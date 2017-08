Aivojumpan hyödyt

Monet meistä ovat oppineet pitämään itsestään parempaa huolta. Uudet urheilulajit puskevat läpi yhä useammalta suunnalta ja trendejä seurataan silmä kovana. Kaiken pöhinän keskellä on joskus helppo unohtaa se, mikä urheilunkin päätavoite on: hyvä ja terve mieli. Vaikka pitkän päivän jälkeen onkin helppo pyöräyttää Netflix päälle ja vaipua viihteen uumeniin, kannattaa silloin tällöin myös harkita kunnon henkisen verryttelyn hyviä puolia.

Kuinka pitää mieli virkeänä?

Kun puhutaan aivoista, täytyy muistaa että niitä voi lähteä haastamaan mitä erilaisemmilla tavoilla. Joillekin integraalilaskut tuottavat vaikeuksia, jotkut eivät saa piirrettyä edes tikku-ukkoja suoraan. Mitä osa-aluetta itse haluaisit kehittää? Jo läppärin äärelle istuttaessa vaihtoehdot ovat rajattomia. On milloin vain mahdollista napsauttaa selaimelle näkyviin shakkilauta ja alkaa vääntämään kättä henkisesti tai vaikka ratkoa sudokua.

Tänne olemme koonneet muutaman ehdotuksen hyvistä tavoista pitää aivot tiukilla!

Kirjan lukeminen

Jos ei satu olemaan kilpailuhenkisellä tuulella, kirja on hyvä tapa pitää mieli hereillä. Netti on pullollaan monenlaisia palveluita, joista voi ladata mieluista luettavaa. Lukeminen vaatii vain uppoutumista, mikä voi olla jopa rentouttavampaa kuin vaikkapa videon katsominen, vaikka se aktivoikin aivoja aivan eri tavalla. Lukeminen auttaa muistia, lisää tietoutta ja parantaa sanavarastoa.

Palveluita löytyy niin maksullisina kuin maksuttominakin. Esimerkki maksuttomasta palvelusta on readanybook.com, jossa pääsee lukemaan kirjautumisen jälkeen haluamiaan teoksia. Toki kirjan lukeminen onnistuu muuallakin kuin netissä. Suomesta löytyy kiistatta yksi maailman parhaimmista kirjastojärjestelmistä, joten maksamilleen veroille kannattaa ehdottomasti käydä hakemassa vastinetta muutaman kovakantisen verran.

Pelaaminen rahalla

Usein ylenkatsottu puoli korttipeleissä, tuuripeleissä ja veikkauksissa on niiden analyyttinen vaativuus. Ne ovat loppujen lopuksi aina todennäköisyyslaskentaa. Pelit toki vaihtelevat hurjasti taidon ja tuurin välillä, mutta on varmaa, ettei löydy yhtäkään huippupelaajaa, joka istuu aivot nollilla ja luottaa tuuriinsa.

Kovimmat pelaajat kokeilevat monia erilaisia pelistrategioita ja onnistuvat tekemään pelaamisestaan jopa melko tuottoisaa. Voisi kuvitella, ettei vaikka pelirullissa ole juuri taktikoinnin varaa, mutta esimerkiksi suomalaiset kasinot tarjoavat monia erilaisia bonusvaihtoehtoja, joita vertailemalla voi saada hyviäkin etuja netissä pelatessa. Laskelmoivaa ajattelua tällainen hupi taatusti kehittää, mutta kohtuus on hyvä pitää mielessä.

Fiksu keskustelu

Moni ei koe foorumeilla notkumista kovin kehittävänä, mutta se riippuu täysin siitä miten aikansa siellä käyttää. On vaikea uskoa, kuinka monia erilaisia keskustelupalstoja netistä voikaan löytää. Yksi suurimmista keskustelusivustoista, joka on hyvä mainita, on Reddit. Sieltä löytyy alafoorumeita kaikesta maan ja taivaan väliltä.

Monet eri harrastusporukat, fanittajat ja kirjoittajat kohtaavat ja tuovat ajatuksiaan esille juuri heille tarkoitetuilla nettisivuilla. Kiinnostaako autot, poliittiset ilmiöt, astronomia, oluen paneminen tai metallimusiikki? Kaikille näille löytyy tuhatpäinen foorumi niin suomeksi kuin englanniksikin.

Ajankohtaisista asioista keskustelu, tiedon hankkiminen ja itsensä ilmaisu ovat kaikki aivoja vaativia tehtäviä. Löydä siis itsellesi sopiva sivusto ja pistä parastasi! Trollien välttely, argumentointi ja luova kirjoittaminen kehittävät niin monia henkisiä taitoja, ettei niitä kaikkia tänne kannata edes listata.

Lopuksi

Aivot toimivat kuin lihas. Käyttämättöminä ne rapistuvat sitä nopeammin mitä vanhemmaksi tulee. Ne tarvitsevat haasteita tai ne surkastuvat. Jos olo on väsynyt, saamaton eikä luova ajattelu suju, ongelma saattaa olla vain verryttelyn puute. Kuten fyysinenkin liikunta, aivojumppa voi parantaa muistia, luovaa ajattelua ja vähentää ahdistusta.

On tärkeää olla ottamatta aivojumppaa liian vakavasti ja muistaa nauttia ajastaan. Jos ajatus stressaa liikaa, voi löhöily silloin tällöin olla ihan hyväkin ajatus. Kuten liikunnassakin, lopullinen tavoite on aina pitää itsensä terveenä ja onnellisena!