Parhaat puhelimen lisäosat maailmalta

Kännykät ovat viime vuosikymmenenä kehittyneet jättimäisin harppauksin, ja toiminnallisuuksia on jokaiselle käyttäjälle mielin määrin. Koska kännykät ovat niin monipuolisia, on luontevaa alkaa miettiä mitä kaikkea puhelimella voikaan tehdä. Tässä artikkelissa on listattuna mielenkiintoisimpia lisäosia ja tuotteita, joilla voi saada lisää toiminnallisuutta irti puhelimestaan.

Kameralisäosat täydentävät puuttuvia ominaisuuksia tai ehostavat jo olemassa olevia

Puhelimien kamerat ovat tulleet pitkälle simpukkapuhelinajoista. Monet ammatikseen valokuvaavat vaikuttajat eivät enää käytä järjestelmäkameroita lainkaan arkityössään, sillä puhelinten kamerat ovat niin kehittyneitä. Viime vuosina etenkin laajakuva valokuvien ottaminen ja henkilökuvaus on kehittynyt. On aivan yleistä, että puhelimessa voi olla neljäkin kameraa; kaksi edessä ja kaksi takana. Useiden kameroiden käyttäminen mahdollistaa upean syvyysvaikutelman valokuviin, sekä lisää zoomauskykyä.

Mikäli olet innostunut puhelimella kuvaamisesta, saattaa sinua kiinnostaa erilaiset kameralisäosat. Videokuvaamiseen suorastaan välttämätön gimbal -lisäosa on suuri parannus videonlaatuun. Gimbal lisäosa on tavallaan kahva, johon kännykkä kiinnitetään. Kahvasta pideltäessä tärinä on minimoitu, ja saat ammattimaisen näköisiä kännykkävideoita sosiaalisiin medioihisi. DJI Osmo 4 Gimbal toimii myös tripodina, mahdollistaen videokuvaamisen ilman avustusta.

Kun olet valokuvannut upeita kuvia ilman käsien tärinää, on aika tulostaa teoksesi. Polaroid on valmistanut minikokoisen printterin, joka mahtuu taskuun ja tulostaa suloisia polaroid-kokoisia otoksia puhelimestasi helposti. Jaa helposti ystävillesi muistot fyysisessä muodossa tulostamalla valokuvat saman tien ottohetkellä, tai säästä tilaa kotona skippaamalla iso möhkälemäinen tulostin. Polaroid Hi-Print tulostaa kuvat tarrapaperille, joten voit samoin tein liimata kuvat esimerkiksi kuva-albumiin.

Seuraavaksi jotain hauskaa, nimittäin mikroskooppilisäosa puhelimeen! uHandy Portable Microscope on värikäs pieni lisäosa, joka kiinnittyy puhelimeen kameran päälle. Mikroskoopissa on mukana valo, joka varmistaa tarkkojen otosten syntymisen. Tuotteen mukana saat tarroja, joihin on helppo kiinnittää näytteet aivan kuin oikeassa laboratoriossa.

Tee töitä tai rentoudu – kosketuskynä helpottaa arkeasi

Jos et ole koskaan kokeillut kosketuskynällä puhelimen käyttöä, olet jäänyt pahasti paitsi. Tavallinen navigaatio on huomattavasti miellyttävämpää kosketyskynällä, kun näyttö säästyy sormenjäljistä ja sormet eivät tule tielle. Samsung Note puhelimet hyödyntävät kosketuskynäominaisuutta tarjoamalla kynän mukana puhelimissaan. Note puhelimet ovatkin todella suosittuja kiireisten ammattilaisten kanssa, jotka haluavat saada muistiinpanot ja listat nopeasti talteen, kun asiat tulevat esille. Kosketusnäyttökynän voi kuitenkin hankkia mille tahansa nykyaikaiselle älypuhelimelle.

Styluksien eli kosketusnäyttökynien ainoa käyttökohde ei missään nimessä ole muistiinpanojen kirjoittelu, vaan niitä käytetään paljon myös pelaamiseen. Pelit, joissa tarvitaan tarkkuutta tai paljon toistoja, voivat rasittaa sormia ja ranteita, jolloin kynästä on paljon hyötyä. Esimerkiksi parhaat nettikasinot ovat sellaisia, joiden käyttö helpottuu huomattavasti stylusta käyttämällä.

Stylus kynät sopivat myös mainiosti piirtämiseen, ja sekä Android että Apple laitteille on olemassa lukuisia taide- ja piirustusappeja, jotka hyödyntävät kosketusnäyttökynien ominaisuuksia.

Virtapankki on paras puhelinvaruste tällä vuosisadalla

Osa tässä artikkelissa mainituista lisäosista ei vaasi lainkaan sähköä, vaan niiden toiminnallisuudet ovat täysin analogisia. Kuitenkin monet lisäosat kuluttavat puhelimen akkua, suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi käyttäessä peliohjainta puhelimen kanssa, puhelimen akku hupenee nopeasti pyörittäessään graafisesti vaativia pelejä, vaikka ohjain ei käyttäisikään puhelimen virtaa. Kameravarusteiden käyttöä varten on myös hyvä pitää puhelimen virtataso hyvänä, sillä koskaan ei tiedä milloin tulee tilaisuus napata se kaikista paras kuva.

Akkupankit eli vara-akut puhelimille ovat yksinkertaisimmillaan johdolla puhelimeen yhdistettäviä akkuja, jotka lataavat puhelinta. Latausnopeuteen vaikuttaa useat eri ominaisuudet, sekä puhelimen että akkupankin osalta. Jos sinulla on todella uusi puhelin, olet varmaankin tottunut pikalataukseen. Pikalataus aktivoituu esimerkiksi Samsungin ja Applen uusissa puhelimissa aina kun ne kytketään puhelimen mukana tulleeseen laturiin. Tämä fast charcge – ominaisuus on huomattavasti nopeampi kuin standardilataus, ja akun voi saada täyteen jopa tunnissa. Tunnin latausaika on vakuuttava etenkin, sillä älypuhelimien akut ovat niin suuria tänä päivänä, kestääkseen koko päivän suurten näyttöjen kanssa.

Osa akkupankeista toimii tällä fast charge ominaisuudella, mutta edullisimmat vaihtoehdot ovat yleensä standardi-nopeuksisia. Kun valitsee akkupankkia, kannattaa siis kiinnittää huomiota oman puhelimen akku- ja latausominaisuuksiin, kuten akun kokoon ja maksimi latausnopeuteen.

Jos käytät puhelinta paljon, ja sinulla ei ole tilaisuutta päästä lataamaan puhelinta vaikkapa useimpaan päivään, kannattaa valita suurempi, jopa 20 000mAH kokoinen akkupankki. Suurin osa puhelimista on akkukooltaan noin 4000-5000mAh, joten suuresta akkupankista saa keskimäärin 4 latausta. Monissa akkupankeissa on myös useampi kuin yksi latauspaikka, joten isompi akkupankki on hyvä valinta lyhyemmillekin matkoille, jos on monta käyttäjää.

Lisäosat voivat ehostaa käyttökokemustasi huomattavasti

Lopuksi on todettava, että vaikka puhelimet ovat niin kehittyneitä, että lisäosille ei aina ole tarvetta, viime aikoina design on alkanut siirtyä suuntaan, joka vaatii erilaisten lisätarvikkeiden käyttöä. Esimerkiksi kuulokeliitin on poistunut monista suosituimmista puhelinmalleista, nostaen bluetooth kuulokkeiden kysyntää. Aika näyttää, tulevatko nämä lisätarvikkeet jatkossa osaksi puhelinta.