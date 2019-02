Brexit tulee, mikä muuttuu?

Iso-Britannian eroamisesta EU:sta eli Brexitistä on puhuttu paljon siitä lähtien, kun saarivaltiossa asiasta järjestetty äänestys päättyi eropuolen voittoon. Sen jälkeen näytti pitkään siltä, että Brexitiä ei koskaan nähdä, vaan asiasta tullaan järjestämään uusi kansanäänestys.

Nyt tilanne on muuttunut. Uudesta kansanäänestyksestä puhutaan kyllä edelleen, mutta se näyttää päivä päivältä epätodennäköisemmältä. Vahvistusta tälle näkemykselle voi hakea esimerkiksi siitä, että vedonlyöntisivustoilla pidetään yhtä todennäköisenä, että Brexit tapahtuu kuin että sitä ei tapahdu vuoden 2019 aikana. Nämä arviot ovat tavallisesti aika lähellä totuutta, joten kannattaa alkaa varautua siihen, miten maailma suomalaisen näkökulmasta Brexitin hetkellä muuttuisi.

Brexit suomalaisten näkökulmasta

EU-maana myös Suomi saa osansa Brexitin seurauksista, jos Iso-Britannia päättää suorittaa sen loppuun. On siis selvää, että myös suomalaiset ovat asiasta huolestuneet.

Tarkoittaako tämä nyt siis sitä, että loma- ja liikematkat vaikeutuvat? Entä miten on suomalaisten, Iso-Britanniassa toimivien yritysten laita? Vaikuttaako uusi järjestely toimintatapoihin ja miten? Ja voiko Britanniaan enää muuttaa tekemään töitä? Entäpä euron arvo puntaan nähden jatkossa?

3.

Nämä ovat vain muutamia kysymyksiä, jotka ovat nousseet Suomessa esiin keskusteluissa Brexitin vaikutuksista. Alla otamme käsittelyyn muutamia niistä.

Gibraltarilla ja Englannissa toimivat peliyritykset arpajaisveron piiriin

Suomessa on viime aikoina – tai tarkemmin sanottuna viime vuosina – puhuttu paljon Veikkauksen vastuusta kasinopelien ja erityisesti kolikkopelien markkinoinnissa. Nyt kotimainen pelimonopolimme saattaa saada vähän apua Iso-Britanniasta, sillä Brexitillä on suora vaikutus Arpajaislakiin, joka säätelee ulkomaisilta pelisivustoilta saatujen voittoja saaneiden pelaajien verovelvollisuutta.

Vaikkapa sivustolta https://www.casinowings.com/fi/ löytyy kymmeniä kasinoita, jotka on rekisteröity Iso-Britannian alaisuuteen kuuluville alueille. Erityisen suosittu toimipaikka on Gibraltar, jonka houkuttimena peliyritysten kannalta on ollut matala veroprosentti ja EU-pelaajien kannalta verottomuus – onhan kyseessä kuitenkin osa Iso-Britanniaa. Brexitin myötä tilanne muuttuu, mikä saa varmasti ainakin Veikkauksen pamput hieromaan käsiään yhteen – kunhan vielä tunnettu pelisaari Malta irrottautuisi EU:sta…

Viisumipakko Iso-Britanniaan?

Moni lomamatkastaan huolestunut on pohtinut sitä, voiko Britteihin enää lentää huoletta. Tämä asia ei kuitenkaan ole todennäköisesti muuttumassa mihinkään, sillä Iso-Britannia ei EU-jäsenyydestään huolimatta liittynyt missään vaiheessa Schengen-alueeseen. Tilanne on siis Brexitin jälkeen todennäköisesti sama: passi tai henkilökortti vaaditaan, muuten kotimatka alkaa odotettua nopeammin.

Toisaalta asiasta on olemassa myös sellainen skenaario, jossa maahantuloon vaaditaan jatkossa viisumia myös EU-kansalaisilta. Tästä on puhunut esimerkiksi Brexit Secretary -tittelillä toimiva Dominic Raab. Brexit-myönteisen Raabin mukaanero tarkoittaa vapaan liikkuvuuden loppua, mikä voidaan käytännössä kääntää tarkoittamaan nimenomaan viisumipakkoa.

