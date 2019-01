Hugo-peikon suosio on poikinut valtavasti pelejä

Muistatko 90-luvulla television kautta pelatun pelin, joka sai sadat tai ehkä jopa tuhannet suomalaiset näpyttelemään lankapuhelimensa näppäimiä vimmatusti? Jos kuvailu ei tässä vaiheessa herätä ahaa-elämystä, niin viimeistään sanat “metsän peikko” ja “Hugo” tekevät sen varmasti.

Televisiopelin päähahmoksi aivan 90-luvun alussa kuvitteellinen Hugo-peikko on alkujaan tanskalainen, vaikka monet suomalaiset luulevatkin sitä suomalaiseksi keksinnöksi. Hugo on yhtä tuttu tai lähes yhtä tuttu meille kuin legendaarinen Rölli — ainakin ulkonäöltä. Mikäli olet sattunut 90-luvun puolivälin kieppeillä katsomaan televisiota Suomessa, on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa vastaan on tullut myös Hugo-peli.

Tätä nuoremmille Hugo saattaa olla tutumpi hahmo esimerkiksi tietokoneella pelattavasta pelistä. Monelle suomalaiselle Hugo on tullut enemmän tutuksi nettikasinoilla pelatessa, sillä monien online-kasinoiden pelivalikoimista löytyy nykyään nostalgisia tuntemuksia nostattava Hugo-slotti, joka tarjoaa onnekkaimmille sievoisia voittosummia. Kyseinen peli on pelattavissa monilla kasinosivustoilla, kuten esimerkiksi osoitteessa https://fi.igame.com/games, ja moni käykin pelaamassa ja fiilistelemässä Hugoa slottiversiona säännöllisin väliajoin.



Mistä Hugossa on kyse?

Hugo on ennen kaikkea pelihahmo, mutta toki tämänkin peikon taustalla on tarina, jota kaikki eivät välttämättä edes tiedä. Tarina kertoo pikkuisesta ja takkutukkaisesta Hugo-peikosta, joka elelee onnellista peikon elämää vaimonsa Hugolinan sekä kolmen pienen peikkolapsen kanssa.



Hugo-polon perheen päättää kuitenkin kidnapata katala noita-akka nimeltä Scylla, joka jostain tietämättömästä syystä vihaa peikkoja yli kaiken. Scyllan teosta suivaantunut Hugo lähtee pelastamaan urheana peikkona vaimoaan ja lapsiaan ilkeän noita-akan kynsistä Pääkallovuorelta, jonne matkaaminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Hugo on sympaattinen hahmo, jonka tilannetta on helppo sympatiseerata. Juuri tällaisesta hahmosta onkin niin helppo tehdä pelejä, sillä kun pelaaja pääsee pelaamalla auttamaan Hugoa pääsemään takaisin vaimonsa ja lastensa luokse, tuntuu pelaamisella olevan aivan erityinen tarkoitus. Hugo on pieni, mutta rohkea sankari, jota on hauska ja myös tärkeä päästä auttamaan.



Hugo — televisiosta tietokoneelle ja oheistuotteiksi

Pelin suosio löi aikoinaan tekijänsä suorastaan ällikältä, sillä Suomen lisäksi Hugoa on pelattu television kautta useissa kymmenissä eri maissa. Suomen televisiossa Hugo-peliä pelailtiin vuodesta 1993 alkaen useiden vuosien ajan ja sen juontajina tunnettiin niin Taru Valkeapää kuin myöhemmässä vaiheessa myös Marika Saukkonen.

Televisiopelin taian hiipuessa Hugosta löytyi uutta potentiaalia muissa muodoissa. Hugo siirtyi televisiosta sekä tietokoneella että pelikonsolilla pelattaviksi peleiksi. Hugoa pääsi ohjailemaan myös PlayStationilla sekä Game Boyllä.

Windows-käyttöjärjestelmälle valmistettiin 90-luvulla ja vielä 2000-luvullakin kymmeniä suosittuja Hugo-pelejä. Joukossa on niin klassisempia tietokonepelejä kuin myös opettavaisia pelejä lapsille. Hugon seurassa on moni lapsi opetellut esimerkiksi luontoon, eläimiin, avaruuteen ja maantietoon liittyviä tärkeitä asioita.

Hugosta on lisäksi tehty lautapeli ja onpa hahmosta valmistettu monia muitakin oheistuotteita. Hugo-pehmolelut, pääsiäismunasta putkahtavat Hugo-aiheiset yllätykset sekä monet muut Hugon olemassaolosta muistuttavat oheistuotteet ovat tehneet kauppansa vuosien saatossa.



Hugon uusi nousu

Tällä hetkellä ei voida puhua mistään Hugo-villityksestä, mutta monelle Hugo nostaa yhä lämpimiä muistoja mieleen. Tämä nostalgia kantaa vielä tähän päivään saakka.

Hugosta on tehty useita mobiilipelejä ja melko laajalti tunnetuksi tullut kolikkopeli. Ei olisi kovinkaan yllättävää, jos Hugosta tehtäisiin jonain päivänä esimerkiksi piirroselokuva tai jotain muuta viihdyttävää.