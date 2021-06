Sinustako nettikasinoihin hurahtanut pelaaja? Miksi nettikasinoilla pelaaminen kannattaa juuri nyt.

Vaikka uhkapelailua olisi tähän asti vieroksunutkin, ei ole myöhäistä omaksua nettikasinoilla pelaamisesta omaksua itselle loistavan harrastuksen. Se ei välttämättä tee sinusta miljonääriä, ainakaan yhdessä yössä, mutta toki nettikasinoilla pelaamisesta voi jonkin verran tienata rahaa, myös mahdollisesti kokemattomampana pelaajana, ja varsinkin taitojen kertyessä.

Rekisteröityäksesi kasinosivustolle et tarvitse muuta kuin pankkitunnukset ja himpun verran joutilaana tililläsi istuvaa rahaa. Muista myös hyödyntää kaikki upeat bonukset ja ilmaiskierrokset mitä nettikasinot tarjoavat uusille pelaajille. Esimerkiksi nettikasino NetBet tarjoaa tervetulopakettina jopa 200€ edestä NetBet-bonusta, puhumattakaan 10 ilmaisesta pelikierroksesta Age of the Gods –kolikkopeleihin. Jo pelkästään näillä tervetuliaiseväillä pääset huoletta tutustumaan nettikasinon pelitarjontaan.

Perinteisten rahapelikoneiden aika ei vielä ole aivan ohi, ainakaan jos Mtv Uutisiin on uskomista, ja on oletettavaa myös perinteiden kasinoiden palaavan normaalimpaan rytmiin maailmantilanteen rauhoittuessa. Kuitenkin, nettikasinot ovat viimeistään viimeisen vuoden aikana nousseet aivan uudella tavalla suosioon, eikä syyttä. Satoi tai paistoi, ei tarvitse muuta kuin kotisohvalta käsin avata tietokoneen tai puhelimen, ja voi jo alkaa pelaamaan nettikasinolla! Osiin kasinoista ei tarvitse erikseen edes rekisteröityä, mikäli se tuntuu epämukavalta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kasinolle rekisteröityminen itse asiassa monella tapaa suojaa sinua pelaajana.

Koska Suomi on tähän astikin ollut melkoisen suuri markkina-alue nettikasinoille, ei tuota vaikeuksia löytää suomenkielinen sivusto, jossa pelata. Yllämainittu NetBet-nettikasino on yksi näistä nettikasinoista, jotka toimivat täydellisesti suomen kielelläkin. Tarjolla on erittäin monipuolinen valikoima pelejä, aina suomalaisten rakastamista kolikkopeleistä livepeleihin ja vedonlyöntimahdollisuuksiin, joten jännittävät pelihetket ovat aina käsillä haluttaessa. Näillä sivustoilla saa helposti myös asiakaspalvelua suomeksi, ja tarjoukset ja kampanjat on räätälöity juurikin suomalaisten pelaajien makuun.

Sateisena päivänä on mukavaa uppoutua nettikasinoiden ihmeelliseen maailmaan ja opetella taitoja ja niksejä, joilla voi lisätä voittojaan pelatessa. Kolikkopelit nojaavat täysin sattuman varaan, mutta esimerkiksi korttipeleissä voi pärjätä mainiosti taidon kehittyessä. Muista lisäksi tarkastaa pelien palautusprosentti ennen pelin aloittamista, mikäli olet lähtenyt peliareenalle varta vasten voittoa tavoittelemaan. Esimerkiksi Jackpot-peleillä on yleensä pieni palautusprosentti kuin muilla peleillä, ja soveltuvat näin lähinnä pelkästä hauskanpidosta ilman voittoja pitäville pelaajille. Koska Jackpot-peleissä jaettavat voitot ovat progressiivisia, saattaa niitä haluta pelata myös ”high risk, high reward” –ajattelutapaa noudattavat pelurit.

Nettikasinoiden voitoista ei tarvitse maksaa minkäänlaista veroa, vaan ne saa itselle puhtaana käteen, kunhan muistaa pelata ETA-alueella pääsääntöisesti toimivalla kasinolla. Ja koska viranomaiset pitävät tarkkaa huolta nettikasinoiden toiminnasta, ja pelilisenssi lähtee helposti, mikäli sääntöjä rikotaan, voi pelata ilman huolta tietäen pelien olevan täysin reiluja. Suomalaiset pelaajat ovatkin jo onnistuneet kahmaisemaan mukavan suuriakin voittoja nettikasinoilta, joten mahdollista se on myös sinulle.

Useasti voitot voi lunastaa omalle tilille vain parin tunnin sisällä voittamisesta. Voitoissa, joissa joutuu henkilötiedot tarkastuttamaan, saattaa mennä yhdestä kolme arkipäivään voiton saapumisesta omalle tilille. Henkilötiedot tarkistetaan lähinnä ensimmäisen voiton tai erityisen suuren voiton yhteydessä. Tämä on viranomaisten asettama säädös rahanpesijöiden pitämiseksi kaukana nettikasinoista.

Mikäli pelkäät sortuvan liialliseen pelaamiseen ja ajautua peliriippuvuuden kouriin, voi nettikasinoilla asettaa rajoja pelaamiseen käytetylle ajalle tai rahalle. Tämäkin puolestaan tekee nettikasinoilla pelaamisesta erityisen mukavaa, sillä perinteisillä rahapeliautomaateilla tai kasinoilla tätä on vaikeampi hoitaa.