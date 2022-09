Perustuotteet joka miehen kylpyhuoneeseen

Vielä tänäkin päivänä valloilla on yleinen harhaluulo, jonka mukaan kauneuteen ja hyvään oloon liittyvät tuotteet ovat etupäässä naisille tarkoitettuja. Jos väitteessä oli vielä perää joitain vuosikymmeniä sitten, on maailma muuttunut valtavasti niistä ajoista. Etenkin kuluneen kymmenen vuoden aikana miesten ihonhoito-, hygienia- ja kosmetiikkatuotteiden myynti on lisääntynyt huimassa tahdissa. Nyt myös miehet ovat kiinnostuneet huolehtimaan ulkonäöstään ja hygieniastaan, jonka myötä niin parranajoon, ihonhoitoon kuin suuhygieniaan liittyvillä tuotteilla on miesten keskuudessa kysyntää enemmän kuin koskaan.

Hygieniasta huolehtiminen on itsestään selvää. Säännöllinen suihkussa käyminen kuulunee joka miehen rutiineihin, mutta suurempia eroavaisuuksia on nähtävissä siinä, kuinka paljon suihkun lisäksi jaksetaan panostaa omaan olemukseen. Jo muutamalla perustuotteella pääsee kuitenkin yllättävän pitkälle. Alla esitellään neljä tuotetta, jotka löytyvät tätä nykyä jokaisen itsestään ja olemuksestaan huolehtivan miehen kylpyhuoneesta.

Hyvä tuoksu hurmaa

Oli kyseessä sitten kesäinen hellepäivä tai treeni-ilta ystävien kanssa, tuskin kukaan haluaa hikoilla ylenpalttisesti ja tuottaa siten hajuhaittoja ympäristöön. Halvan markettideodorantin sijaan yhä useammat miehet panostavat nyt laadukkaisiin deodorantteihin tai antiperspirantteihin, jotka pitävät hienhajun loitolla. Antiperspirantit ovat yleisesti ottaen tehokkaampia, sillä ne tukkivat ihohuokoset ja estävät siten hien muodostumisen, kun taas deodorantit peittävät hienhajua.

Monet miehet käyttävät deodorantin tai antiperspirantin lisäksi myös hyvää hajuvettä eli parfyymiä. Miesten hajuvedet täydentävät huoliteltua olemusta tuoden siihen ripauksen persoonallisuutta. On kuitenkin syytä muistaa, että hajuvettä tulee käyttää kohtuudella — usein vain kevyt suihkaisu ranteeseen tai kaulalle riittää.

Kosteusvoide ihon hellimiseen

Ihonhoito kiinnostaa yhä useampia sukupuoleen katsomatta. Vaikka myymälöistä löytyy myös varta vasten miehille suunnattuja kosteusvoiteita, on voiteita ostettaessa järkevämpää kiinnittää sukupuolen sijaan huomiota siihen, millaiselle ihotyypille ne on tarkoitettu. Normaali-ihoisen on helppo ostaa itselleen melkeinpä mikä tahansa kosteusvoide, mutta mikäli iho sattuu olemaan pintakuiva tai rasvoittuu helposti, on niille tarkoitettuja täsmävoiteita olemassa yllin kyllin. Vaikka säännöllinen ihon rasvaus ei toisi näkyviä muutoksia juuri nyt, palkitsee säännöllisesti pesty ja kosteutettu iho omistajansa todennäköisesti vuosikymmenten päästä.

Laadukkaat parranajovälineet sujuvaan parranajoon

Parranajon suhteen on olemassa kaksi suurta koulukuntaa — osa vannoo sähköisten parranajokoneiden nimeen siinä missä toisille partaterä ja partavaahto ovat ainoa oikea vaihtoehto. Valitsi kumman menetelmän hyvänsä, kannattaa parranajovälineissä panostaa laatuun. Useimmat miehet ajavat tai huolittelevat partaansa joko päivittäin tai ainakin säännöllisesti. Tylsä terä ja saippuan käyttäminen kunnollisen parranajovaahdon sijaan ovat virheitä, joihin monet sortuvat. Kun kyseessä on kuitenkin niin säännöllisesti arjessa tarvittava väline, on siihen järkevää kuitenkin panostaa — eroa ei voi olla huomaamatta.

Trendikäs pyykkietikka

Eräs tärkeimmistä säännöistä huolitellun olemuksen ylläpidossa on puhtaiden vaatteiden käyttäminen päivittäin. Useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että ylle puetaan uusi, puhdas vaatekerta joka päivä sen sijaan, että päälle laitettaisiin samat vaatteet kuin edellisenä päivänä. Vaatteiden säännöllinen vaihtaminen tarkoittaa toki myös sitä, että pyykkiä tulee pestä kohtuullisen usein, jolloin pyykinpesussa käytettyjen tuotteiden merkitys korostuu.

Vaikka monet pesevät vaatteitaan perinteiseen tapaan pesuaineella ja huuhteluaineella, yhä useammat ovat siirtyneet käyttämään pyykkietikkaa. Kyseessä on ikivanha vaatteiden pesussa käytetty aine, joka on paitsi antiseptinen ja ekologinen, myös tehokas värien kirkastaja. Pyykkietikan käytössä hyvä puoli on myös se, että monista pinttyneemmistäkin hajuista on mahdollista päästä eroon sen avulla. Mikäli vaatekaapista löytyy siis tunkkaisia tekstiilejä, joihin huuhteluaine ei ole tepsinyt, kannattaa siinä tapauksessa napata kaupan hyllyltä seuraavalla kerralla mukaan esimerkiksi miedontuoksuinen pyykkietikka.