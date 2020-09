Erilaisia tapoja ansaita lisäansioita kotona

Kaikki ovat varmasti kokeneet sen hetken, kun lisäansiot eivät olisi pahitteeksi. Ihminen voi käydä päivätöissä, mutta joskus tulee tilanne, kun tilille mahtuisi hyvin vielä lisää euroja. Onneksi tähän on olemassa runsaasti erilaisia keinoja. Voit siis helposti ansaita lisätuloja kotoa käsin oman työsi ohella. Tai mikä estää muuttamasta lisäansiotyötä kokopäiväiseksi työksi, mikäli löydät hyvin tulosta tuottavan keinon. Tässä artikkelissa näet muutaman vinkin, joilla kuka tahansa voi ansaita lisäansioita kotoa käsin – luotat vain omiin taitoihisi ja otat ne käyttöösi.

Myyntityö

Tämä on ehkä ensimmäinen vaihtoehto, jota moni lähtee kokeilemaan. Tuotteiden myynti mielletään tuottoisaksi ja kivaksi vaihtoehdoksi. Myyntityö tietää uusiin tuotteisiin tutustumista, niiden suosittelemista aluksi ainakin tutuille ja ehkä myös tuote-esittelyä eri muodoissa.

Myyntityön voi aloittaa esimerkiksi Tupperwarella. Myyntityö voi alkaa tuottamaan jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä tuotteet ovat todella tunnettuja ympäri maailman. Tuotteiden laatu on tuttua tuleville asiakkaille jo valmiiksi, joten siinä suhteessa asiakkaita ei tarvitse lähteä vakuuttelemaan. Ja jos kyseessä on kunnianhimoinen konsulentti, voi myyntityöstä tehdä vaikka uran itselleen.

Käsityöt

Osaatko käsitöitä? Käsityöt on tällä hetkellä erittäin hyvä ja suositeltu tapa ansaita lisätienestejä. Jos neulepuikot pysyvät käsissäsi, on villasukkien neulominen yksi hyvä vaihtoehto. Ihmiset rakastavat käsitöitä ja ostavat mielellään itse tehtyjä vaatteita ja muita tuotteita kaupasta ostettujen sijaan. Käsitöissä on myös se etu, että asiakkaan on mahdollista vaikuttaa itse haluamiinsa väreihin ja saada näin juuri itselleen sopivat sukat tai lapaset.

Tai osaatko kenties ommella vaatteita, virkata leluja tai tehdä kankaisia kasvomaskeja? Kaikki nämä ovat hyviä käsitöitä tehtäväksi. Tai voit keksiä jonkun oman idean ja lähteä toteuttamaan sitä. Kun teet jotain omaa ja uniikkia, jäät ihmisten mieleen ja he tilaavat mielellään uudelleenkin.

Kirjoittaminen

Tiesitkö, että voit ansaita hyvin kirjoittamalla kotisohvaltasi käsin? Kirjoittamista on monenlaista, joten mietit varmasti, mitä kirjoittamalla voisit ansaita. Arvostelut ja artikkelit on yksi vaihtoehto. Moni etsii juuri suomalaisia kirjoittajia kirjoittamaan artikkeleita kielellä, jota ei juuri puhuta kuin Suomessa – nimittäin suomeksi. Kielemme on hyvin kysyttyä ja siksi juuri suomalaisten kannattaa tarjota oman äidinkielensä taitoa maailmalle. Voit löytää kirjoitustöitä esimerkiksi Internetin freelancer-palveluja tarjoavilta verkkosivuilta tai miksipä et kysyisi niitä sosiaalisen median työnhakuryhmissä?

Olet ehkä kuullut, että monet ansaitsevat blogia kirjoittamalla. Tämä on totta ja ahkera, uusien postauksien julkaiseminen sekä mielenkiintoinen sisältö voivat poikia tulosta nopeastikin. Tarvitset vain seuraajia blogiisi, niin sana lähtee pikkuhiljaa leviämään ja alat saamaan klikkauksia blogiisi. Blogilla ansaitsemisesta löytyy Internetistä ohjeita, joilla pääset alkuun.

Grafiikkaa tietokoneella tai käsin

Jos olet hyvä muokkaamaan kuvia tai luomaan uutta grafiikkaa, voi tämä olla juttusi. Todella moni Internet-sivujen ylläpitäjä tarvitsee sivuilleen uutta grafiikkaa. Se, millaisesta grafiikasta on kyse, vaihtelee suuresti. Joku asiakas voi tarvita komeita, eri kuvapankin kuvista yhdistettyjä taustakuvia tai bannereita sivustolleen, kun taas toinen asiakas tarvitsee kuvan, jossa komeilee yrityksen logo yksinkertaisen tekstin vieressä.

Tai mikäli osaat piirtää – vielä parempi. Voit piirtää kuvia tilaustöinä ja kuviahan voi jatkojalostaa vaikka mihin. Piirrettyjä kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi julisteissa. Tai niistä voi skannaamalla saada logoja tai muuta grafiikkaa.

Käy katsomassa esimerkiksi tämän hetken uudet nettikasinot 2020. Huomaatko, kuinka sivustojen grafiikat vaihtelevat yksinkertaisesta hyvinkin monipuoliseen ja huoliteltuun? Grafiikkaa voi siis hyvin suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi tämänkaltaisille verkkosivuille. Tai voit tarjota grafiikkaa blogin pitäjille.

Jos olet hyvin lahjakas piirtäjä tai taiteilija, voit myydä töitäsi. Moni taitava piirtäjä on luonut itselleen oman sosiaalisen median tilin, jonne postaa kuvia taideteoksistaan. Ihmiset pitävät tämänkaltaisista some-tileistä ja seuraavat niitä mielellään. Itse piirrettyjä teoksia myös ostetaan mielellään ja niistä voi hyvinkin tienata itselleen mukavan siivun lisäansioita.

Kuinka määrittelen hintani?

Tämä on monelle se vaikein asia, kun halutaan ansaita omalla tekemisellä. Omaa työtä kannattaa ja pitää arvostaa. Jos sinulla ei ole minkäänlaista ajatusta, millaisissa hinnoissa esimerkiksi käsityöt tai muotokuvat kulkevat, voit seurata, millaisia hintoja muilla on. Tämä ei tietysti tarkoita, että sinulla pitäisi olla samat hinnat kuin muilla – laatu ja yksilöllisyys nimittin ratkaisee paljon.

Hintoja voi siis vertailla, mutta tämä ei ole koko totuus. Jos työsi poikkeaa muiden tekemistä töistä ja niissä on jotain erilaista ja ainutlaatuista, voit hyvin pyytää muita korkeampia hintoja. Esimerkiksi tilaustyönä tehdyistä piirroksista voidaan hyvin pyytää muutamasta kympistä jopa sata euroa. Villasukkien hinnat pyörivät paristakympistä muutamaan kymppiin, riippuen aivan työn uniikkiudesta. Jos neulot perusohjeella ilman sen kummempaa improvisointia, kannattaa hinnaksikin asettaa perushinta. Jos kuitenkin haluat tienata hieman tätä paremmin, kannattaa miettiä omiin töihin jokin pieni twisti, jota muilla ei ole.

Mieti siis omia taitojasi. Kuinka voisit niitä hyödyntää? Voit kirjoittaa vaikka papreille listan kaikista taidoistasi. Näiden pohjalta voit lähteä miettimään, kuinka joku toinen voisi hyötyä sinun taidoistasi. Kaikki eivät nimittäin osaa tehdä käsillään, vaikka käsitöitä arvostavatkin. Ole rohkea ja ota taitosi käyttöön!