Blackjack on suosituin kasinoiden pöytäpeli, joka on pysynyt pinnalla pitkään. Se antaa pelaajille mahdollisuuden lähteä pöydästä voittajana useammin kuin muut kasinopelit, ja jos voit nähdä hieman vaivaa, voit pelata pienellä etulyöntiasemalla ajan mittaan.

Tämä ultimaattinen Blackjack-strategian pikaopas on suunniteltu niin, että voit aloittaa pelaamisen mahdollisimman nopeasti hyödyntämällä pientä talon etua. Kun olen opettanut sinulle, kuinka pääset alkuun, jaan kanssasi seuraavat vaiheet, jos haluat oppia lisää blackjackin päihittämisestä.

Sääntöjen tärkeys

Useimmissa kasinopeleissä on yksi sääntökokonaisuus. Kunkin pelin säännöt liittyvät suoraan talonetuun, joten sääntöjen ollessa samat myös talon etu pysyy yleensä samana. Mutta blackjackissa on useita sääntöjä, joten jos haluat pelata alhaisella talon edulla, sinun täytyy löytää hyväsääntöinen peli.

Koska blackjackissa on niin useita eri sääntövariaatioita, on vaikeaa luetteloida vain yksi sääntökokonaisuus.

Vaikka pelillä olisi yksi huono sääntö ja useita hyviä sääntöjä, se voi silti olla hyvä peli. Ja jos pelillä on useita kohtuullisia sääntöjä, voi se olla hyvä peli, vaikkei sillä olisi yhtäkään hyvää sääntöä.

Tämän vuoksi luetteloin yleisimmät blackjackin säännöt ja selitän, mitkä niistä ovat parempia kuin muut. Kun löydät pelin, jossa on enemmän hyviä kuin huonoja sääntöjä, tiedät, että olet löytänyt oikean pelin.

Luonnollinen Blackjack-voitto – Yksi kova ja nopea sääntö blackjackin pelaajille: älä koskaan pelaa pöydässä, joka maksaa vähemmän kuin 3/2 luonnollisessa blackjackissa. Yhä enemmän kasinoita tarjoavat vain pelejä, jotka maksavat suhteessa 6/5, eikä näitä pelejä tulisi koskaan pelata. Talon etu on liian suuri etkä voi päihittää sitä.

Antautuminen – Antautumissääntö sallii sinun luovuttaa kätesi ennen kierroksen loppumista ja saada puolet takaisin alkuperäisestä panoksestasi. Tämä ei ole yleinen sääntö, mutta jotkut kasinot tarjoavat sitä. Antautuminen on hyvä sääntö. Saatat nähdä varhaisia ja myöhäisiä antautumisia, mutta on lähes mahdotonta löytää peli, joka tarjoaa varhaista antautumista. Varhaisen antautumisen ero on, että voit antautua ennen kuin jakaja tarkistaa korttinsa. Myöhäisessä antautumisessa sinun täytyy odottaa ja katsoa, onko jakajalla luonnollinen blackjack.

Korttien jakaminen – Paras sääntö on, että voit jakaa minkä tahansa parin niin monta kertaa kuin mahdollista. Jos jaat yhden parin ja saat toisen parin, on parasta jakaa uudelleen. Yleisesti säännöt sallivat sinun jakaa kolme tai neljä kertaa.

Tuplaaminen – Kun tuplaat, asetat toisen panoksen, joka on samankokoinen kuin ensimmäinen panos ja saat yhden ylimääräisen kortin. Tämä on arvokas sääntö, kun korttien kokonaissumma on 10 tai 11 ja jakajalla on huono näkyvä kortti. Paras sääntö mahdollistaa tuplaamisen milloin tahansa ja riippumatta siitä, montako korttia sinulla on. Tämä ei ole kovin yleistä. Yleisin sääntö on, että voit tuplata mitkä tahansa kaksi korttia.

Tuplaaminen jakamisen jälkeen – Useimmat kasinot eivät mahdollista tuplaamista jakamisen jälkeen, mutta sääntö voi tarjota lisähyödyn.

Jakaja jää tai lisää saadessaan pehmeän 17 – Tämä sääntö ei ole niin tärkeä kuin muut tässä luetteloidut säännöt, mutta jos jakaja jää saadessaan pehmeän 17, se on parempi kuin jos jakaja lisää saadessaan pehmeän 17. Jos kaikki muut säännöt ovat puolellasi, jakajan lisätessä pehmeän 17 kohdalla ei tee pelistä huonoa.

Pakkojen määrä – Pakkojen määrällä on pieni vaikutus talon etuun. Perussääntö on, että mitä vähemmän pakkoja, sitä alhaisempi talon etu on. Blackjack-peleissä jaetaan yleisimmin yhdellä, kahdella, neljällä, kuudella tai kahdeksalla pakalla. Yhden pakan peli on paras, sen jälkeen kahden pakka, jne. Jos kaikki muut säännöt ovat puolellasi, pakkojen määrä ei ole niinkään tärkeä.

Tämän lisäksi voit löytää muita sääntövariaatioita, vaikka ne eivät ole yhtä tärkeitä. Etsi pelejä, jotka käyttävät mahdollisimman paljon näistä säännöistä ja menestyt varmasti.

