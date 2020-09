Kryptovaluutan hyväksyviä sivustoja

Internetissä pystyy nykyään hoitamaan lähes kaiken ja erilaisia palveluja tulee jatkuvasti saataville. Palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä milloin tahansa ja tilaaminen onnistuu kotoa käsin – tai missä tahansa, kun käytössä on mobiililaite.

Suurin osa eri palveluista, kuten verkkokaupoista, erilaisista tilauspalveluista, uhkapelisivustoista tai elokuvia vuokraavista sivustoista, hyväksyvät tavanomaiset maksutavat, kuten pankki- ja luottokortit ja e-lompakot. Jos asiakkaan toiveena on käyttää kryptovaluuttaa, tämä rajaa palveluja jonkin verran.

Tutkimme, mitä palveluja Internetistä nykyään saa kryptovaluutalla. Tarjonta on maailmanlaajuisesti hyvin laaja, mutta myös suomalaiset sivustot ottavat mielellään vastaan myös kryptovaluuttaa. Moni on varmasti joskus kokenut maksutapahtumien hitauden siirtäessään rahaa tililtä toiselle tai maksaessaan laskuja. Maksu siirtyy tililtä toiselle viiveellä, mutta siirtoaika on kryptovaluutalla huomattavasti lyhyempi. Kerromme kryptovaluutan nopeudesta enemmän, kun luet eteenpäin.

Miksi maksaisin kryptovaluutalla?

Kryptovaluutat ovat monelle uusi asia, vaikka sana ‘virtuaalivaluutta’ saattaa kuitenkin kuulostaa yllättävänkin tutulta. Kryptovaluutta on aivan käypä valuutta monellakin verkkosivustolla, kuten nettikasinoilla ja eri verkkokaupoissa. Se toimii ostotapahtumassa tavanomaisen valuutan tavoin – ainakin ulkoisesti, joskin valuutta eroaa tavanomaisista valuutoista moninkin tavoin – ja sillä voidaan kätevästi maksaa ostoksia.

Kryptovaluutta on turvallinen valuutta käyttää. Se on valuutta, joka on täysin omistajansa hallinnassa ja jonka maksu varmennetaan heti, toisin kuin tavanomaisissa valuutoissa. Maksutapahtumat tapahtuvat lähes välittömästi, kun taas tavanomaiset siirrot voivat viedä kauemmin.

Nopeus on siis yksi monista syistä, miksi yhä useampi valitsee kryptovaluutan. Kun kryptovaluuttaa halutaan siirtää toiselle, se ei siirry välikäsien kautta, vaan huomattavasti nopeammin suoraan vastaanottajalle.

Verkkokaupat

Yhä useampi verkkokauppa hyväksyy maksutavaksi bitcoinit tai muut kryptovaluutat. Kryptovaluutat yleistyvät jatkuvasti eri verkkokauppojen keskuudessa ja joukossa on paljon myös suomalaisia yrityksiä. Esimerkiksi vaihtoehtoisia vaatteita myyvä Pahis hyväksyy maksutavaksi Bitcoinin. Valuuttaa voi käyttää myös puhelimen suojakoteloiden tilaamiseen PhoneCasesEuropelta. Paahine.net myy pipoja ja muita päähineitä ja maksun voi tietysti hoitaa myös bitcoineilla. Muita bitcoinin hyväksyviä sivustoja on mm. Lelut24, Finnvape ja Arctic Warriors.

Kryptovaluuttaa hyväksyvät toki myös ulkomaiset sivustot. Oletko esimerkiksi tiennyt, että voit maksaa lentolippusi kryptovaluutalla, kun käytössäsi on airBaltic? It-keys on tietokonepelejä myyvä yritys ja ostokset voidaan maksaa pikaisesti Bitcoineilla. Jos taas tarvitset domainin verkkosivustollesi, voit maksaa domainin kryptovaluutalla Namecheap-sivustolla.

Uhkapelisivustot

Suomalaiset harrastavat paljon uhkapelaamista ja kryptovaluuttojen yleistyessä myös tämä toiminta halutaan maksaa kryptovaluutalla. Nettikasinot ovat havahtuneet tähän ja yhä useampi nettikasino on ottanut bitcoinit ja muut kryptovaluutat hyväksyttyjen maksutapojen listalleen. Pelaaja voi yleensä saada voittonsa samalla maksutavalla kuin talletuskin on tehty. Näin siis bitcoineilla tallettanut pelaaja voi saada voittonsa bitcoineina.

