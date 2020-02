Helsingistä Pietariin – vinkit matkaan ja sen järjestämiseen

Myös Petrogardina ja Leningradina tunnettu Pietari on yhä suositumpi matkakohde suomalaisten keskuudessa. Tämä varsin lähellä sijaitseva miljoonakaupunki tarjoaa rutkasti nähtävää ja koettavaa monenlaisille matkaajille. Lähes viiden miljoonan asukkaan Pietari on Venäjän toiseksi ja Euroopan neljänneksi suurin kaupunki. Pietari tunnetaan Venäjän kulttuuripääkaupunkina, ja kaupungin historiallinen keskusta on listattu Unescon maailmanperintöluetteloon. Kuten tulemme tässä jutussa kertomaan, Helsingistä pääsee Pietariin kätevästi ja kaupungista löytyy runsaasti erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Ennen matkaan lähtöä muista kuitenkin hoitaa viisumiasiat kuntoon!

Helsingistä Pietariin junalla tai lentäen

Junalla matkustaminen on mukava – ja ekologinen – vaihtoehto matkustaa Pietariin, ja junamatkustamisen suosio onkin kasvanut viime vuosina. Matka taittuu mukavasti VR:n uudistetuilla Allegro-junilla, eikä matkustusaikakaan huimaa päätä. Helsingistä Pietariin pääsee junalla noin 3,5 tunnissa. Junalla matkatessa pääsee katselemaan maisemia, ja jos aika käy pitkäksi, voi vaikka tarttua kirjaan tai pelata muutaman kierroksen pelejä, joita esimerkiksi uudet nettikasinot tarjoavat. Matkustaminen on melko edullista ja hintaan vaikuttavat sesongit sekä lähtöaika. Lisätietoja löydät VR:n kotisivuilta.

Jos haluat matkustaa Helsingistä Pietariin mahdollisimman nopeasti, se onnistuu lentäen. Finnairilla on suoria lentoja Helsingistä Pietariin, ja lentoaika on ainoastaan yhden tunnin. Matkustus onnistuu myös muilla lentoyhtiöillä, mutta näillä lennoilla on välilasku, mikä kasvattaa kokonaislentoaikaa huomattavasti. Helsinki-Vantaan lentokentälle pääsee vaivattomasti joko omalla autolla tai julkisilla kulkuvälineillä. Helsingin keskustasta on matkaa lentokentälle alle 20 kilometriä, ja matkan voi taittaa HSL:n busseilla, lentokenttäbussilla sekä lähijunalla. Omalla autolla saapuvat voivat jättää autonsa kentällä ulkopysäköintiin tai lentokentän pysäköintihalliin.

Pulkovon lentoasemalta Pietarin keskustaan

Muista saapua lentokentälle ajoissa! Viisumin lisäksi tarvitset matkalle mukaan passin, jonka tulee olla voimassa vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen. Jos mukanasi matkustaa lapsia, myös heillä tulee olla omat passit. Lennot Helsingistä Pietariin laskeutuvat Pulkovon kansainväliselle lentoasemalle. Se on yksi Venäjän vilkkaimmista lentoasemista ja se sijaitsee noin 16 kilometrin päässä Pietarin keskustasta. Lentoasemalta pääset keskustaan, Moskovskayan metroasemalle, linja-autolinjoilla 13 ja 39. Löydät näiden linja-autojen pysäkit helposti, sillä ne sijaitsevat aivan ulkomaanterminaalin edessä.

Voit taittaa matkan Pietarin keskustaan myös Airport Expressin linja-autoilla. Ne liikennöivät noin puolen tunnin välein ja niillä pääsee keskustan Moskovskayan, Tekhnologichesky Institutin ja Pushkinskayan metroasemille. Pietarissa on kattava ja toimiva julkisen liikenteen verkosto, mutta jos haluat matkata hotellille mahdollisimman nopeasti ja mukavasti, kannattaa turvautua taksiin. Hintataso on erittäin edullinen ja takseja löytyy hyvin lentokentän tuloaulan edustalta. Yhtenä vaihtoehtona on myös auton vuokraaminen. Se onnistuu jo lentokentältä käsin ja on varsin kätevä vaihtoehto.

Pietarin upeisiin nähtävyyksiin pääsee tutustumaan edullisestikin

Helsingistä Pietariin voi päästä edullisesti myös lentäen, erityisesti jos vertailee hintoja ja on ajoissa liikkeellä. Lomasesonkien ja suurten tapahtumien aikaan lentolippujen hinnat voivat olla tavallista korkeammat. Tämä pätee myös hotellien hintoihin. Pietarissa voi kuitenkin yöpyä hyvinkin edullisesti ja majoitustarjonta on kattava aina ylellisistä luksushotelleista vaatimattomampiin hostelleihin. Myös majoituspaikkaa valitessa hintavertailu kannattaa. Pietari on ilmastoltaan hyvin samanlainen kuin Etelä-Suomen rannikkoalueet. Moni haluaa matkustaa kaupunkiin kesällä, ja säät hellivätkin tavallisesti aina toukokuusta syyskuuhun asti.

Talvikautena lämpötilat laskevat yleensä miinukselle ja Pietarin kanaalien tuottama viima lisää kylmyyden tunnetta entisestään. Jos siis matkustat Pietariin talvella, muista pakata mukaan kunnolliset talvivaatteet. Matkustit kaupunkiin sitten mihin vuodenaikaan tahansa, nähtävää ja koettavaa riittää varmasti. Pietarin suosituimpiin nähtävyyksiin kuuluvat kaupungin historiallinen keskusta lukuisine näyttävine kirkkoineen sekä Eremitaasi. Se on yksi maailman suurimmista taide- ja kulttuurihistoriallisista museoista, jonka kokoelmiin kuuluu lähes kolme miljoonaa esinettä. Yksi Eremitaasin osista on Talvipalatsi, jossa Venäjän keisarit aikoinaan asuivat. Nähtävää ja koettavaa siis riittää!