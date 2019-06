Makeaa mahan täydeltä – kaikkien aikojen parhaat hedelmäpelit

Nettikasinot tarjoavat iloksemme satoja erilaisia hedelmäpelejä ja suurimmilla nettikasinoilla niitä voi olla jopa useita tuhansia. Pelinvalmistajiakin on satoja ja jokaisella niistä on oma tyylinsä. Pelin ominaisuudetkin vaihtelevat niin pelin kuin valmistajankin mukaan.

Nyt poimimme esiin parhaista parhaimmat eli tämä on hedelmäpelien kerma, jota kannattaa kokeilla ainakin kerran elämässä.

1. Starburst

Ruotsalaisen pelijätti NetEntin vuonna 2012 julkaisema Starburst ponkaisi pelitilastojen kärkeen heti tuoreeltaan ja keikkuu siellä yhä. Se löytyy lähes poikkeuksetta kaikilta suomenkielisiltä nettikasinoilta ja se on myös suosittu ilmaiskierrospeli.

Starburstin valtteja ovat kaunis grafiikka ja teemaan soveltuva äänimaailma sekä mutkattomat säännöt. Se ei sisällä monimutkaisia erikoisominaisuuksia, bonuspelejä tai efektejä. Voittolinjojakin on vain kymmenen, mutta voitot voivat asettua viidelle rullalle sekä vasemmalta että oikealta.

Peli sopii kaikille kukkaroille, sillä pienin kolikon arvo on yksi sentti. Maksimivoitto on kuitenkin euron panoksella 50.000 euroa. Starburstin palautusprosentti on hyvää luokkaa ja kun se vielä antaa voittoja usein, pysyy pelikassakin plussalla.

2. Gonzo’s Quest

Gonzo’s Quest on toinen NetEntin kestosuosikki, joka ilmestyi vähän Starburstia ennen. Omapäinen konkistadori Gonzo vie pelaajan atsteekkien aarteiden perässä Perun viidakkoon.

Gonzo’s Quest tutustutti pelaajat aivan uuteen ja mullistavaan tekniikkaan, joka sittemmin on juurtunut oleelliseksi osaksi nykypelejä. Valmistaja nimesi ominaisuuden Avalancheksi eli vyöryksi. Peliruudulla ei nähdä pyöriviä kiekkoja vaan kivipaasia. Voittoyhdistelmät murenevat pois ja tilalle putoaa uusia kiviä, ja voittokerroin nousee jokaisella kerralla. Lisäksi peli on toteutettu ensimmäisten joukossa 3D-tekniikalla. Aidon tuntuinen Gonzo seuraa peliä hurraten, kun kohdalle osuu isompi voitto.

3. Book of Dead

Book of Dead on jo hieman uudempaa sarjaa, sillä se julkaistiin vuonna 2016. Peli on ruotsalaisen Play’n Gon valmistama ja nauttii tällä hetkellä suurta suosiota nettikasinoilla. Saat siihen ilmaiskierroksia monilta nettikasinoilta.

Erikoinen nimi Book of Dead viittaa muinaiseen Egyptiin, jonne meidät johdattaa Indiana Jonesin verenperillinen, seikkailija ja tutkija Rich Wilde. Wilde seikkailee myös atsteekkien ja Intian aarteiden perässä, mutta nämä pelit eivät ole miellyttäneet yleisö yhtä paljon kuin Book of Dead.

4. Mega Moolah

Kun etsitään todellista unelmien toteuttajaa, täytyy katseet kääntää brittiläisen Microgamingin ja sen Mega Moolah’n suuntaan. Mega Moolah on ns. progressiivinen jättipotti, jonka voittosumma kasvaa, mitä enemmän sitä pelataan. Ja ripeästi potti kohoaakin, sillä se on yhteinen kaikille kasinoille, joissa peliä pelataan. Huikean megapotin lisäksi Mega Moolah’ssa voi tavoitella myös kolmea pienempää jackpottia.

Jättipottivoittoja on Mega Moolah’n afrikkalaisissa tunnelmissa jahdattu jo vuodesta 2006. Maaliskuuhun 2019 mennessä peli oli leiponut 71 uutta miljonääriä – myös suomalaisia. Suurin voittopotti on huikeat 18,9 miljoonaa euroa. Kun puhutaan näin suurista voittorahoista, varmistu, että allasi on veroton ja turvallinen nettikasino, ennen kuin pyöräytät.

5. Bonanza

Australialaisen Big Time Gamingin Bonanza-slotissa ei ryöstellä aarteita vaan kaivetaan sitä aivan itse. Dynamiitti paukkuu aivan villin lännen tyyliin.

Bonanzan viehätys on sen dynaaminen peliruudukko, joka tarjoaa uskomattoman määrän voittoyhdistelmiä ja voittokertoimia. Voittotapoja pelissä on sanottu olevan yli 117 000. Pelikiekkoja on viisi, mutta mitään vaakalinjoja ei perinteiseen tapaan ole. Kiekolla voi olla vain kaksi suurta symbolia tai jopa seitsemän pienempää. Vaikka kaikki tämä kuulostaakin monimutkaiselta, pelaamiseen ei kuitenkaan tarvita tutkintoja tai edes aiempaa pelikokemusta.