Mr Greenin uusi virtuaalinen live-casino – hitti vai huti?

Blackjack, ruletti, baccarat, pöytäpokerit… Jos olet joskus vieraillut Helsingin Grand Casinolla tai jollain ulkomaalaisella kivijalkacasinolla, olet varmasti nähnyt, kuinka suosittuja nämä perinteiset pöytäpelit oikein ovat. Pelaajat rakastavat edelleen niiden verrattain yksinkertaista pelimekaniikkaa, jossa omilla valinnoilla on kuitenkin tärkeä rooli. Säännöt ja strategia on siis syytä opetella kunnolla, jotta saa peleistä kaiken irti.

Live-casinot tuovat nämä suosikkipelit casinopelaajien ulottuville ympäri maailman. Ne toimivat perinteisten netticasinoiden sisällä omina osioinaan, joihin ei tarvitse luoda erillistä tiliä. Avaamalla tilin netticasinolle saa käyttöönsä myös sen live-casinon – tai live-casinot.

Live Beyond Live – askel kohti aitoa virtuaalista casinokokemusta

Tässä artikkelissa katsastamme yhden Suomen suosituimman casinon, Mr Greenin, uuden live-casinopalvelun, jota kutsutaan vaikuttavalla nimellä ”Live Beyond Live”. Se ei korvaa Mr Greenin jo olemassa olevaa live-casinoa vaan pyrkii tarjoamaan vielä aidomman kokemuksen niille pelaajille, joille perinteinen live-casinokaan ei ole tarpeeksi. Vaan onko herra Vihreä yhtä tyylikäs livenä kuin kampanjoissaan?

Jos olet seurannut pelialaa viime vuosina, saatat muistaa, kuinka suuren hypen saattelemana virtuaalilasit otettiin vastaan. Moni casino alkoi välittömästi suunnitella omaa virtuaalista 3D-peliympäristöään, jossa hyödynnettäisiin virtuaalilaseja, kuten Oculus Riftiä. Idea oli hyvä, mutta toteutus tuntui jäävän kaikilla hieman puolitiehen.

Tästä ei kuitenkaan voi varsinaisesti syyttää casinoita. Virtuaalilaseilla pelaaminen ei ainakaan vielä ole ottanut juurikaan tulta alleen, sillä teknologian taso ja hinta eivät ole oikein tasapainossa. Vaikka Oculus on saanut hyviäkin uutisia, kuten huhtikuussa julkaistava Skyrim VR, joka tukee Oculus Riftiä, lienee hinta kuitenkin sunnuntaipelaajille edelleen liikaa. Esimerkiksi Oculus Rift ja Touch -paketista joutuu edelleen Oculuksen kotisivujen mukaan maksamaan 449 euroa. Ja kun ihmiset jättivät virtuaalilasit hyllyyn, haudattiin idea virtuaalisesta 3D-pelaamisesta myös useimmilla casinoilla hetkeksi.

Mr Greenin Live Beyond Live ei pyri aloittamaan virtuaalilasibuumia uudelleen. Se ottaa sen sijaan fiksusti idean parhaat puolet käyttöönsä ja muokkaa niistä jo yleisessä käytössä olevan nykyteknologian mukaisen tyylikkään sekoituksen. Pelaajat liikkuvat 3D-peliympäristössä ja pelaavat virtuaalisessa casinohuoneessa, mutta kaikki toimii silti nopeasti ja sulavasti, eikä lisälaitteita tarvita. Kaikki modernit älypuhelimet ja tabletit ovat tuettujen laitteiden listalla, joten kuka tahansa voi astua sisään tähän casinomaailmaan missä ja milloin vain.

Tervetuloa Los Angelesiin!

Virtuaalinen casino on siitä mukava paikka, että se voi sijaita missä tahansa. Mr Greenillä on päätetty sijoittaa Live Beyond Live sellaiseen paikkaan, jossa maisemia kelpaa katsella pidempäänkin. Los Angeles on tähän oiva valinta, ja yhteen sen luksuskattohuoneistoista on nyt viritetty tyylikäs pieni casino. Taustalla näkyy öisen kaupungin valoja ja taivasta, jota valaisevat lentokoneet sekä nousevat ja laskevat helikopterit.

