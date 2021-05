Kuinka netin viihdeteollisuus varmistaa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen?

Internet ja nopeat tietoliikenneyhteydet ovat arkipäivää, mikä tekee erilaisten sovellusten, sivustojen ja palveluiden käytöstä vaivatonta. Sujuvasti toimivan koneiston takana on kuitenkin melkoinen määrä työtunteja, resursseja ja selkeitä toimintasuunnitelmia, joilla käyttökokemus saadaan hiottua huippuunsa.

Peli-, elokuva- ja musiikkiteollisuus hallitsevat nettiä yhdessä erilaisten verkkokauppojen kanssa. Niiden käyttämät UX-strategiat ovat osittain päällekkäisiä, mutta huomattavissa on myös jokaiselle suurelle ryhmälle ominaisia piirteitä.

Peliteollisuus panostaa nopeuteen

Netissä tapahtuvalle pelaamiselle nopeus ja tehokkuus ovat kaikki kaikessa. Verkkopelit ovat grafiikoiltaan vaikuttavia ja kokoavat yhteen suuren määrän pelaajia. Käyttäjäkokemus painottaa lyhyitä latausaikoja, responsiivista suunnittelua ja mahdollisimman vaivattomia kirjautumis- ja rekisteröitymisprosesseja.

Nettikasinoiden tapauksessa suurin painoarvo on voittojen vaivattomassa kotiutuksessa. Nettipankkitunnuksilla tapahtuva kotiutus 5 minuutissa on merkittävä kilpailuetu ja herättää pelaajien huomion varmasti. Trustly-kasinoilla pelit on mahdollista käynnistää ilman rekisteröintilomakkeen täyttämistä ja hauskanpito voidaan aloittaa heti. Turvallisuussyistä nettikasinot eivät muista pelaajien käyttäjänimeä ja salasanaa, kuten useimmissa konsolipeleissä, mutta muuten pelaaminen ja maksaminen on tehty erittäin helpoksi ja nopeaksi. Luotettavat maksutavat kasvattavat luottamusta itse palveluntarjoajaa kohtaan, mikä tuo alustalle uusia asiakkaita.

Elokuvateollisuus luottaa visuaalisuuteen

Käyttäjäkokemus rakentuu käyttäjän uskomuksista, tunteista, mieltymyksistä sekä laitteen, sivuston tai ohjelman käyttämisestä syntyvistä aikaansaannoksista. Elokuvateollisuus iskee käytännöllisyyden sijaan tuotteen houkuttelevuuteen ja hauskuuteen. Elokuvaelämys on kokemus, joka alkaa käsikirjoituksesta ja jatkuu aina elokuvan katselijan kotimatkaan teatterilta asti.

Netissä toimivat suoratoistopalvelut käyttävät intuitiivista suunnittelua ja suuria kuvakkeita, joista katsojan on helppo selata valikoimaa. Päätös siitä, mitä tänään katsottaisiin tehdään houkuttelevan kannen tai trailerin perusteella. Jotta käyttäjäkokemus on täydellinen, on kuvan- ja äänenlaadun oltava terävä, nettiyhteyden vakaa ja tarpeelliset toiminnot, kuten tekstityskielen vaihtaminen ja äänenvoimakkuuden säätäminen, yhden napin painalluksen päässä.

Musiikkiteollisuus valloittaa massat

Musiikkiteollisuuskin iskee enemmän käyttäjiensä tunteisiin kuin musiikin kuuntelusta saataviin terveyshyötyihin, joita kyllä löytyy melkoisesti. Musiikkia on tänä päivänä helppo kuunnella ja jakaa. Artistien seuraaminen sosiaalisessa mediassa on huipussaan ja kommentointi on osa käyttäjäkokemusta.

Musiikkialustat eivät ole yhtä visuaalisia kuin tv- ja elokuvaviihteeseen erikoistuneet sivustot, mutta niilläkin sujuva navigointi on tärkeää. Tärkeimpien painikkeiden, kuten soittolistan käynnistämisen, lempikappaleiden tallentamisen ja äänenvoimakkuuden säätämisen, on oltava sormien ulottuvilla käyttölaitteesta riippumatta.

Verkkokaupat takaavat turvallisuuden

Nettikaupat ovat neljäs suuri ryhmä, joille sujuva käyttökokemus on kultaakin arvokkaampaa. Rahankäsittely on hoidettava aina salattuja SSL Secure -yhteyksiä käyttämällä, minkä lisäksi nettikauppojen on huolehdittava asianmukaisesta henkilö- ja maksutietojen käsittelystä ja säilytyksestä. Evästekäytännöt ja muut ehdot ovat julkista tietoa, ja kassalta löytyy asiakkaille jo entuudestaan tuttuja maksutapoja.

Matkan tuotevalikoimasta kassalle aina maksun vahvistamiseen asti tulee olla mahdollisimman suoraviivainen, jotta potentiaalinen asiakas ei keskeytä tapahtumaa viime metreillä. Ostoskorin on oltava joustava ja helposti muokattavissa, sillä jokainen taaksepäin otettava askel kasvattaa keskeytysmahdollisuutta.

Hyvä käyttäjäkokemus on yksilöllinen

Kun nettipalvelut suunnittelevat sivustojaan, sovelluksiaan ja muita tuotteitaan, on niiden muistettava jokaisen käyttäjän yksilöllisyys. Käyttäjien tarpeista ja odotuksista kootaan keskiarvo, jota kohti toimintaa viedään. Käyttäjäkokemus kertoo, miltä tuote tai palvelu vaikuttaa, ja voi erota huomattavasti käyttäjältä toiselle. Yhteen juoksukenkämerkkiin tottunut asiakas voi pitää kaikkia kilpailijoita huonoina vain, koska ”ne eivät tunnu samalta”.

Netin viihdeteollisuus ei voi miellyttää kaikkia, mutta se voi koota käyttäjäkokemukset yhteen ja karsia saadusta palautteesta parhaat palat. Suunnittelun ja toteutuksen kultainen sääntö on, että käyttäjän tulisi ensisilmäyksellä ymmärtää miten tuotetta tai palvelua käytetään. Jopa uudet ominaisuudet ja palvelut on rakennettava siten, että niissä on jotain tuttua.