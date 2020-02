Helsingin kiinnostavimmat nähtävyydet

Pääkaupunkiamme Helsinkiä voidaan pitää jo itsessään nähtävyytenä. Merellinen Helsinki on listattu yhdeksi Suomen kansallismaisemista, minkä lisäksi kaupungista löytyy runsaasti vertaansa vailla olevaa historiallista arkkitehtuuria. Nähtävää ja koettavaa riittää kaikille vuodenajoille, ja kaupunki onkin sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden suosiossa. Myös Helsingissä asuvien kannattaa ottaa matkailijan asenne ja tutustua kotikaupunkiinsa turistin silmin, sillä näin kaupungista voi löytää kaikkea uutta ja jännittävää. Tässä jutussa esittelemme joitakin Helsingin kiinnostavimmista nähtävyyksistä, joihin kannattaa ehdottomasti tutustua, jos et ole niin vielä tehnyt.

Kulttuuria, yöelämää ja designia

Helsingistä löytyy jokaiselle jotakin. Helsingissä on monia huippuluokan ravintoloita, ja yöelämä on aktiivista. Klubien, yökerhojen ja baarien lisäksi kannattaa tutustua musiikkitarjontaan: monet kotimaiset ja kansainväliset tähtiartistit keikkailevat kaupungissa. Esimerkiksi legendaarinen Tavastia on kokemisen arvoinen, ja Kulttuurikeskus Korjaamossa on live-keikkojen lisäksi tarjolla myös esimerkiksi teatteri- ja stand up -esityksiä. Jos nettikasinot ja niillä pelaaminen kiinnostavat sinua, voit piipahtaa Helsingissä myös aivan oikeassa kivijalkakasinossa, Casino Helsingissä. Erityisesti kesäisin kaupungin kadut täyttyvät erilaisista kulttuuritapahtumista, joista osa on aivan ilmaisia.

Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi on elävä kohtaamispaikka kaupungin keskellä, Kansalaistorilla. Designista ja arkkitehtuurista kiinnostuneiden kannattaa vierailla esimerkiksi suomalaisen muotoilun valtakunnallisessa erikoismuseossa, Designmuseossa, Arkkitehtuurimuseossa tai vaikkapa Alvar Aallon kotitalossa. Aivan pääkaupungin sydämessä sijaitseva Design District Helsinki pitää sisällään mielenkiintoisia putiikkeja niin muodin kuin sisustuksen ystäville. Lisäksi voit vierailla esimerkiksi kahden kerroksen kokoisessa Artek Helsinki -myymälässä, josta voit ostaa niin Artekin kuin kansainvälisten brändien tuotteita. Alueelta löytyy myös useita viehättäviä museoita ja gallerioita, ja siellä järjestetään säännöllisesti erilaisia tapahtumia.

Linnanmäki ja Korkeasaaren eläintarha

Vuonna 1950 avattu Linnanmäki on kuulunut lapsiperheiden ja huvipuistojen ystävien suosikkikohteisiin jo vuosikymmenien ajan. Paikan tenho ei ole hiipunut, ja Linnanmäellä vieraileekin joka vuosi yli miljoona kävijää. Huvipuistosta löytyy lähes 50 erilaista laitetta, pelihalleja, ravintoloita, Peacock-teatteri sekä Merimaailma Sea Life Helsinki – noin 50 akvaariosta koostuva akvaariokeskus. Linnanmäen vanhin huvipuistolaite on vuonna 1896 valmistunut karuselli. Vuonna 1951 valmistunut vuoristorata on puolestaan edelleen paikan suosituin laite, vaikka huvipuisto päivittääkin huvipuistolaitevalikoimaansa säännöllisesti. Esimerkiksi vuonna 2019 käyttöön otettiin Taiga-laite.

Korkeasaari on toiminut kaupunkilaisten ulkoilualueena jo ainakin 1500-luvulta lähtien. Vuonna 1889 saareen perustettiin eläintarha. Korkeasaaren eläintarha onkin yksi maailman vanhimmista, ja se kuuluu Helsingin suosituimpien nähtävyyksien joukkoon. Eläintarhasta löytyy noin 150 eri eläinlajia sekä yli tuhat kasvilajia. Eläintarhan alueella on myös villieläinsairaala. Eläintarhan suurimpia vetonauloja ovat suuret kissaeläimet sekä karhut. Niiden lisäksi Korkeasaaressa pääsee ihastelemaan esimerkiksi kenguruita, kameleita, haisunäätiä, visenttejä ja partakorppikotkia. Africasia-eläintalossa on erilaisia eläimiä Afrikan aavikoilta ja Aasian sademetsistä.

Suomenlinna ja keskustan nähtävyyksiä

Helsingin suosituimpiin nähtävyyksiin kuuluu myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä Suomenlinna. Sen rakennustyöt aloitettiin vuonna 1748, ja se tunnettiin aina vuoteen 1918 asti Viaporina. Suomenlinna kuuluu Unescon maailmanperintökohteiden joukkoon. Siellä järjestetään erilaisia konsertteja ja kulttuuritapahtumia, ja alueelta löytyy myös useita kahviloita ja ravintoloita. Suomenlinnaan – kuten Korkeasaareenkin – pääsee esimerkiksi Kauppatorilta lähtevällä lautalla. Kauppatori on nähtävyys itsessään: sieltä löytyy muun muassa Helsingin vanhin muistomerkki, Keisarinnankivi. Kauppatorin ympäriltä löytyy monia mielenkiintoisia nähtävyyksiä: Uspenskin katedraali, Presidentinlinna sekä Vanha kauppahalli.

Helsingistä löytyy yli 80 museota. Suosittuja käyntikohteita ovat muun muassa Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma sekä Suomen kansallismuseo. Helsingin suurin puisto on keskustasta hieman pohjoiseen päin sijaitseva Keskuspuisto. Läheltä keskustaa löytyy myös Kaivopuisto, josta avautuvat upeat näkymät Suomenlinnaan ja ulkomerelle. Roihuvuoressa voi vierailla Kirsikkapuistossa tai Japanilaistyylisessä puutarhassa. Kaupungin keskustassa liikkuessa kannattaa kiinnittää huomiota sen arkkitehtuuriin, josta löytyy tyylejä aina uusklassismista, jugendista kuin funktionalismistakin. Keskustasta löytyy myös Suomen ensimmäiseksi pilvenpiirtäjäksi tituleerattu Hotelli Torni.