Big Brotherissa ja TTK-ssa tapahtuu!

Big Brother on koko suomen kansan suosikki, tai inhokki. Vuoden 2020 Big Brother Suomi on ollut nyt jonkin aikaa käynnissä ja innokkaimmat ovatkin päässeet kyttäämään 24/7! Maanantaina sattui kuitenkin kummia, ensimmäinen asukas poistui talosta.

Sini poistui talosta nähtävästi avioeron tähden. Sinin aviomies, jonka yrityksessä Sini myös työskentelee on jättänyt yksin erohakemuksen viime viikon perjantaina. Shokki oli varmasti Sinille suuri. Talon asukkaat hämmästelivätkin äkillistä poistumista suuresti.

Avioero tuli yllättäen ja äkillisesti, Sini oli ehtinyt olla talossa vasta kuusi päivää kun hänelle sunnuntaina paljastui erohakemuksen jättäminen. Spekulaatiot ovat olleet hurjia Sinin lähtemisen ja avioeron syiden ympärillä, aviomies on kertonut medialle ettei halua taustoittaa eroa enempää. Big Brother Suomi on kertonut talon asukkaille vain Sinin poistuneen talosta.

Iltalehti uutisoi aiheen tiimoilta ahkerasti ja herättää spekulaatiota Sinin ja Artun läheisestä suhteesta talossaolon aikana.

BB-talossa on sattunut myös muita kommelluksia, häädetyt jäsenet ovat päässeet vaikuttamaan talon tapahtumiin. Sunnuntaina häädetty Tiia pääsi päättämään kuka Mökin asukkaista siirretään BB taloon. Tiian valinta osui Markoon, ja hän siirtyi mökistä taloon.

Ensimmäinen viikko sujui varsin lystikkäissä merkeissä, asukkaat tutustuivat toisiinsa ja suorittivat erinäisiä tehtäviä asettuessaan Big Brother taloon. Viikkotehtävänä toimii toisen viikon ajanmielenkiintoinen mittelö. Asukkaat kamppailevat mestaruudesta mökin ja talon välillä. Kilpailu tapahtuu areenalla anonyymeissa asuissa. Viikkotehtävän ajan asukkaat kilpailevat yksi yhtä vastaan erinäisissä tehtävissä. Jokaisen asukkaan tulee osallistua kaksintaisteluun vähintään kerran. Asukkaat on jaettu talon punaiseen ja mökin siniseen joukkueeseen.

Villen Vinkkien parhaat netti kasino valinnat pitävät sinut viihtyneenä kun BB-talo tai tanssitaivaan tähdet eivät sitä tee, tarkasta viimeisimmät villitykset rahapeleistä nyt!

Kaksintaistelussa asukkaat voittavat omalle joukkueelleen harjoitusammuksia joilla he voivat valmistautua viikon loppukilpailuun. Loppukilpailun voittaja palkitaan BB-talon herruudella. Voittava joukkue on myös turvattu häätöäänestykseltä. Katsojaäänestyksessä päätettiin ketkä mökillä ja talossa saavat valtaa viikkotehtävään. Eniten ääniä keräsivät Minna ja Roope, jotka saavat yhdessä päättää taisteluparit jotka kohtaavat areenalla.

Tanssii tähtien kanssa

Tanssii tähtien kanssa kausi jatkuu sunnuntaina 20. syyskuuta lattaritansseilla! Viime viikolla ensimmäinen pari putosi jo tämän kauden mittelöstä, entinen kansanedustaja ja virhreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja Jutta Helenius putosivat jatkosta.

Kotiyleisöiden suosikkiohjelma tanssii tähtien kanssa on viihdyttänyt suomalaista televisioyleisiö jo vuosikymmeniä. Ensimmäisestä kaudesta vuonna 2006 on kuljettu pitkä matka tähän hetkeen, ja ohjelma jatkaa hurmaamista. Tällä kaudella mukana on myös tuoreemman sukupolven julkimoita kuten somettaja Mmiisas ja JVG-stä tuttu Jare Brandt. Mmiisaksen esiintyminen herätti somemyrskyn. Hurja Jive tanssi vei tv-kansalta jalat alta! Kannattaa virittäytyä tänäkin sunnuntaina TV-n ääreen ja valmistautua tiukkaan mittelöön parien välillä.