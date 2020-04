Näiden syiden takia uudet pikakasinot ovat turvallisempia kuin perinteiset nettikasinot

Kun mietitään sitä, että miksi uudet pikakasinot ovat huomattavasti turvallisempia kuin perinteiset nettikasinot, tulee mieleen välittömästi kolme tärkeää syytä. Yksikään näistä syistä ei sinänsä ole toista tärkeämpi, vaan ne kaikki muodostavat yhteinäisen kokonaisuuden.

Kun tämä kokonaisuus yhdistyy yhdeksi sivustoksi, tietää pelaaja aina sen, että sivustolla pelaaminen on turvallista.

Pelitilin vahvistamiseen ei tarvita dokumentteja

Perinteisillä sivustoilla on yksi asia, joka ärsyttää erityisesti suurien voittojen sattuessa kohdalle. Tämä asia on dokumenttien lähettäminen. Onneksi uudet sivustot joiden lisenssi on joko Virossa tai Maltalla pystyvät ohittamaan tämän kohdan Trustlyn avulla.

Trustly vahvistaa pelitilin automaattisesti pelaajan puolesta. Kun talletus on tehty sivustolle ei pelaajan tarvitse erikseen lähettää dokumenttejaan kasinolle. Tämä säästää aikaa sekä pelaajalta, että kasinolta. Näin aikansa saa keskitettyä paremmin juuri siihen tärkeimpään asiaan, eli peleistä nauttimiseen turhien dokumenttien sijasta.

Kotiutukset hoituvat alle viidessä minuutissa

Kun dokumenttien lähettämiseen ei kulu turhaa aikaa, voi vielä joku miettiä sitä, että miten nämä sivustot voisivat vielä kerran ylittää itsensä. Tämä ylitys tapahtuu tarjoamalla pelaajille alle viiden minuutin kotiutukset.

Normaaleilla sivustoilla ensimmäisessä kotiutuksessa voi kulua joka kokonainen viikko siitä hetkestä, kun ensimmäisen kerran painat kotiuta painiketta. Ensiksi kotiutuksesi odottaa muutaman päivän hyväksyntää. Tämän jälkeen kasino huomaa sen, että sinun pelitiliäsi ei ole vielä vahvistettu. Sitten joudut odottamaan dokumenttien pyytämistä kasinolta, jonka jälkeen joudut vielä lähettämään pyydetyt dokumentit.

Tämäkään ei välttämättä onnistu ensimmäisellä kerralla liian sumean kuvan takia. Kuten huomaat, on tämä prosessi oikeasti erittäin hidas sekä turhauttava varsinkin uusille pelaajille. Kokeneemmat pelaajat ovat varmasti tottuneet prosessiin, mutta se on silti vain yksi tapa hidastaa kotiutuksia turhaan.

Onneksi uudet pikakasinot ohittavat kaikki nämä turhat askeleet.

Pelitilin jäädyttäminen on helpompaa

Jos pelaaja kokee sen, että hänellä on ongelmia pelaamisen kanssa, on pikakasinoilla pelitilien jäädyttäminen kaikilta sivustoilta tehty erittäin helpoksi. Kun perinteiset nettikasinot toimivat erillisinä tahoina, on pikakasinoilla yksi yhdistävä tekijä eli Trustly.

Esimerkiksi Ruotsissa on vuonna 2019 julkaistu lisenssiin pohjautuva järjestelmä, jossa pelaajan on mahdollista estää rekisteröityminen sekä tallettaminen kaikille lisenssin omaaville kasinoilla. Tässä on kuitenkin yksi iso ongelma, sillä osa sivustoista tarjoaa pelaamista ilman lisenssiä. Näin pelaajalla on mahdollisuus päätyä sellaisille sivustoille itsensä estämisen jälkeen.

Koska kaikki pikakasinot käyttävät Trustlyä talletuksien ja kotiutusten tekemiseen, voi nämä maksut estää kätevästi yhdellä sähköpostilla. Tämä sähköposti tulee lähettää Trustlyn asiakaspalveluun, jonka jälkeen pelaaja voi pyytää maksujen estoa nettikasinoille.

Jokaisella pelaajalla tulisi aina olla oikeus mahdollisimman helppoon sekä yksinkertaiseen pelitilin jäädyttämiseen. Aikaisemmin se ei ole ollut mahdollista ilman satojen sähköpostien lähettämistä jokaiselle uniikille toimijalle. Sähköpostien lähettämisessä kestää vieläpä erittäin kauan, sillä esimerkiksi gmail-sähköpostilla voit lähettää vain 100 sähköpostia kerralla.

Tämän lisäksi aina kun uusi sivusto julkaistaan, jää mahdollisuus siihen, että pelaaja voisi vain rekisteröityä tälle sivustolle koska ei ole esimerkiksi kuukausi sitten lähettänyt sähköpostia juuri tälle kyseiselle sivustolle.

Trustlyn avulla pelaamisen rajoittaminen on huomattavasti helpompaa. Kun estät sen kerran, voit aina olla varma siitä, että peleille ei pääse eston ollessa voimassa. Tämän syyn nojalla kannattaakin oma pelaamisensa rajoittaa pikakasinoille. Näin olet aina varma siitä, että jos pelaaminen on lähtemässä käsistä, voit rajoittaa sitä nopeasti ja vaivattomasti yhdellä sähköpostilla.

Kuten näit varmasti itsekin, on näiden kolmen syyn nojalla erittäin suositeltavaa valita pikakasino pelaamiseen perinteisen sivuston sijasta.