Miten käy valuuttakurssien?

Brexit-keskustelun alkuaikoina puhuttiin paljon siitä, miten tuleva ero vaikuttaa valuuttakursseihin. 23. kesäkuuta 2016 tehdyn päätökseen jälkeen euro nousi Britannian puntaa vastaan parissa päivässä reilusti yli kymmenen prosenttia, mutta hävisi vuoden loppupuolella liki saman verran. Tilanne ei ole sen jälkeen muuttunut radikaalisti euron ja punnan välillä, kun taas euro ja dollari ovat nyt melko lailla samalla tasolla kuin Brexit-äänestyksen aikaan.

Se, miten valuuttakurssien kävisi varsinaisen Brexitin kohdalla on vaikea ennustaa. Punnan putoaminen on se yleisesti odotetuin skenaario, sillä harva näkee eroa EU:sta Britannian kannalta mitenkään positiivisena. Euron tilannetta on vielä vaikeampi arvioida, sillä ensimmäisen EU-maan ero olisi sillekin kova isku.

Dollariko siis nousee kolmikosta voittajaksi? Tämä olisi looginen johtopäätös, jos USA:n johdossa ei häärisi tälläkin hetkellä herra nimeltä Donald Trump. Trumpin peliliikkeet maailmantalouden näyttämöllä ovat olleet arvaamattomia, mutta dollari on silti noussut vuoden 2018 alusta lähtien euroon nähden rajusti.

Se, mitä valuuttakurssien suhteen Brexitin varmistuessa tapahtuu, ei vielä ole varmaa. Varmaa on kuitenkin se, että oikein euron, dollarin ja punnan liikkeet ennustavat analyytikot voivat hyötyä tiedoistaan mukavasti valuuttakaupoilla.

Voiko Britanniaan vielä mennä töihin?

Muualla Euroopassa jo työskentelevillä briteillä on tällä hetkellä hieman tukalat oltavat. EU:n vapaan liikkuvuuden lainsäädäntö on mahdollistanut sen, että britit ovat muiden eurooppalaisten tapaan olleet vapaita matkustamaan, työskentelemään ja asumaan missä tahansa EU-maassa ilman ongelmia. Moni on myös tarttunut tilaisuuteen, ja vaikkapa Espanjan Aurinkorannikolla majailee kymmeniätuhansia brittejä joko eläkkeenviettohommissa tai työsuhteessa.

Näitä ihmisiä uhkaa lähtö, jos Brexit menee läpi, eikä asiaa koskien tehdä mitään poikkeuspäätöstä. Vaan miten on suomalaisten työläisten laita Britanniassa? Voiko maahan enää lähteä työn perässä, jos mahdollisuus tulee?

Vastaus kysymykseen on vielä hämärän peitossa, vaikka eroleirissä onkin Ylen mukaan peruttu puheita jo hyvissä ajoin sen suhteen, sallitaanko maahanmuutto Britanniaan muista EU-maista myös Brexitin jälkeen. Nähtäväksi jää, miten lopulta käy – voi olla, että jatkossa työperäistä muuttoaan saa perustella huomattavasti paremmin, eikä kaikkien alojen ihmisiä välttämättä oteta maahan lainkaan.

Vai tuleeko se sittenkään?

Artikkelin lopuksi lienee vielä paikallaan toistaa, että mikään ei ole varmaa. Brexitin todennäköisyys on kirjoitushetkellä aika lähellä 50/50, vaikka vaakaa alkaakin kallistua sille puolelle, että Iso-Britannian ero EU:sta jossain vaiheessa nähdään.

Vielä ei tarvitse siis alkaa kaivaa poteroita ja ostaa säilykkeitä pommisuojaan, mutta kannattaa silti varmistaa, miten muutokset lopulta omaa elämää koskettavat. Osalle suomalaisista muutos on olematon, mutta toisille kyseessä saattaa olla aika isokin juttu, johon on syytä varautua.