Kuinka paljon Suomessa kulutetaan rahaa rahapeleihin joka vuosi?

Suuri osa Suomessa asuvista ihmisistä nauttii kaikenlaisista rahapeleistä, kuten veikkaamisesta, nettikasinopelaamisesta tai rahapeleistä kauppojen automaateilla. Tilastot ovat osoittaneet, että suurin osa suomalaisista on ainakin jossain vaiheessa elämäänsä pelannut näitä rahapelejä. Suomen peliteollisuus on kuitenkin monopoli, jota hallitsee Veikkaus. Aiemmin rahapelitoimintoja oli kolme eli Fintoto, Raha-automaattiyhdistys RAY sekä Veikkaus, mutta 1.1.2017 alkaen nämä kolme toimintoa yhdistyivät yhdeksi uudeksi rahapeliyhtiöksi, jonka nimeksi tuli Veikkaus.

Suomessa kulutetaan joka vuosi huomattavia summia pelaamiseen – niin netissä kuin perinteisissä arvonnoissakin. Vaihtoehtoja on paljon, joten tutustutaan seuraavaksi tarkemmin netistä löytyvään tarjontaan.

Suomalaiset pelaavat paljon ulkomaisilla nettikasinoilla

Vaikka Veikkauksella on Suomessa pelimonopoli, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö suomalaiset voisi pelata ulkomaisilla nettikasinoilla. Monet suomalaiset ovat löytäneet netin laajasta valikoimasta hyviä vaihtoehtoja Veikkaukselle. Ulkomaisilla nettikasinoilla houkuttelee erityisesti kiinnostavat pelit ja laadukkaat uutuuspelit, jollaisia Veikkauksella ei ole valikoimissaan. Lisäksi ulkomaiset nettikasinot kilpailevat Veikkauksen kanssa hyvillä kertoimillaan erilaisissa vedonlyöntilajeissa, avokätisillä bonuksilla sekä erilaisilla kanta-asiakasohjelmilla.

Myös livekasinopelejä on mahdollista pelata ulkomaisilla kasinoilla. Tämän vuoksi suomalaiset ovatkin siirtyneet entistä enemmän ulkomaisille pelisivustoille. Monet kasinot ovat myös suomentaneet kotisivujaan ja jotkut pelialan yritykset ovat jopa luoneet nimenomaan suomalaisille suunnattuja kasinoita, joilla on helppo pelata. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuret summat tämän myötä valuvat Suomesta pois ulkomaille, ei ole, mutta esimerkiksi vuonna 2017 Kalevassa arvioitiin, että joka vuosi ulkomaan kasinoilla pelataan rahapelejä 170 miljoonalla vuodessa.

Koska miljoonien ei haluta menevän ulkomaisille kasinoille, on toisinaan väläytelty mahdollisuutta jopa estää suomalaisten pelaaminen niissä. Tämä kuitenkaan ei ole koskaan toteutunut ja tuskin tuleekaan toteutumaan, sillä esimerkiksi EU pitää silmällä Suomen rahapelimonopolia eikä ole siitä kovinkaan mielissään.

EU tuskin tulisi hyväksymään sitä, että suomalaisilta kiellettäisiin nettipelaaminen ulkomaisilla kasinoilla, sillä EU:n sisällä pelaamisenkin tulisi olla mahdollista kaikissa maissa. Nyt Suomessa ei ole mahdollista mainostaa ulkomaisten nettikasinoiden eikä fyysisiäkään kasinoita saa perustaa muut tahot kuin Veikkaus. Tämä ei ole EU:n mielestä mitenkään hyvä asia.

Pelaaminen ulkomaisilla nettikasinoilla on suosittua, koska:

Pelivalikoima on laaja

Uutuuspelejä tulee koko ajan

Voitot ovat suurempia kuin Suomessa

Vedonlyöntikertoimet ovat hyvät

Kanta-asiakasohjelmat ovat houkuttelevia

Mahdollisuus osallistua erilaisiin turnauksiin

Avokätiset tervetulobonukset ja muut hyvät edut uusille asiakkaille

Suomalaiset pelaavat suurilla summilla joka vuosi

Kokonaisuudessaan suomalaiset pelaavat siis yli miljardilla eurolla vuodessa erilaisia rahapelejä. Suomalaiset kuuluvat maailman kärkiluokkaan rahapelaamisessa, sillä vain Australiassa ja Singaporessa pelataan suuremmilla summilla kuin Suomessa. Keskimäärin vuonna 2014 yksi suomalainen käytti 400 euroa vuodessa rahapeleihin, kertoo Yle. Perinteiset nettikasinopelit ovat hyvin suosittuja ja yksi viimeaikojen uusista suosikkipeleistä on Viking Slots pikapokeri. Sitä voi pelata Viking Slots -nettikasinolla, jossa on tarjolla myös mahtavia rahapotteja! Usein ulkomaisilla nettikasinoilla on mahdollisuus voittaa suurempia summia kuin kotimaisella Veikkauksen nettikasinolla, jonka vuoksi ne kannattaa ehdottomasti ottaa kokeiluun.

Jotta Suomessa voi pelata rahapelejä, täytyy pelaajan olla vähintään 18-vuotias. Tätä valvotaan tiukasti ja esimerkiksi kauppojen pelikone voidaan kassan toimesta sulkea välittömästi, jos hän epäilee pelaajan olevan tätä nuorempi.

Rahapelien lainsäädäntö EU:ssa

Pelaamisesta on tullut valtava osa vapaa-aikaa melkein kaikissa EU-maissa. Pelialalla on suuri rooli sekä talouden vauhdittamisessa ja se on myös valtava ajanviete miljoonille ihmisille ympäri maailmaa. EU on monien vuosien ajan yrittänyt laatia lainsäädäntöä ja määräyksiä, jotka yhdenmukaistaisivat uhkapelaamisen ja vedonlyönnin sääntöjä Euroopassa. Toistaiseksi EU ei kuitenkaan ole täysin onnistunut tässä. Suurin osa EU:n maista haluaa pystyä itse hallitsemaan uhkapelaamisen lakejaan.