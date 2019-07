Matkakohteena Tallinna

Tallinna on tullut monelle suomalaiselle tutuksi lähinnä päivämatkojen ja laivareissujen myötä. Pieni, mutta tunnelmallinen Tallinna kätkee sisälleen yllättävänkin paljon. Tarjolla on hyvää ruokaa, nähtävyyksiä, ostoskeskuksia sekä viihdettä.

On aika ottaa pintaa syvempi kurkistus vain lyhyen laivamatkan päässä olevaan Tallinnaan.

Edullista ruokaa

Suomessa ravintolaruoka on ylellisyys. Se on usein viikonlopun huippukohta tai perheloman ylellisyys. Suomessakin on toki olemassa edullisia ravintoloita, mutta Tallinnan ravintoloiden hintataso pesee monin paikoin esimerkiksi Helsingin varsin selkeästi.

Tallinnassa hyvää ja edullista ruokaa löytyy monesta eri paikasta, ja kun osaa suunnata kaikkein pahimmista turistirysistä vanhan kaupungin keskeltä hieman kauemmaksi laskee ruoan hinta merkittävästi. Myös vanha kaupunki pitää sisällään lukuisia erittäin suosittuja ja hyviä ruokapaikkoja.

Vanhankaupungin lukuisten ravintoloiden lisäksi purtavaa löytyy esimerkiksi Rotermanni-keskuksesta sekä satamasta. Lisäksi ravintoloita löytyy myös Vapaudenaukion liepeiltä Solaris- ja Kaubamaja-kauppakeskusten läheltä.

Edullisten hintojen ansiosta monen ruokalajin lounaat tai illalliset eivät käy kukkarolle kovinkaan pahasti. Samalla voi säästää rahaa, jota voi myöhemmin käyttää esimerkiksi virolaisella kivijalkakasinolla tai netin välityksellä luckycasinolla.

Nähtävyyksiä jokaiselle

Tallinnassa riittää nähtävää. Kauniit merimaisemat, vanhat linnakkeet sekä lukuisat kirkot ja museot tarjoavat silmänruokaa. Eri paikoissa riittää nähtävää useammallekin eri päivälle ja matkalle. Alle olemme listanneet viisi parasta nähtävyyttä Tallinnassa.

Vanhakaupunki

Tallinnan tunnetuin ja suosituin alue on vanhankaupungin alue. Alue kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin, ja se on rakennettu jo 1200-1500 -luvuilla. Vanhastakaupungista löytyy paljon nähtävää, shoppailtavaa sekä ruokapaikkoja. Kauniit rakennukset ja vanhan ajan tunnelma luovat omanlaisensa tunnelman, jollaista on vaikea löytää muualta.

Kaupunginmuurit

Tallinnan kaupunginmuurit ovat peräisin 1300-luvulta, ja vielä tänä päivänä muurista on jäljellä 1,9 kilometriä sekä 20 tornia. Kaupunginmuurit kiertävät kaupunkia, ja niiden vaikuttava olemus vangitsee katseen. Osaan torneista on mahdollista päästä myös vierailemaan, jolloin Tallinnaa pääsee katsomaan varsin vaikuttavasta paikasta.

Bastionin tunnelit

Bastionin tunnelit liittyvät kaupunginmuureihin, ja niihin on mahdollista tutustua opastetuilla kierroksilla. Bastionin tunneleihin pääsee tutustumaan Kiek in de Kökin puolustustornin kautta. Tornissa pääsee samalla tutustumaan keskiaikaiseen elämään siellä sijaitsevan museon avulla.

Katariinankuja

Katariinankuja on yksi Tallinnan upeimmista pienistä kujista. Vahvasti keskiaikaista tunnelmaa uhkuva Pyhän Katariinan Kirkon läheisyydessä sijaitseva kuja tarjoaa myös oivat kuvausmahdollisuudet. Kujalta löytyy myös Katariinan kilta, jossa taitavat käsityöläiset valmistavat lasia, koruja sekä ompeleita.

Viron merimuseo

Tallinnan modernein museo tarjoaa mielenkiintoista tietä merenkulusta sekä sodankäynnistä merellä. Museo sopii hyvin myös lapsiperheille. Perinteisen museo-osuuden lisäksi merimuseosta löytyy myös erilaisia simulaattoreita, joilla voi kokeilla veneellä ajamista tai lentämistä.

Yllin kyllin viihdettä

Nähtävyyksien lisäksi Tallinna tarjoaa runsaasti erilaisia vaihtoehtoja illanviettoon. Lukuisat baarit, klubit sekä kasinot mahdollistavat viihtymisen yömyöhään asti. Jos majoittuu esimerkiksi Viru-hotellissa, ei baaria todellakaan tarvitse lähteä etsimään pitkältä, sillä samassa rakennuksessa sijaitsee sekä yöklubi että tunnelmallinen baari.

Edullisia juomia tarjoilevat baarit houkuttelevat kaiken ikäisiä aikuisia luokseen. Tallinnassa illan jälkeen tili ei välttämättä näytä yhtä tyhjältä kuin Suomessa, sillä juomat ovat huomattavasti edullisempia.

Jos haluaa päästä kokeilemaan onneaan, paras paikka on Hilton Park Hotellin yhteyteen rakennettu Olympic Casino -ketjun pääkasino. Moderni ja tyylikäs kasino tarjoaa runsaasti pöytäpelejä, automaattipelejä sekä muuta viihdettä. Tallinnasta löytyy lippulaivakasinon lisäksi myös runsaasti muita kasinoita.

Kasinon pelaaminen onnistuu toki myös netin kautta. Jos pitkän päivän jälkeen mieli ei tee kivijalkakasinolle on ratkaisuna nettikasinot. Nettikasinoiden kautta voi pelata samoja kasinopelejä, joita löytyy myös fyysiseltä Olympic Casinolta.