Kuinka valita paras työväline – tabletti, läppäri vai pöytäkone?

Vuonna 2020 tietokoneet nousivat jokaisessa taloudessa arvoon arvaamattomaan, kun suurin osa ihmisistä siirtyi työskentelemään kotoa käsin. Lähes jokaisessa ammatissa tietokoneen käyttö on arkipäivää, toisissa enemmän kuin toisissa. Vapaa-ajalla internetin käyttö on vielä yleisempää, ja suurin osa ihmisistä lukeekin esimerkiksi uutiset älylaitteella. Kun on valitsemassa uutta tietokonetta, on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään omia tottumuksiaan. Tämä artikkeli avaa tietokoneen valitsemiseen liittyviä seikkoja niin, että voit tehdä oikean valinnan.

Vaihtoehdot saavat pään pyörälle – tabletit, tablettitietokoneet, läppärit ja pöytäkoneet

Läppäri ei enää ole ainoa mukana kuljetettava tietokoneen variaatio, vaan nykyään tabletit ovat myös todella tehokkaita ja pystyvät suurimmaksi osaksi kaikkeen samaan mihin läppäritkin. On olemassa myös tablettitietokoneita, jotka ovat enemmän kannettavan tietokoneen kaltaisia tehokkuudeltaan ja käytettävyydeltään, mutta niissä on irtoava kosketusnäyttö. Ja jos ollaan vielä tarkkoja, on olemassa myös kannettavia tietokoneita, joissa on kosketusnäyttö, mutta ne eivät ole tabletteja.

Tässä kohdalla emme ole keskustelleet vielä pöytäkoneista laisinkaan, mutta olemme jo maininneet useita erilaisia tietokoneita. Onkin parasta, että käymme järjestelmällisesti läpi kaikkien näiden laitteiden erityisominaisuudet erikseen.

Helpointa tarkastelu on asettamalla laitteet toisiaan vastakkain vertailemalla niitä eri vaatimuksiin, joita käyttäjällä voi olla. Näitä ovat esimerkiksi laitteen liikuteltavuus, akunkesto, tehokkuus, muisti, ohjelmistot ja moni muu. Käydään läpi nämä kaikki järjestyksessä, jotta on helpompaa tehdä jäsennelty päätös. Lisäksi kannattaa miettiä onko jotain tiettyjä ohjelmistoja tai verkkosivuja, joita käytät erityisen paljon. Monet sivustot, kuten nettikasinot, pyörivät kuitenkin mainiosti kaikilla laitteilla.

Liikuteltavuus – kotona vai mukana?

Liikuteltavuus on vaatimusten listassa ensimmäisenä, sillä se on yksi määrittävimmistä tekijöistä, kun on valitsemassa tietokonetta. Kaikki tietokoneet ovat tietysti liikuteltavia, ellei niitä naulaa kiinni pöytään. Tällöinkin pöydän voi siirtää, mutta se ei ole kovin kätevää. Liikuteltavuus tarkoittaakin laitteen kuljetettavuuden helppoutta, eli sitä kuinka helppoa laite on ottaa mukaan ja käyttää sitä eri paikoissa.

Liikuteltavuuden kuningas on tabletti. Se on kevyt, ja mahtuu kokonsa puolesta laukkuun tai pienimmät niistä jopa taskuun. Tablettien näytön koot vaihtelevat pääasiassa 7–13 tuuman välillä. Suosituimmat mallit ovat tänä päivänä 8–10 tuumaisia, eli niissä on tarpeeksi ruututilaa miellyttävään työskentelyyn, mutta ne eivät ole liian isoja että niitä olisi hankala pidellä tai kuljettaa mukana. Tabletit painavat noin 300-700grammaa, eli niiden kuljeteltavuudessa on eroja. Kevyimmät tabletit on helppo kaivaa esiin junassa ja käyttää yhdellä kädellä, kun taas suuremmasta päästä olevat vaativat kaksi kättä tai pöytätason mukavaan työskentelyyn.

Kannettavat tietokoneet ovat isompia kuin tabletit, ja niiden koossa on suurempaa vaihtelua. Pienimmät minitabletit ovat jopa joitakin tabletteja kevyempiä, kun taas suurimmat läppärit ovat niin isoja, että niitä ei ole näppärää kantaa mukana jatkuvaan. Näytön koot läppäreissä vaihtelevat 12 ja 21 tuuman välillä, ja keskivertoläppäri painaa noin 2 kiloa.

Vaikka kannettavat tietokoneet ovat suurempia ja painavampia, niissä tulee mukana hiiri ja näppäimistö, jota tabletissa ei ole. Jos joutuu kuljettamaan hiirtä ja näppäimistöä mukana tablettia varten, kertyy laukulle helposti lisää painoa. Tässä vaiheessa onkin hyvä miettiä mitä ominaisuuksia kaipaa eniten, onko tärkeää olla kosketusnäyttö, vai haluatko vain helposti liikuteltavan läppärin?

Kannettavia tietokoneita on saatavilla myös kosketusnäyttöominaisuudella, joten voi olla, että tällainen kosketusnäyttöläppäri voisi olla oikea sinulle, mikäli pidät tabletin käyttöä hankalana. Toisaalta jos sinulla on vaikeuksia päättää tabletin ja kannettavan väliltä, voit valita niin sanotun 2-in1 -läppärin, joka toimii PC tietokoneena tai läppärinä, riippuen siitä kumpaa haluat käyttää. Näiden laitteiden käyttöjärjestelmä mahdollistaa laitteen käytön täysin tabletin kaltaisesti, applikaatioista lähtien. Jos taas haluaa käyttää PC ominaisuutta, näyttö muuntautuu tavalliseksi läppärin näytöksi.

On selvää, että pöytäkone ei saa juurikaan pisteitä liikuteltavuudesta, mutta aina on vaihtoehtoja. Virtuaalinen tietokone on yksi vaihtoehto henkilöille, joka haluaa päästä käyttämään omia tiedostoja ja työpöytää sekä kotona että töissä. Virtuaalinen työpöytä mahdollistaa samoihin tiedostoihin ja ohjelmiin pääsyn kahdelta eri laitteelta.

Akunkesto

Voittaja tässä kategoriassa on tietysti pöytäkone, joka ei tarvitse akkua, sillä se saa virtansa seinästä. Toisella paikalla on, yleensä läppärit, sillä niihin mahtuu kokonsa vuoksi suurempi akku kuin tabletteihin. Toisaalta tabletit myös kuluttavat vähemmän akkua kuin kannettavat tietokoneet, sillä ne ovat verrattain yksinkertaisia laitteita. Kaiken kaikkiaan akunkesto on varsin hyvä sekä kannettavissa että tableteissa, mutta tärkein ero tulee siinä, että tablettia voi ladata kännykän laturilla. Läppärille on aina oltava oma laturi mukana, ja usein niiden muuntajat ovat varsin isokokoisia.

Tehokkuus

Toinen voitto pöytäkoneille saapuu tehokkuuden kategoriassa. Kaikki on kuitenkin suhteellista, ja jos vertaamme tehokkuutta suhteessa laitteen kokoon, tabletit vievät ehdottomasti voiton 2-in1-tietokoneiden kanssa.

Ominaisuuksia onkin mietittävä sen kannalta, miten hyvin laite suorittaa tehtävät, joita haluat sen tekevän. Mikäli et kaipaa tiettyjä PC:n ominaisuuksia mutta toivot laitteen olevan helposti liikuteltavissa, on turha murehtia sitä, että tabletti ei ole yhtä tehokas kuin PC.