Blackjack-strategian käyttö

Oikean rahan ja hyvien sääntöjen blackjack-pelien löytäminen on vain yksi osa yhtälöä. Kun olet löytänyt pelin hyvillä säännöillä, sinun on opittava strategian käyttö alentaaksesi talon etua edelleen. Jokaisella mahdollisella korttiyhdistelmällä on oikea matemaattinen tapa pelata. Yksittäinen paras mahdollinen peli takoo joko eniten rahaa tai aiheuttaa vähiten häviöitä.

Jos yrität määrittää parhaan mahdollisen pelin itse, se voi olla melko haastavaa. Hyvä uutinen on, ettei sinun tarvitse löytää parasta blackjack-strategiaa itse. Voit löytää yksityiskohtaisen blackjack-strategiaohjeen täältä niin vähän kuin minimitalletus 5e.

Tapa käyttää blackjack-strategiakorttia on löytää käsi alhaalta vasemmalta ja jakajan kortti kuvapuoli ylöspäin. Missä molemmat kohtaavat, se näyttää parhaan pelin. Hyvän blackjack-strategian käyttäminen on niin yksinkertaista. Käytä vain taulukkoa tai korttia pelatessasi.

Kaksi muuta tärkeää asiaa oikean blackjack-strategian kannalta on, että älä koskaan ota vakuutusvetoa tai tee sivupanoksia. Vakuutusveto on yksinkertaisesti piilevä panos, joka lisää talon etua. Kaikki sivupanokset suunnitellaan lisäämään talon etua, joten yritä aina välttää niitä.

Kuinka aloittaa pelaaminen nyt

Näin voit aloittaa oikean rahan blackjackin pelaamisen nyt alhaisella talon edulla. Voit käyttää näitä vaiheita, pelaatpa sitten verkossa tai fyysisessä kasinossa.

Ensimmäinen vaihe on tulostaa tai ostaa blackjack-strategiakortti. Käytä aina taulukkoa tai korttia pelatessasi. Lopulta voit muistaa kaikki parhaat pelit, mutta älä huoli siitä juuri nyt. Käytä vain taulukkoa.

Seuraava vaihe on löytää oikean rahan blackjack-pelit, joissa on hyvät säännöt.

Useat kasinot tarjoavat pöytiä eri säännöillä ja eri pakkamäärillä, joten älä luovuta nähdessäsi ensimmäisen pöydän.

Kun olet löytänyt hyvän säännön pöydän, istuudu ja aloita minimipanoksilla. Niin kauan kuin pelaat hyvillä säännöillä ja käytät oikeaa strategiaa, sinun tulisi aina panostaa minimisumma. Ainoasta tilanteesta, jolloin tulisi panostaa enemmän, kerrotaan seuraavassa osiossa.

Seuratessasi näitä yksinkertaisia vaiheita pelaat alhaisella talon edulla. Riippuen tarkasta sääntöjen määrästä, pelaat yleensä alle 0.5-prosenttisella talon edulla.

Seuraavat vaiheet

Kun opit, kuinka löytää hyväsääntöiset blackjack-pöydät ja opit, miten käyttää oikeaa strategiaa, voit alkaa oppimaan menestysprosenttisi parantamisesta. Löydät tietoja tällä sivustolla ja kirjoissa, jotka kertovat edistyneestä blackjack-strategiasta, kuten korttien laskemisesta, sekoituksen seuraamisesta, valttikorteista ja ässä-sekvensoinnista.

Suosittelen, että opit korttien laskemisesta niin paljon kuin mahdollista, kun olet oppinut säännöt ja blackjack-strategian perusteet. On mahdollista kehittää pitkäaikainenkin etu, jos opit korttien laskemisen.

Vaikka voit käyttää muita yllä lueteltuja edistyneitä tapoja, helpoin tapa on hallita korttien laskeminen. Se on haastavampaa kuin perusstrategian käyttö, mutta se ei ole liian vaikeaa oppia, jos näet hieman vaivaa.

Ensimmäinen asia on oppia korttien laskemisen perusteet. Kun ymmärrät, miten korttien laskeminen toimii, seuraava vaihe on valita korttien laskemisjärjestelmä ja hallita se. Voit käyttää lähes mitä tahansa korttien laskemisjärjestelmää, mutta suosittelen Knock Out, Red 7 ja High Low.

Nämä ovat yksinkertaisia järjestelmiä, jotka on helppo oppia, ja ne tuottavat tehokkaita tuloksia.

Mainitsin aikaisemmin, ettei sinun tulisi lisätä panostasi peruspelaajana. Kun olet oppinut korttien laskemisen, voit lisätä panostasi tietyissä tilanteissa, jotta päihittäisit talon edun. Täydet yksityiskohdat löytyvät valitsemastasi järjestelmästä.

Päätelmä

Blackjackin pelaaminen alhaisella talon edulla on niin yksinkertaista kuin pelien löytäminen, jotka tarjoavat hyviä sääntöjä sekä pelaaminen käyttäen oikeaa strategiaa. Tämä ei ole monimutkaista eikä se ole tekosyy olla välittämättä tästä neuvosta. Kasinot sallivat strategiakortin tai -taulukon käytön pöydissä, joten käytä sitä aina.

Kun seuraat tätä neuvoa, voit aloittaa pelaamisen välittömästi. Kun olet oppinut säännöt ja käytät oikeaa strategiaa, aloita korttien laskemisen oppiminen.