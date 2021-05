Suosituimmat esports-pelit 2021

Esports on kasvanut aivan valtavasti viimeisten vuosien aikana, ja vain taivas tuntuu olevantälle suosiolle rajana. Erilaisia esports-pelejä ja -tapahtumia on nykypäivänä jo niin paljon, että niissä ei tavalliset esportsin seuraajat pysy kunnolla enää edes perässä. Uusia esports-pelejä tulee jatkuvasti lisää, jonka myötä yhä useampia ihminen löytää tiensä esportsin pariin.

Tarjolla on nykypäivänä useita esports-pelejä, joita seuraa aivan valtava määrä ihmisiä ympärimaapalloa. Suomessa esportsin suosio on ollut myös kovassa nousussa, ja on ollut hienoanähdä, että suomalaiset ovat myös niittäneet mainetta ja kunniaa näissä hyvin suosituissa ja arvostetuissa esports-peleissä. Koska valinnanvaraa on esports-peleissä nykypäivänä niinpaljon, olemme päättäneet koostaa yhteen suosituimmat esports-pelit vuonna 2021.

Valorant

Valorant on yksi vuoden 2021 ehdottomasti suosituimmista esports-peleistä. Tämän suuren suosion takana on se, että vuoden 2020 tuli olla Valorantin läpimurtovuosi esportsin parissa, mutta maailmalla vallitseva pandemiatilanne muutti suunnitelmia. Käytännössä kaikki Valorantiinliittyvät turnaukset ja tapahtumat lykättiin hamaan tulevaisuuteen. Tämän seurauksena uskomme, että Valorant tulee tekemään lopullisen läpimurtonsa kuluvan vuoden aikana.

Counter-Strike: Global Offensive

Counter-Strike: Global Offensive, eli tuttavallisemmin CS: GO, on ollut jo usean vuoden ajan pelatuin ja seuratuin esports-peli. Ei ole nähtävillä mitään merkkejä CS: GO:n suosion hidastumisesta, joten tämä peli tulee mitä todennäköisimmin dominoimaan esports-markkinoita myös vuoden 2021 aikana. Valorantin saapuminen ja suosion kasvaminen on vienyt CS: GO:lta suuren määrän säännöllisiä pelaajia, mutta tästä huolimatta CS: GO pysyy esportsin-pelien selvänä ykkösenä.

League of Legends

League of Legends on jo yli kymmenen vuoden ajan nauttinut suuresta suosiosta esportsin keskuudessa. League of Legends ei enää välttämättä houkuttele uusia pelaajia entiseen tapaan, mutta todella vakaan ja aktiivisen pelaajapohjan ansiosta se elää ja hengittää yhä vahvasti. League of Legends omaa todella kattavan pelaaja- ja seuraajakunnan, jonka myötätälle esports-pelille järjestetään jatkuvasti useita turnauksia. Pitkän historian, aktiivisten pelaajien ja tunnollisten seuraajien ansiosta League of Legends tulee olemaan yksi vuoden 2021 suosituimmista esports-peleistä.

Fortnite

Fortnite tuli räjähdysmäisesti mukaan esports-markkinoille heti julkaisunsa jälkeen vuonna 2017. Tämän jälkeen Fortnite on hallinnut esportsin battle royale -markkinoita. Fortniten suosion takana on vahvasti piirrosmainen ulkoasu ja se, että kyseessä on todella matalan kynnyksen peli myös aivan esports-maailman ensikertalaisille. Fortnite saa vieläkin säännöllisesti uusia pelaajia, vaikka tahti ei ole enää aivan parin viime vuoden tasolla. Kyseessä on silti yksi maailman ehdottomasti suosituimmista esports-peleistä, joten Fortniten suosio tulee olemaan valtavaa myös vuonna 2021.

Dota 2

Dota 2 on yksi esports-pelin konkareista, sillä se on ollut menossa mukana jo vuodesta 2011 asti. Dota 2 on myös Suomessa hyvin tunnettu ja paljon seurattu esports-peli, sillä suomalaiset pelaajat ovat saavuttaneet kyseisessä pelissä kansainvälistä suosiota. Turnauksien osalta Dota 2 tunnetaan esports-pelinä, jossa on aina jaettu valtavan suuria rahasummia palkintoina. Dota 2 suosio piilee pääosin heidän pitkässä historiassaan, jonka aikana useat esportsin pelaajat ja seuraajat ovat kerenneet kiintyä kyseiseen peliin. Näin ollen uskomme, että nämä aktiiviset Dota 2:n seuraajat tulevat pitämään kyseisen esports-pelin lippua korkealla myös kuluvana vuonna 2021.

Esports vedonlyönti

Esports on lajina kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Tähän on vaikuttanut omalta osaltaan esports-pelien määrän kasvaminen, mutta myös osittain suomalaisten pelaajien menestyminen esports-peleissä. Luonnollisesti suosion kasvamisen myötä myös vedonlyöntisivustot ja vedonlyöjät ovat kiinnostuneet lajista entistä enemmän.

Esports vedonlyönnin näkökulmasta positiivista on se, että lähes jokainen vedonlyöntisivusto tarjoaa nykyään tähän edes jonkinlaisen mahdollisuuden. Valikoima vaihtelee huomattavasti riippuen siitä, mistä esports-peleistä vedonlyöjä haluaa lyödä vetoa. Yleisesti voidaan kuitenkinsanoa, että lähes jokainen vedonlyöntisivusto tarjoaa vedonlyöntikohteita ainakin tässä artikkelissa mainituista esports-peleistä.