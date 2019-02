Miten kontrolloida omaa pelaamista?

Nettikasinot, kuten Zamsino nettikasinot,ovat houkutelleet miljoonia ihmisiä ympäri maailman pelaamaan kasinopelejä omalta kotisohvalta käsin. Nappaa nyt ilmaiskierrokset ilman talletustaniin pääset kokeilemaan kuinka koukuttavasta touhusta on nettikasinopelaamisessa kyse. Koska nettikasinoilla pystyy pelaamaan kenenkään muun siitä tietämättä ja täysin omassa rauhassa, on monilla pelaajilla riskinä addiktoitua pelaamiseen, jolloin kontrolli pelaamisesta karkaa omista käsistään ja pelaaja voi joutua vaikeaan ja häpeälliseen velkakierteeseen. Pelaamisen tulisi olla ennen kaikkea hauskaa ajanvietettä eikä sen tulisi tuhota elämänlaatua. Tahdommekin antaa sinulle vinkkejä siitä, miten voit kontrolloida omaa pelaamista menettämättä pelaamisen iloa ja millaisia käytännön seikkoja on syytä ottaa huomioon nettikasinoilla pelatessa.

Nettikasinoilla on mahdollista voittaa suuria summia rahaa ja todellinen jättipotti voi olla vain yhden hiiren klikkauksen päässä. Voitonhalun ei kuitenkaan kannata antaa sokaista itseään, vaan maltti on valttia. Nettikasinoihin on helppo kuluttaa paljon rahaa lähes huomaamatta, sillä tervetuliasbonusten ja ilmaiskierrosten ansiosta pelata voi alkuun hyvinkin pienillä summilla. Voittojen osuessa kohdalle pelibudjettia haluaa tietysti kasvattaa enemmän ja enemmän, jolloin riskinä on velkaantuminen. Kaikkia omia rahoja ei missään nimessä kuitenkaan kannata käyttää kolikkopeleihin eikä voitettuja rahoja kannata menettää suurempia voittoja tavoitellessa. Vaikka nälkä kasvaa pelatessa, kannatta itsensä välillä laittaa dieetille, jossa omaa pelibudjettiaan ja pelaamistaan kontrolloi tavallista tarkemmin. Näin riski ajautua pelikierteeseen voidaan pysäyttää. Järkevä pelaaja pitää pelaamisesta kirjaa ja asettaa itselleen pelikassan, jonka yli ei voi pelata. Monet nettikasinot suosittelevatkin pelikassan tekemistä ennen pelaamisen aloittamista tai sen aikana, jos huomaa ettei pelaaminen enää pysy kontrollissa. Pieni voitto on parempi kuin häviö eikä tästä syystä voittorahoja kannata käyttää pelaamisen jatkamiseen ja entistä suurempien voittojen tavoitteluun. Nettikasinoiden ulkopuolella on elämää, josta voi nauttia enemmän pientenkin voittorahojen kanssa kuin velkaantuneena.

Rahapelaaminen internetissä on nykyäänturvallista ja suurimman riskin pelaamiseen tuo se, että pelaaminen karkaa käsistä. Pahimmillaan täysin ilman kontrollia pelaavat pelaajat pyrittävät rulettia ja klikkailevat kolikkopelejä velaksi. Järki kannattaakin pitää päässä aina pelatessa, koska velkaantuminen on lopulta jokaisesta pelaajasta itsestään kiinni. On myös hyvä pitää mielessä, että ilmaista rahaa ei ole olemassa eivätkä liian hyvältä kuulostavat mainokset tai tarjoukset ole totta. Jokaisen pelaajan on tärkeä lukea läpi tarjouksiin liittyvät ehdot ja säännöt, jotta tietää millä pelisäännöillä kullakin kasinolla pelataan. Monissa kasinotarjouksissa tarjotaan paljon ilmaista pelirahaa ja suuret rahanarvoiset edut houkuttelevat luonnollisestikin pelaajia. Viisas pelaaja ei kuitenkaan ota vastaan tarjouksia vain siksi, että tarjolla on suuri summa ilmaista pelirahaa. Harhaanjohtava mainonta on valitettavan yleistä nettikasinomaailmassa, joten maalaisjärki kannattaa aina pitää mukana pelatessa. Monet tervetuliaistarjoukset ovat säännöiltään varsin selkeät, mutta on kuitenkin pidettävä mielessä se, että bonustarjoukset ovat usein voimassa vain lyhyen aikaa ja jos voimassaoloaikaa ei noudata tarkasti, bonus ja sen myötä saadut voitot saatavat kadota ennen kuin niistä ehtii edes nauttimaan. Bonusehdot ja säännöt on syytä lukea huolella läpi, koska kukaan ei tule niitä kädestä pitäen kertomaan. Säännöissä määritellään muun muassa se, kuinka kauan tarjous on voimassa, millä ehdoilla voitot voi lunastaa ja liittyykö bonuksilla pelaamiseen kierrätysvaatimus. Mielestämme on todella tärkeätä muistaa se, ettei kohtuuttomia ehtoja kannata koskaan hyväksyä, sillä niistä jää itse vain tappiolle. Jos joku kasino tarjoaa kohtuuttomia ehtoja, kannattaa etsiä itselle parempi pelipaikka runsaasta nettikasinotarjonnasta. Eettisesti toimivia ja asiakkaan edun muistavia kasinoita on olemassa, joten tällaiset kannattaa etsiä ensitöikseen.

3.

Omaa pelaamista voi kontrolloida myös ottamalla selvää pelien palautusprosenteista. Rahallista panosta on turha pistää peleihin, joiden palautusprosentti on huono. Kolikkopelien palautusprosentti on usein varsin huono: jokaisen pyörähdyksen odotusarvo on tappiollinen ja voittojen realisoituminen tapahtuu vasta useiden satojen pelikierrosten jälkeen. Voiton todennäköisyys kasvaa sitä mukaa, mitä korkeampaa palautusprosenttia käyttävää peliä pelaat. Palautusprosentit löytyvät kunkin nettikasinon omilta sivuilta ja jos niitä ei ymmärrä, kannattaa asiakastukeen ottaa yhteyttä.

Jos pelaaminen kuitenkin uhkaa riistäytyä käsistä tai velkakierre on jo lähtenyt alkuun, kannattaa pelaaminen keskeyttää kokonaan jos siihen vain pystyy. Mahdollisimman pian omat ongelmat tunnistettuaan kannattaa myös pyytää ammattiauttajan apua. Peliongelmat voivat kasvaa todella suuriksi ellei apua uskalla hakea ajoissa ja pelaamalla velaksi voi oman elämänsä tuhota vuosiksi eteenpäin. Myös omien läheisten mahdollisiin peliongelmiin kannattaa puuttua heti ne huomattuaan. Peliongelmiin ja velkaantumiseen liittyvä häpeä estää useita ongelmapelaajia hakemasta apua ja lähipiirin tuki voi olla tärkeätä parantumisprosessin alkuun panemisessa.

Tarjoamiemme vinkkien avulla pelaaminen pysyy kontrollissa ja pelaamisesta voi nauttia täysillä. Uhkapelaamisen riskit on aina hyvä pitää mielessä, mutta niiden ei kannata kuitenkaan ottaa liikaa valtaa. Pelaamisesta voi nauttia ilman suuria riskejä, kunhan pitää mielessä, että omaan pelaamiseen kannattaa aina suhtautua itsekriittisesti. Näin riskit omassa pelaamisessa voi huomata ajoissa.