Fortnite — tekijöilleen todellinen kultasuoni

Suomessakin todella suureksi hittipeliksi noussut Fortnite on ilmainen peli, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siihen saisi myös rahaa uppoamaan. Viimeisimpien tilastojen valossa lähes 70% Fortnitea säännöllisesti pelaavista pelaajista käyttää oikeaa rahaa pelissä. Kun Fortnitea pelaa tällä hetkellä viimeisimpien tietojen mukaan noin 45 miljoonaa pelaajaa ympäri maailmaa, on peli tekijöilleen todellinen rahasampo.

Netissä pelattaviin peleihin uppoaa yhä enemmän rahaa

Erilaisia videopelejä ja muita pelejä on pelattu jo netissä jo lähes parinkymmenen vuoden ajan, mutta vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana pelifirmat ovat olleet erityisen kovassa nosteessa. Voisikin sanoa, että monet niistä ovat osuneet todelliseen kultasuoneen.

Peleihin ollaan valmiita kuluttamaan rahaa. Käytettävän rahasumman suuruus riippuu siitä, millaista hyötyä pelaajat kokevat pelistä saavansa. Vaikka rahoilla ei välttämättä saisikaan konkreettisia hyödykkeitä, on moni innostunut hankkimaan pelistä varusteita, joilla esimerkiksi omaa pelihahmoaan saa muokattua mieleisekseen.

Mihin pelissä käytetään rahaa?

Kaikki tietävät, että Fortnite on ilmainen peli, mutta kuinka se sitten onnistuu takomaan miljoonia euroja kuukausi toisensa jälkeen? Peli on laadittu taidokkaasti siten, että siihen on helppo lähteä mukaan ilmaisuuden vuoksi, mutta pidempään pelatessa mielenkiinto pysyy yllä paremmin, mikäli pelissä suorittaa ostoksia.

Fortniten tienestit ovat peräisin lähinnä erilaisten yksilöllistävien esineiden, varusteiden, aseiden ja emoteiksi kutsuttavien poseerausliikkeiden myymisestä pelin sisällä.

Fortnite on huikea ilmiö, jota on tutkittu useamman tahon toimesta. Tulokset ovat suurimmaksi osaksi yhtenäisiä ja kertovat muun muassa seuraavaa:

Noin 69 % Fortnitea pelaavista on sijoittanut peliin omaa rahaa

Keskimääräinen peliin käytetty summa on noin 80 euroa

Noin 59% pelin sisäisistä ostoksista kohdistuu hahmon ulkoasun kohentamiseen

Kasinopeleissä kukkaron nyörit heltyvät yhä helpoiten

Netissä on pilvin pimein maksuttomia pelejä, joista Fortniten ohella esimerkiksi PlayerUnknown’s Battlegrounds on vastaavanlainen huippusuosittu peli, josta ollaan tällä hetkellä tarvittaessa myös maksamaan. Myös konsolipeleissä ollaan vähitellen siirrytty verkkoon ja yhä seampaan peliin voi ostaa lisäosia sekä lisävarusteita. Hyviä esimerkkejä tästä ovat muun muassa Activisionin uusi Destiny 2 -peli sekä EA:n melko tuore Star Wars Battlefront II.



Vielä ei kuitenkaan olla nähty yhtäkään peliä, joka olisi noussut samanlaiseen suosioon kuin nettikasinoiden rakastetuimmat pelit. Blackjack online, ruletti ja nettipokeri ovat pitäneet pintansa netin pelatuimpina peleinä, joihin käytetään rahaa rahaa enemmän kuin mihinkään muuhun peliin. Riippumatta siitä, pelataanko näitä kasinopelejä sovelluksen kautta tai suoraan verkkosivulla, ovat pelaajat valmiita käyttämään suuriakin rahasummia.



Tarkkoja tilastoja ei nettipelaamisesta kasinopelien osalta ole julkaistu Suomessa, mutta useat säännölliset pelaajat käyttävät satoja tai joskus jopa tuhansia euroja pelaamiseen kuukaudessa.



Lotto yhdistää suomalaisia, mutta selviytymispelit ovat yhä suositumpia

Monet suomalaiset pelaavat säännöllisesti jotain peliä verkossa. Kaikkein eniten eri ikäluokkia yhdistävät pelit ovat erilaisia rahapelejä, joista suurinta suosiota suomalaisten keskuudessa nauttivat erilaiset netissä pelattavat slotit, blackjack, ruletti, bingo, pokeri ja tietenkin keno ja lotto, joista jälkimmäisenä mainittu on suoranaista kansanhuvia.



Nuorempien pelaajien joukossa etenkin erilaiset graafisesti näyttävät massiivimoninpelit ja selviytymispelit ovat nousseet suureen suosioon. Näissä ei pelaajana ole varsinaisesti mahdollista tienata rahaa, mutta elämyksiä senkin edestä. Monet saavat tyydytystä siitä, että pelissä onnistuu saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään.

Peliin on helppo heittäytyä mukaan ja omaan hahmoon tai yhteisöön on mahdollista kiintyä hyvinkin nopeasti. Koska pelaaminen on harrastus siinä missä jokin urheilulaji tai vaikkapa soittimen soittaminen, ollaan siihen valmiita sijoittamaan, voitti siitä rahaa tai ei.