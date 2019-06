Näin valitset itsellesi parhaan nettikasinon – 10 vinkkiä

Jos olet kasinopelien harrastaja, tiedät että sopivan nettikasinon löytäminen vaati aikaa. Pelaajan henkilökohtaisten mieltymysten lisäksi kasinon pitäisi olla helppokäyttöinen ja turvallinen. Tässä vinkkimme, joiden avulla valitset itsellesi sopivan nettikasinon.

1.Lisenssi

Pelaa vain nettikasinoilla, joilla on virallinen pelilisenssi. Netti on väärällään kasinoita, eivätkä aivan kaikki niistä kestä päivänvaloa. Pelissä liikkuva raha kun houkuttelee myös keplottelijoita. Älä siis vaaranna omia rahojasi vaan pidä huoli, että ainakin lisenssiasiat ovat kunnossa.

2. Verottomuus

Läheisesti lisenssiasioihin liittyy myös verottomuus. Kun valitset pelipaikaksesi sellaisen kasinon, joka on rekisteröity ja lisensoitu Eta-alueella, voit kotiuttaa voittosi verovapaasti. Yleisimmät tällaiset verottomuuden takaavat lisenssit ovat Maltalta, Virosta ja Gibraltarilta. Jos kasinolla on lisenssi jostain muualta, turvallisuusasiat saattavat olla kunnossa, mutta voitoista joutuu maksamaan veroa Suomeen. Näin kävi vuonna 2008 turkulaiselle Klausille, joka voitti 5,5 miljoonan dollarin jättipotin, mutta joutui maksamaan siitä 49 % veroa.

3. Järkevät ja kohtuulliset ehdot

Jo nettikasinolle liittyessäsi joudut hyväksymään sen säännöt. Sen tähden on tärkeää, että tutustut niihin tarkasti jo ennakolta. Jos huomaat kohtuuttomia tai epäilyttäviä ehtoja, kannattaa niihin olla sitoutumatta. Monilla kasinoilla on käytössä lauseke, joka rajoittaa yksittäisen voiton yleensä 250.000 euroon. Yleensä kasinot tekevät poikkeuksen jättipoteissa, joissa yksittäinen voitto voi olla useita miljoonia euroja. Jos poikkeusta ei ole mainittu, miljoonasi jäävät kasinon kassaa.

4. Turvalliset maksutavat

Pelataksesi nettikasinoilla sinun pitää tietenkin tallettaa pelirahaa kasinolle ja toisaalta nostaa voittamasi rahat omalle tilillesi. Parhaat kasinot tarjoavat useita erilaisia vaihtoehtoja siirtojen tekemiseen. Yleisimmin käytettyjä ja turvallisia maksutapoja ovat verkkopankkitalletukset, nettilompakot ja luottokortit.

5. Bonus

Yksi kansainvälisten nettikasinojen etuja kotimaiseen verrattuna ovat bonukset. Niitä on tarjolla varsinkin uusille pelaajille, mutta myös uskollisia pelaajia palkitaan erilaisin eduin. Kun saat eteesi erilaisia bonustarjouksia, älä tuijota pelkästään bonuseurojen tai ilmaiskierrosten määrään, vaan myös kierrätysvaatimuksiin. Alhaisempi kierrätys tai kertakaikkinen kierrätysvapaus tekevät pienemmästäkin bonuksesta ottamisen arvoisen.

6. Helppokäyttöisyys

Vaikka nykyiset selainkasinot ovatkin helppokäyttöisiä edeltäjiinsä verrattuna, niidenkin käyttöliittymissä on eroja. Aloittelijan on syytä valita yksinkertainen ja selkeä sivusto, joka tarjoaa riittävästi välineitä pelivalikoiman selailuun. Tämä tarkoittaa sitä, että peli on jaoteltu alakategorioihin, nimihaku toimii ja pelejä voi suodattaa myös tekijän mukaan.

7. Suomenkielinen sivusto

Varsinkin aloittelevien pelaajien kannattaa keskittyä pelaamaan sellaisilla kasinoilla, jotka ovat tarjolla suomen kielellä. Jos sivusto on suomennettu, tarkoittaa se yleensä myös sitä, että pelitkin ovat suomeksi.

8. Asiakaspalvelu

Olipa nettikasino sitten miten laadukas tahansa, pelaajalle tulee taatusti eteen pulmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan asiakaspalvelun apua. Ehdoton edellytys on, että asiakaspalvelu on saatavilla päivittäin ja mieluusti ympäri vuorokauden. Lisäksi omalla äidinkielellä vaikeampikin asia ratkeaa kivuttomammin.

9. Mobiilikasino

Nykypelaaja haluaa pelata myös liikkeellä ollessaan, ja sen mahdollistaa toimiva mobiilikasino. Pelaaminen käy tableteilla ja aina mukana kulkevilla älypuhelimilla. Mobiilikasinon tulee olla helppokäyttöinen ja nopea. Ruokatuntia ei halua kuluttaa odotellen pelien latautumista.

10. Oma pelimaku

Viimeisenä, vaikkakaan ei vähäisimpänä listallamme ovat pelit. Tärkeää on valita sellainen nettikasino, joka tarjoaa parhaan valikoiman sellaisia pelejä, joista juuri sinä pidät. Suurimmat yleiskasinot tarjoavat kyllä kaikkea raaputusarvoista vedonlyöntiin, mutta yleisimmin kasinot keskittyvät tiettyihin peleihin. Jos intohimosi on blackjack, älä valitse hedelmäpelikasinoa, joka tarjoaa blackjackia vai välipalaksi.