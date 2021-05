5 mielenkiintoista seikkaa ruletista

Ruletti on yksi maailman suosituimpia pelejä. Peli on ollut olemassa 1600-luvulta lähtien. Se on sekä valloittanut maailman pelisensaationa että myös laajentanut vaikutusvaltaansa nettipeleihin, joihin voit osallistua pay n play kasinossa.

Jos olet ruletin ystävä niin jatka lukemista, sillä paljastamme pelistä viisi mielenkiintoista seikkaa.

Kallein rulettipöytä

Jos mietit rulettipyörän ostamista voidaksesi pelata tätä klassikkopeliä kotonasi ystäviesi kanssa, saatat harkita uudelleen luettuasi tämän artikkelin. Rulettipyörät ja muut tarvikkeet ovat luksustuotteita ja tyypillisesti maksavat $5,000 – $7,000.

Kallein rulettipöytä tähän mennessä maksoi uskomattomat $500,000. Tämä pöytä tehtiin 14 kilosta hopeaa ja kultaa. Jos haluat tehdä vaikutuksen pelaajiin, tällä pyörällä varmasti sen teet. Vaikka on parasta, että varaat sen erikoistilaisuuksia varten.

Pyörässä ei aina ollut vain yhtä nollaa

Usko tai älä, ruletti on muuttunut ajan mittaan, ja alkuperäisessä ruletissa oli kaksi nollaa. Tämä formaatti otettiin ensin käyttöön Saksassa 1800-luvulla. Uusia pelaajia yritettiin saamaan kokeilemaan peliä antamalla heille suurempi mahdollisuus voittaa. Itse asiassa rulettipyöriä kahdella nollalla on vielä olemassa ja todennäköisimmin löydät niitä Las Vegasista, jossa niitä käytetään amerikkalaisessa ruletissa.

Miksi ruletti tunnetaan nimellä ‘Paholaisen peli’?

Jos peli on suosittu, ja sitä pelataan ympäri maailman, sillä on todennäköisesti lempinimiä. Ruletti ei ole mikään poikkeus – sitä kutsutaan usein ‘Paholaisen peliksi’. Sinulla saattaa olla teorioita siitä, mistä tämä nimi on peräisin, mutta selitys on varsin yksinkertainen. Jos lasket yhteen kaikki rulettipyörän numerot, saat arvoksi 666, jota pidetään pedon lukuna. Jos et usko meitä, laske itse numerot yhteen!

Mistä on rulettikuula valmistettu?

Alkuperäiset rulettikuulat valmistettiin kiistanalaisesti norsunluusta, joka on nyt mustan pörssin tuote. Materiaali on peräisin norsun syöksyhampaista ja onneksi nyt pelaamme rulettia kuulilla, jotka on valmistettu enimmäkseen muovista tai joskus keramiikasta. Kuulan materiaali on tärkeää, koska se vaikuttaa pelin oikeudenmukaisuuteen ja tehokkuuteen.

Hulluin rulettipanos

Vuonna 2004 Ashley Revell teki yhden kaikkien aikojen elämää mullistavimmista ja hulluista rulettipanoksista, kun hän panosti elämänsäästönsä Plaza hotellin rulettipöydässä. Hän myi koko $135,300 arvoisen omaisuutensa, ja panosti sen kaiken, kun voittomahdollisuus oli alle 50/50. Hän panosti punaiselle, ja kuula uskomattomasti pysähtyi punaiselle seiskalle. Näin Revell lähti kasinolta huikeat $270,600 taskussaan!

