Viisi parasta elokuvaa, jossa kasinot ovat mukana

Elokuvia tehdessä on välttämätöntä varmistua siitä, että käytetään teemoja, jotka ovat täynnä jännitystä ja herättävät yleisössä paljon kiinnostusta ja uteliaisuutta. Elokuvantekijät käyttävät yleensä erilaisia kuvauspaikkoja ja juonia saadakseen katsojat kiinnostumaan, ja yksi tapa, josta näyttää tulleen viime aikoina trendikästä, on tehdä elokuvia, jotka keskittyvät uhkapelaamiseen. Näillä elokuvilla on itseasiassa myös paljon yhteistä kasinoiden kanssa. Ne ovat lähes kaikkien saatavilla ympäri vuorokauden kaikkialla ja ne ovat hyvää viihdykettä, aivan niin kuin kasinotkin, joissa voit pelata casino blackjack -pelejä sekä muita suosittuja pöytäpelejä. Näiden molempien suosio kasvaa tasaisesti, kun yhä useammat ihmiset pääsevät näkemään elokuvia kasinoista, ja myös niiden ihmisten määrä, jotka valitsevat pelata esimerkiksi rulettia verkossa, on myös kasvussa.

Nämä elokuvat ovat yleensä joitakin kaikkein jännittävimmistä katsella, silloinkin kun hahmot eivät välttämättä pelaisikaan pelejä vain koska kasino tuo tiettyä tunnelmaa, joka on täynnä mysteereitä, odotusta ja adrenaliinia.

Tästä syystä on olemassa satoja elokuvia, joissa tapahtumapaikkana on joko kasino tai aiheena on uhkapelien maailma yleisesti. Nämä elokuvat päästävät meidät näkemään sen, mitä verhojen takana tapahtuu pokeripelin aikana, esimerkiksi voitot, tappiot ja huijaukset. Ja tässä meillä on niistä kaikkein parhaimmat, jotka taatusti pitävät sinut jännityksessä.

Molly’s Game

Tämä Aaron Sorkinin kirjoittama ja ohjaama, vuonna 2017 ilmestynyt elämänkerrallinen rikosdraamaelokuva perustuu vuonna 2014 julkaistuun muistelmaan nimeltään Molly Bloom. Päähenkilö Mollya esittää ei kukaan muu kuin Jessica Chastain, joka sopii Mollyn rooliin täydellisesti. Elokuvassa entinen olympiatason kumparelaskija Mollysta tulee FBI:n tutkinnan kohde sen jälkeen, kun hänen Hollywood-kuuluisuuksille, urheilijoille ja Venäläiselle rikollisjoukolle johtama maanalainen pokeri-imperiumi paljastuu. Mutta elokuva paljastaa, että Mollyssa on itseasiassa paljon enemmän kuin se mitä sensaatiolehdet antoivat ihmisten uskoa ja tulet huomaamaan, että elokuvan takana oleva merkitys ei olekaan se, mitä ajattelit sen olevan.

Mississippi Grind

Tämä vuodelta 2015 oleva elokuva on amerikkalainen draama, jonka ovat ohjanneet ja kuvanneet Anna Boden ja Ryan Fleck. Tässä elokuvassa Gerrylla, jota esittää Ben Mendelsohn, on mennyt huonosti ja hänellä on taloudellisia ongelmia. Hän päättää lyöttäytyä yhteen nuoren, karismaattisen ja komean pokeripelaajan Curtis Vaughnin kanssa, jota esittää Ryan Reynolds. Curtis, joka on vakuuttunut siitä, että hänen uusi kaverinsa on hänen onnenkalunsa, päättää viedä hänet automatkalle korkeiden panosten pokeripeliin New Orleansiin, mikä on juuri sellaista, miltä likaisen korkeiden panosten pokeripelin kuvittelee olevankin. Juuri silloin kaikki jännitys alkaa, mutta kaksi hahmoa kohtaavat suuria esteitä, jotka he yrittävät voittaa.

Poker Queens

Tämä on provokatiivinen dokumentti pelin parhaista naispelaajista, jotka tienaavat miljoonia vain pelaamalla kortteja. Tämä elokuva seuraa heitä heidän pyrkimyksissään olla ensimmäinen heidän sukupuolensa edustaja, joka voittaa World Series of Poker -turnauksen. Tässä elokuvassa olevat naiset puhuvat siitä, Kuinka pelottavaa voi olla osallistua peliin, johon miehet aktiivisesti yrittävät estää naisia osallistumasta. Mutta nämä naiset ovat valmiina tähän haasteeseen ja he ovat myös valmiita ottamaan sinut mukaansa erittäin pitkälle matkalle kohti huippua.

Casino Royale

Tämä elokuva on ehdottomasti yksi klassikoista, jossa seurataan eritysagentti James Bondia hänen tehtävässään estää Le Chiffreä, rikollispankkiiria voittamasta korkeiden panosten pokeripeliä. Tämä on 21. elokuva Eon Productionin James Bpnd -sarjassa, ja tässä Bondin tavoitteena on saada terrorismin rahoittaja konkurssiin. Matkan varrella hän saa taloudellista apua Ison-Britannian valtiovarainministeriön agentilta, Vesper Lyndiltä. James etenee rakastuen tähän vaaralliseen naiseen, mitä hän saattaa myöhemmin katua.

Hard Eight

Tämä on toinen klassinen amerikkalainen rikoselokuva, jonka todennäköisesti me kaikki olemme nähneet, ja joka ilmestyi vuonna 1996 ja sen ohjasi Paul Thomas Anderson. Siinä seurataan Sydnetä, veteraani uhkapeluria, kun hän opettaa Johnia, rahatonta nuorukaista Renon uhkapelien saloja. Vain kahdessa vuodessa Johnista tulee Sydneyn suojattu, mutta asiat alkavat taantua nopeasti, kun John rakastuu Clementineen, coctail tarjoilijaan.