Tapoja itsensä kehittämiseen vapaa-ajalla

Töiden ja opintojen siirtyessä yhä enemmän etätyöhön ja useampien viettäessä enemmän aikaa kotona tulee helposti tekemisen puute. Kaikki lempisarjat katsotaan läpi moneen kertaan ja vietetään aikaa sosiaalisessa mediassa. Vaikka nämä ovat mukavia ja sallittuja tapoja viettää aikaa, tulee jossain vaiheessa jokaiselle mieleen, että voisihan tässä tehdä jotain järkevämpää.

Uusien taitojen opettelu ja kokemusten kerääminen on usein hyödyllistä tilanteissa, joissa niistä vähiten uskoisi hyötyvän. Kokeile ja inspiroidu seuraavista vaihtoehdoista tai löydä oma juttusi!

Aloita koodauksen perusteet verkkokurssilla

Koodaamista pidetään nykypäivänä yhtenä perustaidoista, joista jokaisen olisi hyvä ainakin ymmärtää perusteet. Ajatus koodaamisen oppimisesta voi tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta, mutta sen opettelu on pitkälti samanlaista kuin kielten opiskelu. Kursseja on aivan nollasta aloittajille. Yleisimpiä ohjelmoinnissa käytettyjä koodikieliä tällä hetkellä on Java ja Python. Kun koodaamisen perusteet ja ajattelutapa on jollain tavalla sisäistetty, on hyvä ajatus tutustua esimerkiksi juuri Pythoniin. Kyseinen kieli on melko helposti tavallisen tallaajan ymmärrettävissä ja sitä käytetään nykyään erittäin paljon.

Miksi sitten opetella yhtäkään koodikieltä, jos sitä ei tarvitse omassa työssä? Koodikielen opettelu kehittää loogista päättelykykyä erittäin tehokkaasti. Sitä voi helposti pitää eräänlaisena sudokun ratkomisena eli aivojumppana. Samalla kuitenkin oppii taidon, jota ihan jokainen ei osaa. Koodaajia myös tarvitaan edelleen, joten parhaimmillaan uuden taidon opettelu voi johtaa uuden ja mielenkiintoisen uran alkuun.

Myy omaa osaamista kevytyrittäjänä ja tienaa taskurahaa

Oletko lahjakas kielissä tai kirjoittamisessa, oletko mestari muokkaamaan kuvia tai haluatko tienata koodauksen verkkokurssilla opetetuilla taidoilla? Näitä ja oikeastaan lähes mitä tahansa taitoja voi myydä. Aina joku etsii osaajaa olipa kyse sitten ikkunanpesusta tai liiketoimintastrategioista. Kevytyrittäjyys on hyvä tapa tienata sivutoimisesti. Osa kevytyrittäjistä tekee sivutoimista työtä oman palkkatyön ohessa kun taas jotkut ovat vanhempainvapaalla olevia tai opiskelijoita. Olipa elämäntilanne mikä hyvänsä, kevytyrittäjyyttä on helppo lähteä kokeilemaan. Voit tehdä työtä vain sen verran, kuin sinulle sopii. Samalla saat työstä tienaamisen lisäksi kokemusta ja työnäytteitä.

Kevytyrittäjäksi lähtemisen yksi tärkeimmistä vaihtoehdoista on löytää sopiva laskutuspalvelu. Hyvä laskutuspalvelu tekee laskujen tekemisestä helppoa, osaa neuvoa sinua kevytyrittäjyyden kanssa ja pyytää tästä kaikesta kohtuullista hintaa. Kevytyrittäjyys FREE:n kautta on edullista, tarkista vaikka itse!

Luo oma CV ja portfolio nettisivulle

Eikö työnhaku edisty halutulla tavalla? Näyttääkö sinun CV edelleen valkoiselta Word-tiedostolta? Toivottavasti ei, sillä ne useimmiten siirretään ei jatkoon -pinon päälle. Etenkin tietotyöläisen on hyvä pohtia erilaista ja helposti jaettavaa muotoa ansioluettelolle ja työnäytteille. On turhaa ajatella, että portfolio ja verkossa jaettava ansioluettelo sopii vain tietyille aloille. Verkkosivujen avulla saat annettua itsestäsi enemmän. Valmispohjat sopivat verkkosivujen tekoon varsin hyvin, joten mikään verkkosivujen mestari kenenkään ei tarvitse olla.

Mitä hyötyä verkkosivuna olevasta ansioluettelosta on verrattuna perinteiseen ansioluetteloon? Etuja on oikeastaan kolme. Ensimmäinen hyöty tulee ansioluettelon päivittämisessä. Valmiille verkkosivun pohjalle tehtyä sivua on äärettömän helppo päivittää, jolloin saat muokattua sivua juuri sen näköiseksi, kun se hakemaasi työpaikkaan sopii. Toisena etuna tulee jaettavuus. Portfolion tyylisillä ansioluetteloilla pärjätään hyvin etenkin avoimissa hauissa, sillä avoimissa hauissa työnäytteet ja motivaation näkyminen painavat vaakakupissa eniten. Viimeisenä etuna lienee tavoitettavuus. Kiinnostuneiden rekrytoijien on helppo lähestyä, kun sivuilla on jaettu yhteystiedot eri kanavissa.

Oman, persoonallisen portfolion luominen on hauskaa ja luovaa puuhaa. Tee portfolio ja esittele siellä esimerkiksi palveluja ja osaamista, joita kevytyrittäjänä tarjoat potentiaalisille asiakkaille!

Kokeile uutta ja erilaista liikuntalajia

Itsensä kehittämistä voi tehdä muutenkin kuin vain uraa ajatellen. Uuden ja itselle täysin erilaisen liikuntalajin kokeileminen on loistava tapa haastaa omaa henkistä puolta. Täysin tanssitaidottomana itseään pitävän kannattaa suunnata esimerkiksi nykytanssin alkeiskurssille. Tällainen itsensä haastaminen opettaa matalalla kynnyksellä oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä. Se on taito, jota tarvitaan yhä enemmän työelämässä, jossa tarve motivoituneille ja oppimishaluisille työntekijöille on todellinen.

Valitsi sitten tässä blogissa esitellyistä jonkin tavan itsensä kehittämiselle tai ei, mikä on pahinta, mitä uuden oppimisessa voi tapahtua? Parhaimmassa tapauksessa uudessa tilanteessa pääsee oppimaan jotain itsestään. Ja mikäli menee pieleen, on sekin täysin hyväksyttävää ja opettavaista.