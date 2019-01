Joulu lähestyy – loppuuko aika kesken

Kuinka moni meistä onkaan jouluihmisiä? Kuinka moni laittaakaan ikkunoille ja ulos erilaisia jouluvaloja, ostaa joulukuusen ja koristelee sen ja kiertää stressin vaivaamana ympäri liikkeitä ostaen joululahjoja tutuille ja rakkaille. Riittääkö sinun aikasi tänä jouluna tähän kaikkeen?

Joulukuun 24 luukkua

Me kehitimme itsellemme erilaisen joulukalenterin tälle vuodelle, käyttäen apuna listausta, joka toi netticasinot helposti saataville ja sitä kautta aloittamaan joulukalenterimme.

Joulukalenterimme rakenne lähti siitä, että ensimmäiset kymmenen luukkua saimme listauksen kymmenestä uudesta vuoden 2018 nettikasinosta, eli joulukalenterimme 1-10 luukkua, sai käydä katsomassa, mitä näillä kasinoilla oli tarjolla ja pelattavissa – mutta sai käydä vain sillä yhdellä kasinolla päivässä: luukku 1: Karjala Kasino, luukku 2: Slot Jerry luukku 3:Slotsons, luukku 4: Ahti Games, luukku 5: 888 casino, luukku 6: casino.com, luukku 7: No bonus Casino, luukku 8: Royal Panda, luukku 9: 777 ja luukku 10: Bethard.

Sitten seuraavat luukut eli luukusta 11 eteenpäin sai kokeilla järjestyksessä erilaisia kasinopelejä, mutta jälleen vain yhtä peliä per päivä eli luukku: luukku 11: Blackjack, luukku 12: Bingo, luukku 13: Keno, luukku 14: Kolikkopelit, luukku 15: Videopokeri, luukku 16: Baccarat, luukku 17: Noppapeli ja luukku 18: Pai-Gow – nämäkin ovat sivustolla listattuna omalla osiollaan.

Joulun viimeinen viikko ennen lahjojen jakoa

Joulun viimeinen viikko on melkoista vilskettä niin kaupoissa kuin kotona kun kaikki tekevät viimeisiä valmisteluita joulua varten – niissä kodeissa missä jouluruoka valmistetaan itse, ei keittiöön kannata mennä, jollei oikeasti tiedä mitä on tekemässä – onneksi silloin auttaa joulukalenterimme viimeinen viikko eli luukut 19-24. Luukut 19-22 olemme antaneet kasinoarvosteluille, joiden avulla saat lisätietoa kasinoista, joilla et välttämättä vielä ole ehtinyt pelata, mutta jotka ovat tutustumisen arvoisia.

Luukku 19: Viimeiset päivät ennen joulua voi tutustua uusiin kasinoihin arvosteluiden kautta ja luukun 19 takaa löytyy Bethardin kasinoarvostelu.

Luukku 20: Kun vauhtiin päästiin luukun 19 takana, niin luukun 20 takaa löydät 777 casinon arvostelun

Luukku 21: Joulu se vain lähestyy ja luukun 21 takaa löydät Casino.com arvostelun

Luukku 22: Kaksi yötä jouluun ja luukun 22 takaa löydät 888 Casinon arvostelun.

Luukku 23: Päivää ennen jouluaattoa kannattaa tarkistaa kasinobonukset, ja ne löytyvät myös yhdeltä sivulta.

Luukku 24: Jouluaattona saat sitten siirtyä käyttämään hyödyksesi mahdollisia ilmaiskierroksia, jotka myös löytyvät kasinopeleja.fi sivuston omalta sivultaan. Hyvää joulua.

Jouluaatto ja joulupäivä

Kun sitten koko joulukuu ollaan hössötelty menemään ja tulemaan ja rahaa on käytetty enemmän kuin ehkä oli tarkoituskaan niin jouluaaton lahjojen avaamisen jälkeen on aika rauhoittua ja viimeistään joulupäivänä viettää aikaa rauhoittuen. Ja jos olet noudattanut edes suurin piirtein joulukalenterimme luukkuja, on sinulla mistä valita sille, mitä teet joulupäivänä. Olethan tutustunut joulukuun aikana useampaan uuteen nettikasinoon ja pelannut kenties sellaisiakin kasinopelejä, joita et aiemmin ollut pelannut.

Hyvää joulua!