiselle mahdollisuuden treenata juuri itselleen sopivalla tasolla. Tehokasta hikitreeniä haluavat voivat itse tehdä treenistä juuri niin intensiivisen kuin haluavat.

Apua terveyttä edistävistä ravinteista ja ruoasta

Luonnontuotteiden vaikutuksista ollaan eri piireissä montaa mieltä. Ihmiset ovat kuitenkin kautta aikojen käyttäneet erilaisia luonnontuotteita terveydellisistä ja hyvän olon syistä. Stressin lievittämiseen voidaan käyttää liikunnan ohella esimerkiksi CBD-öljyä, joka tunnetaan laajemman yleisön keskuudessa nimellä kannabisöljy. Se sisältää samoja rentouttavia ainesosia kuin lääkekannabiskin. Toisin kuin kannabis, ei CBD-öljy ole Suomessa laitonta.

Vitamiinivalmisteilla voidaan hakea lisää energiaa sekä tietenkin täydentää mahdollisia puutoksia. Pimeään vuodenaikaan on hyvä ottaa D-vitamiinia, jolla voi jo itsessään olla merkittävä vaikutus ihmisen vireystilaan. Tähän voidaan tietenkin lisätä muitakin vireystilaan vaikuttavia vitamiineja ja hivenaineita, kuten vaikka C-vitamiinia sekä sinkkiä.

Kaiken pohjana on tietenkin vielä terveellinen ja monipuolinen ruokavalio. Ruoka on ihmiselle polttoainetta, ja jos tämä polttoaine ei ole kunnossa, eikä siitä saada tarpeellisia ainesosia, kuvitteellinen moottori alkaa yskimään. Emme saa täyttä tehoa itsestämme irti, ja vireystilamme laskee helposti. Samalla vaikutukset ovat valtavat myös esimerkiksi ihoomme ja yleiseen terveydentilaamme.

Monipuolinen ruokavalio ei tarkoita sitä, etteikö herkkuja voisi syödä silloin tällöin. Päinvastoin, nekin voivat toimia toisinaan hyvänä stressinlievittäjänä ja esimerkiksi tumman suklaan on tutkitusti todistettu helpottavan stressiä. Tärkeää on kuitenkin pitää huoli siitä, että ruokavalion perusta on terveellinen ja monipuolinen. Sopivasti kasviksia, hyvää rasvaa, hiilihydraatteja sekä proteiinia.

Vedenjuonnin merkitystä ei myöskään pidä unohtaa. Monet meistä yksinkertaisesti juovat liian vähän, ja jo tällä voi olla vaikutusta omaan terveydentilaamme.