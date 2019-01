Disneyn klassikkoelokuvien uudelleenfilmatisoinnit herättävät ihastusta

Kun Disney pari vuotta sitten ilmoitti tuottavansa lähivuosien kuluessa joukon vanhoista klassikkoelokuvista tehtyjä uusia versioita, oli moni piinkova Disney-fani intoa täynnä. Nyt näistä elokuvista osa jo julkaistu ja pääosin elokuvat ovat saaneet osakseen pelkkää ihastelua ja suitsutusta.

Maija Poppasen paluu yksi vuoden 2018 kohokohdista

Vuoden 2018 odotetuimpia elokuvia oli ehdottomasti Maija Poppasen paluu, joka tuotiin suuren yleisön eteen joulukuussa. Omintakeisen lastenhoitajan paluu valkokankaalle on ollut monen haaveissa jo 60-luvun lopulta lähtien, jolloin alkuperäinen elokuva esitettiin ensimmäistä kertaa.

Maija Poppasen paluu on uudelleennäytelty elokuva, joka toimii eräänlaisena jatko-osana alkuperäiselle Maija Poppaselle. Elokuvan rakenne muistuttaa kovasti ensimmäistä versiota, joskin sen tapahtumat ovat aivan omanlaisiaan ja täynnä yllätyksellisyyttä, kuten tältä elokuvalta toki sopiikin odottaa. Emily Bluntin esiintyminen uutena Maijana on otettu hyvin vastaan, sillä roolin vaativuudesta huolimatta lahjakas näyttelijätär on onnistunut lunastamaan kaikki odotukset.

Vuosi 2019 tuo tullessaan paljon mielenkiintoisia elokuvia

Vuonna 2018 nähtiin jo ensimakua siitä, mihin Disney pystyy. Rakastetut klassikot eivät kärsi uudelleenfilmatisoinneista, vaan nämä uudet elokuvat tuovat vanhoihin ja kaikille tuttuihin elokuviin mielenkiintoisia lisäulottuvuuksia. Vaikka toki löytyy niitäkin, joiden mielestä vanhoihin ja hyviin elokuviin ei pitäisi koskea tikullakaan, on Disney-elokuvien uudelleenfilmatisoinnit otettu pääosin vastaan avosylin.

Marvel-supersankariksi vihdoin nainen

Jo pitkään on odoteltu naispuolista Marvel-supersankaria saapuvaksi. Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2019 tämä toive toteutuu vihdoin kun elokuvateattereihin saadaan leffa nimeltä Captain Marvel. Disneyn menestyksen kannalta Marvel ja sen tuottamat supersankarit ovat ollut todella merkittävässä roolissa jo pitkään.

Marvelin supersankareista valmistetut oheistuotteet, kuten lelut sekä nettikasinoilla pelattavat Marvel-aiheiset kolikkopelit, ovat valtavan suosittuja kaikkialla maailmassa. Monet online-kasinot tarjoavat pelattavaksi huikeita Marvel-teemaisia slotteja. Erilaisia vauhdikkaita ja taianomaisia kolikkopelejä tarjoilevat muun muassa www.kolikkopelit.com ja muutama muukin suomalaisten suosima nettikasino.

Ihastuttava Dumbo uusissa kuoseissa

Toinen suurella innolla odotettu Disneyn uudelleenfilmatisointi vuonna 2019 on aina yhtä ihastuttava Dumbo. Tim Burtonin ohjaaman elokuva on osittain animoitu ja osittain näytelty ja sitä tähdittävät monet Hollywoodin tämän hetken kuumimmat tähdet, kuten Colin Farrell, Eva Green ja Michael Keaton. Jos alkuperäinen Dumbo-piirretty sulatti sydämesi, saattaa sama toistua hiukan myöhemmin keväällä kun uusi Dumbo saa ensi-iltansa.

Tuhannen ja yhden yön sadut vuosimallia 2019



Aladdin oli 90-luvulla valtava menestyselokuva, jonka myötä Disney vakiinnutti asemaansa entisestään ja osoitti, että Leijonakuninkaankin kaltaisen huipputason menestystarinan jälkeen sillä on rahkeita vaikka mihin. Vuonna 2019 julkaistavan uuden version Aladdinista on ohjannut Guy Ritchie. Tätäkin elokuvaa tähdittämässä nähdään monia tunnettuja näyttelijöitä. Muun muassa taikalampusta nousevaa lampun henkeä esittää Will Smith, jonka tyylinäytettä jäämme nyt innolla odottamaan. Aladdinin on määrä ilmestyä elokuvateattereihin juuri kesän korvilla.

Uusi live-näytelty Leijonakuningas kesällä 2019

Kenties eniten sosiaalisessa mediassa huomiota osakseen saanut uusi Disney-elokuva on tietenkin Leijonakuningas. Tästä elokuvasta tehtiin aikoinaan kakkososa ja kolmososa ja myös erilaisia spin off -piirrossarjoja, mutta live-näytelty uusi versio on aivan ainutkertainen.

Muun muassa Viidakkokirjan ja Iron Manin ohjannut Jon Favreau on vastuussa uuden Leijonakuninkaan toteutuksesta, ja ainakin trailerin perusteella luvassa on melkoinen spektaakkeli. Simban, Mufasan, Timonin, Pumban, Zazun, Nalan, Scarin ja muiden tuttujen hahmojen paluu elokuvamaailman huipulle tulee tapahtumaan kesällä 2019. Luvassa on aivan varmasti yksi vuoden kohokohdista!