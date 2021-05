Netin kolikkopelien tenho

Kolikkopelit ovat maailmalla olleet suosittu tapa viettää aikaa jo vuosikymmeniä. Suomessa kolikkopelit ovat pysyneet osana kulttuuria huoltoasemien, markettien, kioskien, kauppojen ja ravintoloiden hedelmäpelien ansiosta, mutta maailmalla kolikkopelejä on enimmäkseen ollut vain kasinoilla, eivätkä ne ole olleet osa ihmisten arkipäivää samalla tavoin kuin Suomessa.

Mitä kolikkopelit ovat?

Perinteisesti kolikkopeleissä painetaan nappia tai vedetään vivusta ja mekaaniset kelat pyörivät ja pysähtyvät hetken pyörimisen jälkeen. Keloilla olevien symboleiden mukaan sitten maksetaan pelaajille voittoja. Nykyajan nettikasinoiden kolikkopeleistäkin suurimmassa osassa peruspeli on saman tyyppistä, joskin ominaisuuksia on roppakaupalla enemmän kuin pelkkä “kolme appelsiinia tietää kymmentä markkaa”. Pienessä osassa nettikasinoiden kolikkopelejä ei keloja edes ole.

Koska erilaisia kolikkopelejä on nettikasinolla tuhansia, on myös vaihtelevia ominaisuuksia äärimmäisen paljon. Erityisesti pelivalmistajat ovat panostaneet bonuspeleihin, joihin päästäkseen pelaajan täytyy saada bonussymboleita riittävä määrä. Näiden bonuspelien voitot ovat tietenkin suurimmat. Joidenkin kolikkopelien bonuspelit eivät eroa juurikaan peruspelistä muuten, paitsi voitot ovat suuremmat, mutta toisissa peleissä bonuspelit muistuttavat enemmänkin konsolipelejä, kuin enää kolikkopelejä.

Internetin ja sitä kautta nettikasinoiden yleistymisen myötä ne ovat kuitenkin palanneet myös maailmalla kansan kielen päälle ja niiden suosio on suorastaan räjähtänyt viimeisten vuosien aikana. Ei olekaan ihme, että suosituimmat casino bonukset sisältävät yleensä ilmaiskierroksia kolikkopeleihin.

Pelihahmot saattavat seikkailla bonuspelissä seitsemällä merellä, luolastoissa tai avaruudessa ilman, että pyörivistä keloista on tietoakaan. Lopulta tietenkin bonuspeli päättyy palkkioon.

Netin kolikkopelit ovat erittäin värikkäitä ja useimmissa myös musiikkimaailmaan on panostettu. Tuhansien kolikkopelien joukossa on teemoja laidasta laitaan. Joissakin peleissä seikkaillaan ulkoavaruudessa, toisissa tutkitaan Kreikan jumalien mysteerejä ja jossain taas sukelletaan satujen maailmaan tai television hittisarjan pyörteisiin.

Kolikkopelien tarkoitus

Kolikkopelit ovat viihdemuoto, joissa suuren osan viehätyksestä tuo mahdollisuus voittaa rahaa. Nykyään pelkkä rahan voittamisen mahdollisuus ei kuitenkaan riitä, sillä suuren tarjonnan myötä valinnanvaraa riittää. Kiinnostavimmat kolikkopelit tempaisevatkin pelaajat mukaan jännittävällä tarinallaan ja kiinnostavalla teemallaan, unohtamatta bonuspelimuotoja ja muita ominaisuuksia. Joissakin peleissä pelkästään bonuspelejä on niin monta erilaista, että kaikkiin päästäkseen täytyy pelata kymmeniä tai jopa satoja kierroksia. Jännitys voitoista ja tappioista lisättynä hienoon tarinaan ja teemaan ovat suorastaan lyömätön yhdistelmä ja erinomainen tapa esimerkiksi kuluttaa aikaa odotellessa vaikkapa junaa tai linja-autoa.

Kolikkopelit jatkossa

Kolikkopelit ovat jo pitkään olleet nettikasinoiden suosituin tuote ja ei ihmekään, että niitä tulee jatkuvasti markkinoille lisää. Kolikkopelien tekeminen on melko halpaa ja nopeaa, joten suurimmat studiot julkaisevat uuden pelin lähes kuukausittain. Internet-yhteyksien paraneminen on tosin tuonut kolikkopeleille kovan kilpailijan, nimittäin live kasinon pelit. Aiemmin live kasinon pelit jäivät kuriositeetiksi, koska immersio rikkoutui heikkojen laitteiden tai yhteyksien takia pätkivien ja rakeisten striimien vuoksi. Nykyään kuitenkin kuvanlaatu on erittäin tarkka ja pelaaminen reaaliaikaista. Vaikka kolikkopelien pelaaminen hiukan tämän vuoksi vähentyisikin, on selvää, että tulevaisuudessakin kyseessä on äärimmäisen tärkeä osa nettikasinoiden tuotevalikoimaa.