Live Beyond Live sisältää kirjoitushetkellä neljä pelipöytää (kaksi rulettia, kaksi blackjackia), joiden ääressä kortteja jakavat ja rulettipyörää pyörittävät oikeat jakajat. Fyysisesti heitä ei toki ole Los Angelesiin saakka lennätetty, mutta virtuaalinen peliympäristö mahdollistaa sen, että pöydät pelinhoitajineen vaikuttavat todella sijaitsevan tyylikkäässä kattohuoneistossa.

Ei mikään aavecasino

Jakajien ja pelipöytien lisäksi casinolla liikkuu myös ihmisiä. Virtuaalicasinoilta tuttuun tyyliin pöytien ääressä istuvat pelaajat ovat todella paikalla, ja voit seurata heidän pelaamistaan samaan aikaan kuin pelaat itse. Neljä pöytää on viritetty pienehköön tilaan niin, että reaaliaikainen videokuva kattaa kerralla ainakin pöydän tai pari. Näin voit katsoa, kuinka muut voittavat viereisissä pöydissä, tai muuttaa kanssapelaajasi kateudesta vihreiksi osumalla itse suurvoittoon. Casinolla pyörii menossa mukana myös Mr Green itse – siis sivuston mainoskampanjoista tuttu vihreään pukuun sonnustautunut herrasmies.

Oman pelipöydän valitseminen onnistuu kahdella tapaa. Nopeimmin uuden pöydän saa valittua yksinkertaisesti klikkaamalla sitä omalla näytöllään. Jos istut esimerkiksi blackjack-pöydässä, mutta haluat siirtyä hetkeksi ruletin pariin, napauta vain pelaajasymbolia kyseisen pöydän ääressä. Pääset siirtymään uuteen pöytään välittömästi, ja olet valmis pelaamaan seuraavalla kierroksella.

Jos haluat kokea vielä aidomman casinoelämyksen, voit lähteä tallustamaan ympäri kattohuoneistoa minikartan avulla. Sen kautta näet kaikki jakajat ja pöytien tiedot, jotta sopivan tuolin valitseminen on helpompaa.

Pöydän vaihtaminen tuo pelaamiseen mukavaa vaihtelua, sillä samalla vaihtuu myös kamerakulma, josta casinoa katselet. Jos esimerkiksi haluat seurata ison panoksen pelejä, mutta jatkaa silti omaa pelaamistasi, voit valita pienemmän panostason pöydän, josta on suora näköyhteys haluamaasi pöytään.

Näin se toimii

Kuten sanottua, Mr Greenin Live Beyond Live on saatavilla ainoastaan mobiililaitteille. Mitään erillistä ohjelmistoa ei tarvitse ladata, mutta pelitili on luotava ennen pelaamisen aloittamista. Toisin kuin tavalliset casinopelit, live-casinopelit eivät ole yleensä kokeiltavissa ilmaiseksi, ja samaa koskee myös Live Beyond Liveä. Sinun on siis tehtävä casinolle pieni talletus, jotta pääset voittamaan virtuaalimuodossa.

Kun tili on avattu, pääset pelaamaan nopeasti. Avaa vain virtuaalicasino, valitse pöytäsi ja istu jollekin vapaista tuoleista. Panoksen valitseminen onnistuu rullaamalla laitteesi ruutua hieman alaspäin. Ole tarkkana, jotta ehdit valita oikean panoksen, ennen kuin pelikierros alkaa – muuten kierros jää sillä kerralla välistä.

Pelisysteemin oppii todella nopeasti, joten Live Beyond Liveä voi huoletta suositella hieman kokemattomammillekin nettipelaajille. Kyseessä on onnistunut kokonaisuus jo nyt, ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, laajeneeko konsepti jatkossa esimerkiksi uusien pelien merkeissä. Ja ehkäpä ne virtuaalilasitkin tulevat vielä…