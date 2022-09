Matkapuhelin – korvaamaton osa arkeamme

Puhelin lukeutuu tärkeimpiin omistamiimme asioihin, ja moni sanoo ettei voisi edes elää ilman sitä. Puhelimella kuunnellaan musiikkia tai äänikirjoja, sillä etsitään tietoa, ollaan yhteydessä kavereihin sekä maksetaan ruokaostokset kaupan kassalla. Joissakin tapauksissa puhelin voi korvata pelikonsolin tai sen avulla voi opiskella uutta kieltä, katsoa suoratoistopalveluja tai harjoittaa pörssisijoituksia. Monen onkin vaikeaa muistaa aikaa, jolloin kaikki nämä hoidettiin muilla tavoin, ja ajatus puhelimen kotiin jäämisestä saattaa jopa ahdistaa.

Puhelin kertoo omistajastaan

Koska puhelin muodostaa niin tärkeän osan jokapäiväistä arkeamme, haluaa moni tehdä siitä omannäköisen ja panostaa puhelimeensa. Puhelimeen saatetaan hankkia erilaisia soittoääniä ja sen ruutua kustomoidaan omaa makua mukailevaksi. Puhelimen malli ja väri tai esimerkiksi kameran laatu ovat myös tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ostopäätökseen, sillä moni ajattelee puhelimen viestivän omistajastaan jotakin.

Yksi edullisista ja helpoista keinoista saada puhelimeen lisää persoonallisuutta on puhelimen koristelu eli tuunaus. Tätä tuunausta on harrastettu kautta aikojen, aina muinaisista nokialaisista alkaen. Kuka muistaa vielä polyfoniset soittoäänet, tai erilaiset värikkäät kuoret, jotka saattoi vaihtaa vanhojen tilalle? Koska personointi on koettu tärkeäksi kautta aikojen, ei olekaan yhtään yllättävää, että puhelimiin on nykyään tarjolla minä moninaisimpia lisävarusteita, suojia ja koristeita.

Suojakuori suojaa ja ilahduttaa

Suojakuoren hankinta on yksi tyypillisimmistä tavoista tuunata omaa puhelintaan. Paitsi että suojakuoret nimensä mukaisesti suojaavat puhelinta kolhuilta ja lialta, ne myös tekevät puhelimesta monikäyttöisemmän. Esimerkiksi ajaton ja tyylikäs nahkalompakkokotelo piilottaa sisäänsä puhelimen lisäksi myös tärkeimmät maksukortit ja voi jopa korvata erillisen käsilaukun. Siinä missä jotkut haluavat puhelimeensa monikäyttöisen suojan, riittää osalle tyylikäs muovikuori, jonka tehtävä on enemmänkin puhelimen personointi kuin suojaus. Monella on myös useampi suojakuori erilaisia tilanteita varten.

Oli tarpeesi ja tilanteesi mikä vain, Skalhuset tarjoaa mittavan valikoiman suojakuoria ja muita puhelimen lisävarusteita edulliseen hintaan, kaikille suosituille puhelinmalleille. Valitse vain puhelimesi malli, ja näet kymmeniä vaihtoehtoja, joista voit valita parhaat vaihtoehdot juuri oman puhelimesi suojaksi. Värikästä, ajatonta, räiskyvää vai vedenkestävää – sinä päätät.