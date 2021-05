Terveet elintavat: Tupakasta ja lainakierteestä eroon

Sadattuhannet suomalaiset ovat taipuvaisia addiktioihin, pahimmillaan ne voivat tuhota elämän lähes kokonaan ja usein negatiiviset vaikutukset ylettyvät myös lähipiiriin. Lainakierteeseen joutuminen ja tupakan poltto ovat kaksi esimerkkiä addiktioista jotka haittaavat monesti myös lähipiiriä.

Millaiset addiktiot ovat yleisimpiä?

Lainakierteessä oleva hakee usein lainaa netistä ilman tarkoitusta tai tietoa takaisinmaksusta, tämä voi johtaa ikävään lainakierteeseen, jossa edellisiä lainoja yritetään paikata uusilla, jolloin korot ja kulut kasvavat todella suuriksi. Tällöin pienistäkin lainoista voi ajan kuluessa tulla kymmenien tuhansien eurojen maksueriä. Velkataakka voi olla stressaavaa myös läheisille lainanottaja lisäksi.

Toinen monelle tuttu addiktio on tupakointi. Sen lopettamisella onkin lähes välittömiä terveyshyötyjä, joten motivaatio ja syyt tupakoinnista irti pääsemiseen ovat todella konkreettisia, myös lähipiirille joka ei enää kärsi passiivisesta tupakoinnista tai joudu katsomaan tupakoijan terveydentilan huononemista. Seuraavaksi tutkimme hieman miten näistä yleisistä addiktioista on mahdollista päästä eroon.

Pikavipeistä ja tupakoinnista eroon, miten kannattaa aloittaa?

Jos sinulle on jo kerääntynyt suuri määrä lainoja ulosottoon, ei kannata vaipua epätoivoon, vaan tarvitaan oikeita konkreettisia toimenpiteitä asioiden kuntoon saamiseksi. Ensimmäiseksi kannattaa selvittää mikä on velkojen kokonaismäärä. Jos olet vakituisessa työsuhteessa niiden takaisin maksaminen on helpompaa kuin työttömällä. Lainojen yhdistäminen yhdeksi matala korkoisemmaksi lainaksi on usein todella hyvä vaihtoehto, se selkeyttää tilannetta ja pienentää kuluja huomattavasti.

Jos sen sijaan olet työtön tai lainojen kokonaismäärä on kasvanut niin suureksi että et pysty niitä helposti vakituisen työsi tuloilla lyhentämään, paras vaihtoehto on monesti ottaa yhteyttä takuusäätiöön velkajärjestelyn aloittamiseksi. Sinulle tehdään maksuohjelma jonka avulla saat lyhennettyä velkoja maksukykysi mukaan. Tätä käytetään yleensä viimeisenä vaihtoehtona, mutta jos velkasi menevät jo valmiiksi suoraan ulosoton kautta, on usein velkojat suostuvaisia maksujärjestelyn aloittamiselle.

Tupakoinnista irti pääseminen, pitkä mutta kannattava prosessi

Tupakointi on monelle myös henkinen addiktio fyysisen lisäksi. Kun ihminen on ehdollistettu siihen että tiettyyn aikaan ja tietyissä tilanteissa sytyttää savukkeen, voi tästä rutiinista irti pääseminen olla lähes yhtä vaikeaa mitä mitä fyysisestä addiktiosta. Tähän auttaa usein uudet terveelliset rutiinit. Jos sinulla oli ennen tapana polttaa tupakka heti kun heräät, yritä keksiä jotain siihen tilalle, korvaan rutiinin löytämiseksi voi mennä aikaa ja heti ei välttämättä löydy sinulle sopivaa vaihtoehtoa, mutta tähän ei voi sanoa neuvoksi muuta kuin kokeile eri vaihtoehtoja kunnes löydät sinulle sopivan.

Onko nuuskaaminen yhtä haitallista kuin tupakointi?

Monet tupakoitsijat ovat vaihtaneet tupakan nuuskaan. Tämä ei kuitenkaan ole vähemmän haitallisempi vaihtoehto, muuta kuin korkeintaan keuhkoille. Nuuska sisältää yli 2500 yhdistettä, joilla on monia haitallisia vaikutuksia elimistöösi. Lisäksi nuuskan tuonti suomeen on nykyisessä maailmantilanteessa hyvin vaikeaa, ja kenelläkään ei varmaan ole mahdollisuutta matkustaa jatkuvasti Ruotsissa hakemassa sitä lisää. Mutta tähän on myös olemassa vähemmän haitallisempi vaihtoehto

Nikotiinipussit – Vähemmän haitallinen vaihtoehto nuuskalle

Markkinoille on tullut uusi laillinen Suomeen tilattava tuote henkilöille jotka haluavat eroon tupakoinnista ja nuuskasta, kyseessä on nikotiinipussit. Suomen johtavan nikotiinipussikaupan nikotiininuuska.fin mukaan niiden suosio on kasvanut viime aikoina räjähdysmäisesti. Toisin kuin nuuskan tilaaminen Suomeen, nikotiinipussien on täysin laillista kunhan ne eivät ylitä 4mg nikotiinia per pussi rajaa.

Näiden neuvojen avulla ei ehkä pääsee kokonaan addiktioista eroon, mutta usein kun pystyt ottamaan ensimmäisen askeleen on siitä eteneminen helpompaa ja terveellinen stressittömämpi elämä on askel lähempänä.