Yksi kryptovaluuttaa hyväksyvistä nettikasinoista on Nordicasino. Kyseessä on värikäs ja monipuolinen uhkapelisivusto, joka tarjoaa valikoimissaan laajan valikoiman kasinopelejä. Sivusto toimii englanninkielellä, joka saattaa olla suomalaiselle pelaajalle miinus, mutta jäämme odottamaan, jos sivusto saisi tulevaisuudessa suomenkielen käännöksen. Sillä välin kielitaitoiset voivat kokeilla Nordicasinon pelejä niin tietokoneella kuin mobiililaitteellakin – maksaen tavanomaisten maksutapojen lisäksi myös kryptovaluutoilla.

Kannattaa myös käydä katsomassa artikkelimme uudet pikakasinot, niin et missaa kasinomaailman uusimpia tulokkaita. Kryptovaluutat ovat nykyaikaa ja siksi uudet nettikasinot usein haluavat sisällyttää erilaiset kryptovaluutat maksutapojensa joukkoon. Tämä osoittaa nettikasinon olevan ajan tasalla ja ottavan huomioon eri asiakkaiden tarpeet.

Kuten huomaat, kryptovaluuttaa voi käyttää nykyään jo lähes kaikkeen. Lisäksi valuutan käytöstä löytyy Internetistä runsaasti kattavia ohjeita, joilla jokainen voi päästä alkuun. Kryptovaluutan käyttöönotto voi tuntua aluksi monimutkaiselta, mutta kun perehdyt asiaan, huomaat, että sen käyttö onkin helpompaa kuin luulitkaan.

Vähittäiskaupat

Oletko koskaan miettinyt mahdollisuutta maksaa ostoksesi ruokakaupassa? Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta itseasiassa kryptovaluutan yleistyessä olemme saaneet lukea uutisia, kuinka ruokakauppojen kauppiaat ovat kiinnostuneita kryptovaluutan hyväksymisestä yhtenä valuuttana. Virtuaalivaluutta onkin itseasiassa jo käytössä muutamissa Suomen ruokakaupoissa.

Kaupassa kryptovaluutalla maksamiseen tarvitaan erillinen laite, jolle maksu kirjataan. Esimerkiksi Helsingin Arabiassa sijaitseva M-kauppa on ottanut kryptovaluutan yhdeksi hyväksytyistä maksuvaluutoista. Maksaminen kaupassa toimii siten, että asiakas lukee qr-koodin, jolloin hänen älypuhelimensa ja kaupan laite muodostavat laiteparin ja maksu voidaan suorittaa. Kryptovaluutalla maksamiseen ei ole määritetty ikärajaa, vaan kaikki voivat maksaa ostoksensa virtuaalista valuuttaa käyttäen. Myöskään virtuaalivaluutalla maksettavia tuotteita ei ole millään lailla rajattu. Näin myös alkoholi ja tupakkatuotteet voidaan maksaa kyseisillä valuutoilla.

Kryptovaluutan mielikuva

Joillekin saattaa tulla kryptovaluutasta mieleen jokin hämärä maksutapa. Tämä on kuitenkin vanhentunut ajatusmalli, sillä virtuaalivaluuttaa käytetään maailmanlaajuisesti todella aktiivisesti. Ja aktiivisuus kasvaa kasvamistaan. Tietous vaihtoehtoisesta valuutasta lisääntyy ja moni mieltääkin sen jo aivan hyväksyttäväksi valuutaksi muiden joukossa.

Kryptovaluutan ottaminen osaksi hyväksyttyjä maksutapoja vaatii sopivan päätelaitteen hankkimista kauppaan. Osa kauppaketjuista ei ole vielä kokenut kryptovaluutan ottamista maksutavakseen kannattavaksi toiminnaksi, joten suuria investointeja päätelaitteiden hankkimiseksi tuhansiin tai kymmeniintuhansiin liikkeisiin ei ole ainakaan vielä tehty. Tilanne elää ja tulevaisuus saattaa näyttää hyvinkin erilaiselta nykypäivään verrattuna.