Matkustaminen on kivaa, siitä ei pääse mihinkään. Tunnelma Helsinki-Vantaan lentokentällä on aika mahtava, kun matkalle lähtevät palloilevat tekemässä pikku ostoksia vielä ennen koneeseen nousemista ja lähdön tunnelma on käsinkosketeltava. Taas ollaan lähdössä kohti uusia seikkailuja ja ehkä jopa vallan uusia maita!

Mutta. Se kuuluisa mutta vaanii innokasta matkailijaa. Mistä rahaa matkustamiseen? Matkustaminen ei nimittäin ole halpaa ei vaikka nykyisin on tarjolla useita erilaisia keinoja säästää matkakuluissa, vaania alennuslippuja lennoille ja äkkilähtöjä pilkkahintaan. Enää ei tarvitse jonottaa matkatoimistoissa, vaan suurin osa matkoista ostetaan verkossa omatoimisesti.

Suomalaiset ovat innokasta matkailijakansaa ja matkabudjetit ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti. Nykyisin keskivertomatkailija sijoittaa rahaa matkustamiseen 1001-2000 €, mikä on aika sievoinen summa. Tämä siis sisältää kaikki matkakustannukset, lennot ja matkaan liittyvät varaukset. Vaan mistä rahaa matkustamiseen? Ja millaisella matkabudjetilla pääsee tarpeeksi pitkälle?

Säästä, lainaa, maksa osissa

Fiksut matkailijat tietysti säästävät rahaa matkustamiseen. Mutta suomalaiset ovat heikkoja säästämään, tai ovat ainakin olleet viime aikoina laiskoja pitämään jemmakassoja sukanvarsissa. Suomalaisten säästämisen aste on laskenut, mutta ne, jotka säästävät ovat toki saaneet mukavia potteja kokoon. Keskivertosuomalaisella huhutaan olevan yli 4 kuukauden palkkasumma jemmassa.

Keskivertopalkansaaja pääsisikin näillä säästöillä jo pitkälle! Noin 2000 – 2500 € palkalla se tietää noin 8000 – 10 000 € säästöjä. Tällaisen summan säästäminen ei toki käy ihan käden käänteessä, vaan se vaatii suunnittelua, jonkin verran tinkimistä ja systemaattisuutta. Noin kuudessa vuodessa 150 € kuukaudessa säästävä saa kokoon reilun 10 000 € kassan. Sillä rahalla pääsee toteuttamaan unelmamatkan poikineen! Mutta unelmalomaa joutuu tietenkin odottelemaan ja välillä saattaa tulla uskonpuute, kun rahaa matkustamiseen ei ole budjetin ulkopuolella.

Matkabudjettia voi jouduttaa hakemalla edullinen laina sopivalle summalle, jonka avulla voi päästä jo suunniteltua aikaisemmin matkaan. Jos rahaa matkustamiseen on jo säästössä, ei lainan tarvitse olla kovin suuri, jotta se jo jouduttaa lähtöä. Tai sillä voi täydentää uupuvaa budjettia, mikäli haluaakin muuttaa hotellivalinnat astetta paremmiksi tai valita suorat lennot useiden välilaskujen sijaan. Tarjoukset myös muuttuvat todella nopeasti, joten arvioitu hinta ei ehkä pidäkään enää paikkaansa, kun matkan varauksen aika tulee.

Lainalla tai muilla rahoitusratkaisuilla voi myös jakaa matkan kustannuksia useammille erille. Näin useamman tonnin matka ei kuormita yhden kuukauden budjettia tai syö koko säästöpottia kerralla. Kun matkan hinnan jakaa eriin, jää matkailijalle myös käyttörahaa vapaammin.

Näin tienaat rahaa matkustamiseen palkkatulojen ohella

Jos kuitenkaan pitkän tähtäimen säästäminen ei tunnu kiinnostavalta, se tuntuu liian hitaalta puuhalta tai ei yksinkertaisesti ole mistä rahaa säästellä enää enempää, voi yrittää tienata hiukan lisäansioita normaalien kuukausiansioiden ohella.

Moni tekee rahaa myymällä tarpeettomiksi käyneitä omistuksiaan. Vaikka kaapista ei löytyisi perhekalleuksia ja antiikkiesineitä, voi kirpputoreilla tai Tori.fi -tyyppisillä verkkokirppareilla myydä esimerkiksi vanhoja vaatteita tai huonekaluja, mistä rahaa voi kertyä ihan mukavasti. Kun hinta on kohdillaan ja määrää riittää, voi tehdä hyvän tilin käytännössä tekemättä juuri mitään.

Jos tutkimusten mukaan suomalaiset suuntaavat yleisimmin Etelä-Eurooppaan, ei matkakassan tarvitse välttämättä olla kovin suuri. Etelä-Euroopan maissa hintataso on yleensä kotimaata huomattavasti edullisempi ja keskivertosuomalainen voi matkustaa pienellä budjetilla.

Näin ollen fiksu kirpputorimyyjä voi tienata käyttökassan muutamassa viikossa. Sama pätee esimerkiksi Thaimaan matkoihin. Itse matka on kalliihko, mutta paikan päällä ei rahaa tarvita paljon.

Systemaattinen rahanansaitsija voi pyrkiä tarjoamaan työpanostaan muille. Jos on esimerkiksi hyvä kirjottamaan, voi tarjota omia tuotoksiaan julkaistavaksi blogeissa tai ihan perinteisissä lehdissä. Tai jos hallinnoi jo aktiivista blogia tai sometiliä, voi käyttää sitä mainostamiseen. Yhteistyö mainoskumppaneiden kanssa voi olla tuottoisaa.

Säästäminen, tienaaminen ja muu rahan kerääminen matkustelua varten kannattaa aloittaa kuitenkin budjetista. Päämäärätön säästäminen ei motivoi eikä toisaalta tiedä, kuinka paljon rahaa matkustamiseen lopulta tarvitaan. Toinen avaintekijä motivaation hakemikseen on deadline: milloin kone lähtee. Se toimii vauhdittajana, kun pyrkii keksimään mistä rahaa haalii kokoon ennen kuin unelmien matka starttaa!